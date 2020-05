Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Ivermectina y Coronavirus»

No paramos algunos de preguntarnos como es que no se esté hablando en los medios de comunicación de forma abundante de este medicamento que ya ha dado buenos resultados en Australia, Bolivia , Chile y República Dominicana entre otros.

Este medicamento está disponible en todo el mundo , «aunque últimamente en ciertos lugares sólo por prescripción médica». Es considerado por la OMS como un medicamento esencial. Ya existe un artículo de investigación acerca del mismo en la revista «Antiviral Research» por científicos australianos.

Con lo cual nos preguntamos como es posible de que no haya una investigación exhaustiva desde ya en torno a este medicamento y las implicaciones de la vitamina D en la lucha contra el Covid-19 y demás. La gente está necesitada de un rayo de esperanza por tanto es necesario acelerar los procesos de investigación e informar de forma diaria de los avances.

¿ A quienes sirven los medios ? Los laboratorios no están interesados ya que la Ivermectina no representa ninguna oportunidad de negocio para ellos. La medicina oficial decide dejar morir en vez de probar un medicamento no vaya a ser que funcione.