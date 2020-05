Gaspar Albertos: «La SER: El silencio de los cordero, de Tezanos»

Vaya por delante la conclusión y después el relato, no vaya a ser que no terminen de leerme aunque les aseguro que si es así se perderán la ocasión de asistir a una buena sesión de humor negro.

Desde que ayer se dio a conocer la última encuesta del CIS con intención de voto incluida y la inaudita recomendación del propio Tezanos de que “no se confíe en las encuestas” (pásmense, del propio director del CIS), el revuelo en los medios de comunicación acerca de las conclusiones publicadas por el CIS con el dinero de todos los españoles no ha sido mayor si no fuera porque es a lo que ya nos tiene acostumbrados. Digo todos los medios de comunicación menos uno (al menos de los que yo sigo): la cadena SER. Ya no sé si es por vergüenza ajena o por sostenerla y no enmendarla, pero en cualquiera de los casos de muy poca credibilidad informativa el no someter a opinión, ni siquiera citarla, esta encuesta del CIS tan controvertida.

7:00 h. de hoy 20 de mayo de 2020.

Zapping entre los titulares de “los terceros gallos” más significativos de las mañanas de la radio y en todos ellos figuran los datos del CIS, menos en la SER.

En esta cadena se habla de mascarillas, escraches,… y publicidad, publicidad.

7:30 h. Ahora debe SER. Ya cerca de las ocho de la mañana será noticia de primer orden como en el resto de cadenas: “tararí que te vi”. Acuerdo con Ciudadanos, caceroladas en Alcorcón (que sorprendentemente, y ridículamente para la izquierda, se ha convertido en el Barrio de Salamanca del sur de Madrid), datos del coronavirus y, publicidad, mucha publicidad.

8:00 h. ¿No creo que en la hora reina de los informativos matinales se le pase a Angels Barceló al menos citar la encuesta de su admirado Tezanos? Ni por esas. Ya se empieza a hablar del nuevo Decreto de Prórroga del Estado de Alarma (que sale del consejo de ministros propuesto hasta finales de junio y hoy se va a someter a votación sólo hasta el día 7), su consecuente acuerdo con Ciudadanos que exige una quincena, aceptándoles el renunciar a la mesa de negociación con Cataluña (veremos hasta cuándo), pero del CIS, nada de nada. Y anuncios publicitarios.

8:35 h. La hora del gran gurú de la SER: Iñaki Gabilondo. Ahora sí, el gran maestro de la comunicación de la SER se ha reservado para sí el gran notición de que la SER le va a “atizar” a Tezanos. Que se prepare el hasta hace poco miembro del Comité Ejecutivo Federal del PSOE que lo va a hacer trizas. ¡Ooohhh…! En menos de tres minutos se tapa con dos chicuelinas sobre otras noticias y hace una vaga referencia a las encuestas, así, en general, sin poner nunca en sus labios la palabra CIS, Tezanos, o vergüenza nacional. Siguen los anuncios.

8:45 h. Las noticias de “lo cercano” (en este caso sobre la C.A. de Madrid), y más publicidad, nos acercan a las nueve de la mañana, hora en la que la SER ya pone su micrófono durante todo el día al servicio de la sesión parlamentaria de hoy, tentándose la ropa acerca de lo bien que ha pasado por encima de la actualidad de la que no ha informado ni opinado.

Pero al menos a través del humilde contenido de esta página, no ha pasado tan bien. No creo que mi opinión llegue a oídos de Angels Barceló, pero si podrá llegarle la de otros muy cualificados articulistas si no hace oídos sordos en tal de sostenerla y no enmendarla, que ahora sí digo que no creo que sea por vergüenza ajena, como dudaba al principio.

Su silencio sólo recuerda al de los corderos, no del doctor Hannibal Lecter, sino al de los corderos del doctor Tezanos.