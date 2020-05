Sánchez no tiene principios: se entrega a esos mismos proetarras de Bildu que amenazan de muerte a la líder del PSOE vasco

Pedro Sánchez demuestra que es un líder sin principios y también de sospechosos finales.

El presidente del Gobierno de España dejó claro durante el pleno del Congreso de los Diputados en el que se sustanciaba la aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma que le da igual pactar con Juana que con su hermana.

A la vez que conseguía el plácet de Ciudadanos, por detrás estaba pactando la abstención de Bildu, a cambio, eso sí, de derogar por completo la reforma laboral. Tal fue el escándalo que a última hora de la noche del 20 de mayo de 2020 se tuvo que hacer una componenda por parte del PSOE…pero sin que de la misma tuvieran constancia los herederos políticos de la ETA. En definitiva, un sainete y una chapuza.

De ahí que los editoriales de este 21 de mayo de 2020 se lleven las manos a la cabeza, especialmente porque a Sánchez no le haya importado pactar con los mismos que amenazan de muerte a su propia candidata del PSOE en el País Vasco, Idoia Mendía:

El Mundo detalla que lo que perpetró Sánchez en el hemiciclo solo tiene una definición, bochornoso:

El diario ABC destaca la pérdida de rumbo de un presidente al que le siguen sosteniendo sus caprichos diferentes partidos. Por supuesto, no entiende la lógica del acuerdo con Bildu:

Pedro Sánchez volvió a lograr in extremis un aval parlamentario, el quinto, para imponer la prórroga del estado de alarma durante quince días más, aunque su pretensión inicial era un mes. La votación dejó tres evidencias: la primera, que el Gobierno va a seguir gobernando por decreto y restringiendo libertades con una pírrica mayoría; la segunda, que Sánchez ha resquebrajado su alianza de investidura con los separatistas; y la tercera, que en lo único en que no ha mentido es en que no tiene ningún plan para España. Sánchez no gobierna; solo gana tiempo. Sobrevive permitiendo que su Ejecutivo alimente el guerracivilismo, y solo lo consigue de la mano siempre oportunista del PNV, de Ciudadanos a costa de su descomposición interna, y del ambivalente tacticismo de Coalición Canaria.

Más aún, Sánchez lo logró con la abstención de Bildu, a quien agradeció su voto pese a que los proetarras han amenazado de muerte a la presidenta del PSOE vasco arrojando pintura roja en su portal. Esa es la psicótica atmósfera en la que Sánchez gana sus votaciones. Que cada cual lo maquille como quiera, especialmente Ciudadanos y sus alambicadas contradicciones, pero si Sánchez sigue al mando de este caos es gracias a esos partidos.