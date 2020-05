Victor Entrialgo De Castro: «Y ahora quieren Madrid»

No escribiría esto si algunos de nuestros dirigentes no estuviesen provocando irresponsablemente a la Nación y las televisiones no cambiaran diariamente su sesgo, conteniendo las protestas y el hastío de la población, más que con el coronavirus, con el gobierno de la Nación.

Se oyen primero redobles de tambor en las televisiones, las únicas que ganan con el encierro, poniendo música de thriller y angustiando al personal con sus particulares alarmas de meternos miedo, mientras el Presidente pretende prolongar una alarma sin saber explicárselo a la Nación sencillamente porque, después de sus indescriptibles antecedentes, carece absolutamente de legitimidad.

Y ahora llega con su demagogia barata el tontolaba del turismo, la ministra de Trabajo con el campo, el Coletas con la subida de impuestos, quien ha recibido auxilio del país al que defrauda y la Farruquito aunque hablando a saltos no se la entiende nada, tratando de apoderarse de la Nación. Y con su estrategia de amedrentarlo mientras el pais está maniatado, pretenden seguir aprovechándose en beneficio particular de la pandemia, haciendo y deshaciendo a toda prisa mientras el pueblo está sujeto por el domador y las limitaciones sanitarias de una tragedia.

Todo el mundo está soportando como puede el enclaustramiento pero precisamente por ello los dirígentes debieran ser aún más prudentes y no aprovecharse de ello. Por eso resulta aún más indignante de lo ya habitual que unos hipócritas redomados escupan a la Nación entera su odio y resentimiento.

Permitiéndose una vez más el lujo de insultar al país entero atado de pies y manos con la barata y pueril demagogia, paradigma de la hipocresía, de llamar “gente adinerada” a la oposición, desde el Casoplón de Villa Tinaja. Mientras un hijo de la gran Argentina que conocemos y otro insultante Rufián difícil de calificar que nadie sabe cómo desde su pueblo vino a parar al Parlamento de la Nación, escondiéndose uno en su silla y el otro en su sueldo conseguido por la traición.

Mientras, el vicepresidente indigno quiere construir ahora para su mansión el anexo de una legislación a medida que excluya Villa Tinaja de un patrimonio que está larvando con nocturnidad y alevosía mientras el país permanece atado y sus seguidores duermen, vendiendo a su patria, minando la seguridad de su Estado e intoxicando a su Nación con su odio reprimido y sus memeces ideológicas baratas.

La salud es lo prioritario y deben mantenerse las distancias pero nuestros indignos gobernantes, el hipócrita delegado del Gobierno, Carmona y adláteres, en su ataque a Madrid y a la valiente Presidenta Ayuso, con la colaboración de las televisiones, están tergiversando las informaciones con el propósito político evidente, que está indignando al país, de hacerse con Madrid. Repiten irresponsablemente los mismos errores históricos.