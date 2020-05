Lautaro Tixi: «Empresas Zombie»

Medidas Paliativas en medio de una crisis en la Unión Europea

Puede que en los próximos meses nos teletransportemos al famoso video musical “Thriller” de Michael Jackson, donde el Rey del Pop bailaba en la coreografía con zombies. En esta oportunidad no serán actores de Hollywood con los que bailemos, sino empresas.

A raíz de las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos para contener la ola de contagios del Coronavirus, gran parte de las empresas -por no decir la mayoría-se han visto afectadas en su generación de flujo de caja, lo que ha traído aparejado que no puedan hacer frente a sus gastos (sueldos, proveedores, alquileres, gastos administrativos, entre otros). Así es como estamos llegando a una tasa de desempleo masivo a nivel mundial.

De esta manera, podríamos decir que una empresa zombi es aquella que no está viva ni muerta. Es una empresa que está tan endeudada, que cualquier generación de caja es utilizado para pagar los intereses su deuda, lo que implica que no hay efectivo ni capacidad de sobra para que la empresa invierta o crezca. Por ende, no puede emplear más personal, y siempre y cuando la empresa no pierda dinero de manera operativa, tampoco necesita hacer más despidos (situación que ha empeorado con el Covid-19).

Ya empezamos a ver algunas medidas paliativas que algunos gobiernos de la Unión Europea están tomando para contener un efecto dominó de quiebras masivas de empresas. Por ejemplo, Alemania, Francia, España (entre otros países Europeos) han adoptado una postura más laxa frente a la cesación de pagos por parte de las empresas. Esto implica, que aquellas empresas que deberían concursarse o declararse en quiebra, producto de no poder hacer frente a sus obligaciones debido a causas originadas por el Coronavirus, no están obligadas a declararse en quiebra.

Nuevamente y al igual que en la crisis del 2008, los gobiernos se enfrentarán a la cuestión moral de tener que decidir a quién salvan. Basta recordar el caso de Lehman Brothers y todo lo que trajo aparejado en base al riesgo moral.

Sería lógico pensar que sólo aquellas empresas sanas sean las que sobrevivan, o que las empresas grandes sean salvadas por los gobiernos dada la cantidad de ciudadanos que emplean, y en cambio sean las empresas pequeñas las que desaparezcan de la historia. Pero la realidad es que nadie lo sabe con certeza, el Covid-19 ha arrasado con todo tipo de previsiones. Debemos asumir que estamos viviendo momentos de gran incertidumbre y aprender a lidiar con ello.

Pero las empresas zombies europeas no sólo se enfrentan a la problemática de la reactivación de la economía mundial, sino también a la crisis política y constitucional que está sufriendo la Unión Europea. Pareciera que el Covid-19 ha puesto en jaque a los países miembro de la Unión Europea, cuestionando si la seguridad que brinda pertenecer a una comunidad vale la pena o si sería conveniente romper lazos.

Uno de los principales problemas con los que se enfrenta la Unión Europea, es la moneda única. A medida que los países miembro buscan amortiguar los efectos del confinamiento, sus deudas están aumentando considerablemente. Debido a que los gobiernos de la zona euro piden prestado en una moneda común pero deben financiarse, estas deudas podrían aumentar a niveles insostenibles.

Los problemas que enfrenta la Unión Europea podrían resolverse con visión, compromiso y reformas. No obstante, el ánimo de los países miembro se desmorona ante las diferentes opiniones sobre cúal sería el camino a seguir. Los países más prósperos son reticentes a subsidiar a los países del sur más necesitados.

Los líderes Europeos se enfrentan ante un gran desafío; Los países del norte deberán dejar de lado sus propios intereses y realizar un esfuerzo compartido para subsidiar a los países del sur y poner a la Unión Europea de pie.