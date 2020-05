Pablo Delgado Escolar: «Un porvenir muy negro»

Nuestro País está en un momento muy delicado, no por el terrible azote del virus Covid-19, más bien por el azote que se nos avecina de ese otro virus más pernicioso y destructivo que se llama Sánchez-Iglesias. Cuando al gobierno de una nación acceden personas sin pudor ni escrúpulos, sus resoluciones son impredecibles. Un día Pedro el falso fue desacreditado por los responsables de su propio partido político; su egocentrismo se exasperó, montó en cólera y decidió que a costa de lo que fuera necesario, conseguiría posicionarse para capitanear el gobierno. Lo logró con promesas indebidas a independentistas, filoterroristas, populistas y todo lo peor del mundo de la política. Hay serias sospechas de que en el logro de su objetivo intervino el sátrapa Maduro y de ahí la visita de Delcy Rodríguez hace unos meses.

En estos días nuestro admirado escritor Pérez-Reverte se pronunció en este sentido: “alerta sobre cómo se monta una dictadura <<poco a poco, con pequeñas píldoras>>”. Es terrible percibir claramente esta situación y no poder hacer nada para evitarlo, sabiendo que el modelo que han elegido es el nacionalsocialista de Hitler. Saben bien estos autócratas que «los borregos son fácilmente encarrilados al aprisco sin necesidad de azuzar a los perros para ello”. Pero es que además, los que no son borregos, callan, consienten y no llegan a apreciar el peligro. También a estos quiero tocar en su conciencia y aprecien que “no solo eres responsable de lo que haces, sino de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que te callas”.

Cabe destacar que aquel “jarabe democrático” que propugnaba el infausto Pablo antiespaña, está en aumento y se practica ya en muchos rincones de nuestra geografía.