Victor Entrialgo De Castro: «Es un sinvergüenza»

En tiempos de mis abuelos no tan lejanos, no se mentaba la madre de nadie, ni se le mandaba a nadie a ningún sitio no recomendable, como hoy sucede a la primera de cambio.

En tiempos de mis abuelos, el mayor insulto posible, el que incluía todo lo demás, era «sinvergüenza». Ese era el mayor baldón, si no el más malsonante, sí al menos el que aparejaba el mayor reproche social.

Todo el mundo en español sabe que no es lo mismo vencer la timidez y salir a un escenario de primaria o secundaria o incluso al Parlamento de la Nación «sin vergüenza», que no tenerla por haberla perdido por el camino, no llevarla de serie o haberse desprendido de ella en un acto inmoral. En definitiva, «por ser un sinvergüenza», el que comete actos inmorales en provecho propio.

En esta dificil circunstancia que los españoles estamos atravesando de un modo muy especial, sabemos que habrán de determinarse tarde o temprano las responsabilidades políticas y judiciales.

Pero lo que podemos decir ya hoy sin temor a equivocarnos, sin un ápice de la pasión que nos envuelve muchas veces a los españoles para bien o para mal, es que, algunos de nuestros dirigentes, hoy en el gobierno de la nación, no sólo han actuado «sin vergüenza» alguna, sin pudor y sin reparo para alcanzar el poder a cualquier precio.

No sólo tratan de mantenerlo a toda costa, sin el oprobio y la vergüenza que para un español debiera suponer conseguirlo y sostenerse en él reventando la Constitución.

Sino que lo están haciendo frente a un pueblo sublevado otra vez en Mayo, con la dificultad añadida del más dificil todavía, de la distancia de seguridad, y echado a la calle como puede en medio de un confinamiento.

Y lo han hecho, a mayor agravamiento, asociándose con quienes han declarado una República en el seno de una Monarquía constitucional, con quienes han actuado al servicio de potencias extranjeras y con quienes han manifestado sin sonrojarse pretender la derrocación del Rey, el Jefe constitucional del Estado, o incluso la instauración de un régimen comunista.

Para ello han aprovechado una alarma y una pandemia para introducir a quienes persiguen tal fin, nada menos que en los órganos que controlan el Servicio Nacional de Inteligencia, CNI, utilizado con noctunidad el BOE e infinidad de otros actos incalificables durante la gestión catastrófica de esta pandemia.

Quien ha llevado a cabo todos esos actos cuando menos inmorales, es decir, contrarios a las normas pero también a las costumbres y valores del conjunto de la Nación española (por más que haya algunos que, interesada o militantemente, digan que la cosa no va con ellos) lo ha echo, a espaldas de la Nación misma.

Así pues podemos decir que quien ha actuado así lo ha hecho «sin vergüenza», y así lo está gritando en las calles este nuevo 2 de Mayo con retraso, por un confinamiento que quiere prorrogar por un mes quien es incapaz de empatía, de explicarlo siquiera y de llamar a la unión a un pueblo que se ha empeñado en dividir.

Pero en tiempos de mis abuelos, de nuestros ancestros, vivos y muertos, en los tiempos del cólera y en éstos, aunque siguiesen cien años de soledad, el que deja «sin vergüenza» a los mayores abandonados a su suerte, digan lo que digan en su día jueces y tribunales, de él dirán por toda España, por los siglos de los siglos, «ese hombre es un sinvergüeza».