Victor Entrialgo De Castro: «Dias sin libros»

Cuando llegan momentos como las vacaciones o las cuarentenas, los españoles que se quejan habitualmente de no tener tiempo para nada, de pronto no tienen nada para el tiempo.

Entre las lecturas de este otro trágico episodio nacional están los Cien mil hijos de San Luis, de Galdós, cuya figura estaba celebrando Madrid y el resto del país cuando empezó todo ésto.

Los cien mil hijos de su patria, Francia, entre los que habia voluntarios españoles, fueron enviados por la Santa Alianza y el régimen absolutista de Fernando VII para acabar con el Trienio Liberal en España (1820-1823) tras la Constitución de Cádiz de 1812.

Aquellos cien mil que marcharon contra la patria, recuerdan hoy a los que apoyaron a Pedro Sanchez en su golpe, y en espera de una covachuela, siguen apoyando a éste gobierno bellaco, tunante y chapucero y su recorte injustificado de libertades, al que le hubiera quedado grande éste virus, una bacteria o una cualquier bacilo.

Los cien mil hoy serían podemitas sin votos infiltrados por Sanchez en las instituciones, Ministras sanchistas o comunistas, antes zarrapastrosas, que cambian ahora todos los días de modelito. Frente a ellos se levantó Espoz y Mina, como ayer las calles de Madrid, y al mando de las tropas de Cataluña, después de levantar el sitio de Cervera y arrasar Castellfollit puso sobre sus ruinas: “Aquí existió Castellfollit. Pueblos, tomad ejemplo, y no deis abrigo a los enemigos de la patria”.

El país debiera seguir serenamente estos días esa recomendación como debiera confesar qué libros está leyendo durante el confinamiento aunque no sea verdad o del todo cierto. Sería, por lo menos, un indicio de un buen hábito nacional. De que estuviera al menos bien visto. Pero este gobierno no facilita los índices de lectura respecto al resto de Europa porque metería miedo. La ministra de educación, la que confunde lo negativo con lo falso, no se ocupa de esas cosas, sino de soltar globos sonda sobre lo que va a pasar en septiembre, para distraernos de los tres cubiletes del gobierno.

Al Gobierno le basta con las televisiones que nos adoctrinan con propaganda subliminal o combates amañados a gritos, para que nadie piense por su cuenta. Con sálvame de luxe y el fútbol cuando vuelva desde fuera nos tendremos que apañar, además de distraernos, con lo bien que cuentan con imágenes los americanos.

No digo que hoy sea fácil leer. Muchos días entre las televisiones, el teléfono y las redes sociales resulta imposible. Hace falta una educación, un sitio adecuado, una disciplina que parta el tiempo y el espacio del confinamiento, un país que no lo impida y un mínimo de condiciones. Los idólatras de la revolución tecnológica nos lo está poniendo muy difícil. Han propiciado la comunicación como espectáculo, antes que el contenido de la comunicación. Y ahí nos tienes, con muchas formas de expresar cada vez menos cosas.

De no tener tiempo para nada pasamos a no tener nada para el tiempo, pero aún quedan dias para la lectura y otros hobbies, que nos servirán cuando hayamos desalojado del poder a los cien mil ambiciosos irresponsables que, desoyendo a la Nación, nos pusieron a todos los españoles a los pies de los caballos.