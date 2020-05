Jesús Casas: «Cortemos las alas a este Gobierno»

Después de leer información acerca de la crisis del Covid-19, informes de la OMS y diversos especialistas en la materia. Leo que, muchas personas ratifican, que la gestión de la crisis ha sido impecable, efectiva o acertada. Aquí os dejo datos recopilados a mí parecer de interés:

– Quinta posición en país con más afectados

– Quinta posición en países con más fallecidos

– Valoración de 52.9 donde 100 es el mayor nivel de preparación frente a la pandemia, obtenemos el puesto 32.

– Primera posición en % de población afectada con 0.49%, el segundo país es EEUU con 0.46%.

– * Los datos son de la Universidad John Hopkins CSSE y Global Health Security Index

* Todos los datos del número de afectados y fallecidos tienen una nota sobre España. Cito: En España SÓLO incluyen casos confirmados mediante PCR.

 Italia, Francia y Alemania en 15 mill., 20 mill. y casi 40 mill. más de habitantes que España, tienen menos afectados y repito, el Gobierno solo ha dado los datos de los afectados confirmados con PCR, no los positivos mediante test, por lo que los datos y es una ley, han sido infravalorados.

 Los datos aportados y medidas adoptadas por otros países como: Portugal, Grecia, Hungría, Eslovaquia, Austria, etc. Hablan muy mal de nuestra gestión, muchos dirán, claro hay menos población, eso es cierto y también es cierto que si calculamos el % de afectados y fallecidos por habitantes nos daremos cuenta de la magnitud del desastre.

 Dos quintos puestos y un primero en un mundo con 193 + Vaticano y Palestina países reconocidos por la ONU (hay algunos más pero no reconocidos) en cuanto a una pandemia, pues vuelve a hablar muy mal de nuestra gestión.

* Todos estos datos han sido recopilados de instituciones sin conflicto de intereses, facilito sus nombres para que todo el mundo pueda corroborar los datos, éstos tienen un espacio tiempo de no más de 1-2 días de antigüedad, es decir, están actualizados.

He estado siguiendo las ruedas de prensa, entrevistas, etc. Y he recopilado algunas perlas dignas de mención:

 30 de Enero: En este momento en España, está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones. Salvador Illa (Ministro de Sanidad) o Miles de sanitarios con trajes fabricados con bolsas de basura, 50.000 sanitarios infectados por el virus, falta de personal, hospitales colapsados, pacientes afectados en los pasillos, sin camas disponibles, falta de respiradores y un largo etc.

 31 de Enero: Nosotros creemos, que España no va a tener como mucho algún caso diagnosticado, esperemos que no haya transmisión local, si la hay, será muy limitada y controlada. Fernando Simón (Director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias).

o A 20-05-20, 232.000 afectados con 27.900 fallecidos, datos que no cuadran con los facilitados por las comunidades autónomas afirmando más casos. Sobre la transmisión, sin comentarios.

 12 de Febrero: La incidencia de la gripe es muy superior a la que pueda tener el coronavirus, aunque puede aparecer algún caso, eso es obvio. La probabilidad de todas esas posibles señales de riesgo es muy bajo, hace años que estamos trabajando en nuestras capacidades de preparación de respuesta para precisamente situaciones como ésta. Fernando Simón (Director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias).

o Si hemos estado trabajando para afrontar estas situaciones, habría que hacer cambios.

 13 de Febrero: Yo entiendo que haya preocupación, pero sí que es verdad que me sorprende, éste exceso de preocupación. Fernando Simón (Director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias).

 23 de Febrero: En España, ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente, hemos conseguido hasta cierto punto controlar el estigma de ciertos grupos poblacionales concretos. Fernando Simón (Director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias).

o El virus estaba circulando en España.

 25 de Febrero: Nosotros ya hemos tomado las medidas que hay que tomar para garantizar que donde son necesarias las mascarillas y donde son necesarios otros productos sanitarios estén disponibles, en este caso no tenemos un problema de desabastecimiento de éste ni de otro producto, ni en los centros hospitalarios ni médicos. No hay mascarillas para todo el mundo, pero es que no es necesario. Hago un llamamiento a la ciudadanía para que no caigamos en alarmismo. En todas las comunidades autónomas hay capacidad de hacer test y una solvencia total. El sistema sanitario está preparado para hacer frente a la situación. Salvador Illa (Ministro de Sanidad)

o Hace referencia que no hay desabastecimiento y termina diciendo no hay mascarillas para todos.

 28 de Febrero: ahora mismo el escenario no plantea ninguna situación de suspensión de actos públicos, España no está tomando ninguna medida de distanciamiento social o de prohibición de eventos de masas. Fernando Simón (Director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias).

 8 de Marzo: Aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones. Salvador Illa (Ministro de Sanidad).

 9 de Marzo (+ de 1200 casos): hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes. Pedro Sánchez (Presidente del Gobierno).

* Todas las citas son del Gobierno, por supuesto, ya que esos son la máxima competencia y son los que deben dar la cara.

Éste tipo de comentarios son los de la vergüenza que debería darle a todos ellos por realizar tales afirmaciones, no saber valorar la posible situación que se nos venía encima y no actuar en consecuencia. Ahora os pongo otras perlas difíciles de catalogar:

– Portugal no ha tenido tantos casos por estar al oeste de España (Teresa Ribero, Vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición ecológica y el Reto demográfico). – Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta que son de las 3 grandes ciudades donde se ha dado el problemón del demonio. Carmen Calvo (Vicepresidenta, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática).

No se puede apoyar a un Gobierno que tiene de Vicepresidente a un ferviente seguidor de ChávezMaduro, ese comandante que ha llevado a Venezuela a la ruina y miseria, donde desde hace años los venezolanos no puede conseguir ni 2-3 productos de la cesta básica alimentaria, donde no hay medicamentos, un país donde la corrupción roza cotas inimaginables, asesinatos y secuestros son la orden del día, justificados por los que los perpetran, donde el papel de la moneda es más caro que el valor que representa, para que nos hagamos una idea 1 Bolivar Venezolano es 0.000027 euros, la censura y la represión son armas del Gobierno, el que llama matones de los ricos a la Policía para luego blindar su casa con agentes y coches de la Guardia Civil, que acusa a políticos de la oposición de tener ostentosas casas (como las que hay en Galapagar), que afirma que un sueldo justo para los políticos seria entre 4000-5000 euros y cobra el doble, afirma que ser demócrata significa expropiar, cuando afirma que los atentados terroristas mandan un mensaje, no condena a los mismos y permite manifestaciones a favor de ellos, una persona que critica a todo grupo político sin contemplación para luego formar coalición con grupos que tienen como dirigentes a terroristas o independentistas. Si este individuo es Vicepresidente es porque nuestro Presidente hizo coalición para gobernar, cuando se trata de la vida de muchas personas no todo vale. El Gobierno debe ser objetivo y trabajar para recuperar el país, impulsando el bienestar del pueblo, pero ahora mismo eso es una utopía. Como dijo Julio Anguita (D.E.P): vota al honrado, da igual si es de extrema derecha o de izquierdas.

La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso (Stephen King).