‘CoronaBildu’: La verdadera pandemia que amenaza con llevarse por delante al Gobierno Sánchez

Más que del coronavirus, lo que verdaderamente le debería de preocupar al Gobierno Sánchez es la pandemia política que ha provocado su pacto secreto y repugnante con el partido de Arnaldo Otegi.

Ya empieza a cobrar fama y fortuna el término ‘CoronaBildu‘ para referirse a la crisis que amenaza con llevarse por delante a este Ejecutivo o, cuando menos, cobrarse unas cuantas víctimas en forma de dimisión.

A estas alturas de la película no hay que salve la cara al presidente del Gobierno. Todo son a exigirle responsabilidades por un absurdo e intolerable acuerdo con una formación a la que, además, no necesitaba para prorrogar el estado de alarma por quinta vez.

Evidentemente, la llegada de Sánchez a Otegi o viceversa tiene un nexo claro, el vicepresidente segundo del Ejecutivo socialcomunista, Pablo Iglesias. Es el líder de Unidas Podemos quien está propiciando este tipo de acuerdos que a él le vienen que ni pintados para intentar socavar el suelo del presidente e intentar escalar hasta la codiciada poltrona de La Moncloa.

Así las cosas, el editorial de El Mundo es taxativo a la hora de definir lo que ha supuesto el acuerdo de Sánchez con Bildu:

El pacto con los herederos de ETA para derogar la reforma laboral a cambio de su apoyo parlamentario –por si Cs y ERC decidían finalmente votar en contra– ha fracturado internamente el Gobierno, generando un poso de desolación y desconfianza con el presidente de los ministros de las áreas técnicas y económicas, que llevan semanas tejiendo cuidadosamente el diálogo social con empresarios y sindicatos.

El Gobierno, en apenas cinco meses de legislatura, está roto. Y no tiene fácil recomposición. Se ha puesto en evidencia el error de meter en el Consejo de Ministros a un grupo como Podemos que no se ha cansado de repetir que su objetivo pasa por acabar con la Constitución de 1978 y romper la convivencia entre españoles. Hipotecar la continuidad del Gobierno a proetarras y separatistas no es sostenible para la cuarta economía de la Unión Europea.