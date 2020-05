Sánchez transforma el plan de desescalada para Madrid en un juego de trileros

Una vez más se la ha vuelto a jugar el Gobierno de Pedro Sánchez a Madrid.

El Ejecutivo socialcomunista no sabe cómo hincarle el diente a la región gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso. Asustan desde Moncloa las varias encuestas en las que la Comunidad madrileña seguiría, y con una mayoría más que suficiente, en manos de la derecha y la consigna es clara, hay que ir a por ella al precio que sea.

¿Y dónde pueden jeringar Sánchez y sus mariachis a Madrid? Pues en el famoso plan de desescalada manteniendo una semana más a este territorio en la fase cero sin que los criterios para adoptar tal medida sean claros y, especialmente, públicos y transparentes.

Así las cosas, tal y como editorializan este 16 de mayo de 2020 los principales diarios de papel, salvo El País, que prefiere hablar de ‘otras cosas’, el Gobierno sanchista mantiene a Madrid sin poder avanzar en el plan de desescalada simplemente por cuestiones que no tienen que ver necesariamente con criterios sanitarios.

La Razón habla directamente de un boicot a la región de Díaz Ayuso, amén de la indefinición fomentada por el propio Ministerio de Sanidad:

Hasta ahora, sabíamos que pasar a la Fase 1 obligaba a disponer de las medidas sanitarias, paliativas y de control adecuadas, como es lógico. Obviamente, estos factores deben cumplirse, pero deben ser claros. La Comunidad de Madrid ha defendido que estaba preparada para aplicar el primer nivel, que entró en vigor el pasado día 11, pero incomprensiblemente no fue aceptado por el Gobierno aún cumpliendo con todo lo estipulado. Ahora, el ministro Salvador Illa propone una fórmula más relajada de la Fase 0, a la que denomina 0,5, pero sin especificar con claridad qué actividades se pueden desarrollar y cuáles no. Esta indecisión puede resultar nociva y organizativamente corre el riesgo de perjudicar al comercio si no se regula de manera precisa.