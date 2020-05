Manuel del Rosal: «Los Santos inocentes y los inocentes políticos»

Santo: Perfecto y libre de toda culpa. Inocente: Cándido, sin malicia, fácil de engañar.

El último inocente que acaba de aterrizar en esta España es el inocente que cree a pies juntillas a Sánchez, Iglesias, Illa, Simón y toda la cáfila de ministros y expertos ocultos que todos los días nos manipulan en sus comparecencias para dar fe de su gestión frente a esta pandemia. Este tipo de inocente, cuando más queda extasiado ante el televisor es cuando Sánchez, con beatífica pose, nos lee su hoja dominical de los sábados, con gestos y mirada arcangélica.

Siempre ha habido santos y siempre ha habido inocentes. Como bien dicen sus definiciones, el santo no tiene por qué ser inocente, muy al contrario, los santos en su mayoría han sido y son – hoy también hay santos – inteligentes, capaces, valientes y nada fáciles de engañar. La conjunción de santo e inocente se aplica más que nada a los niños. Pero no, no voy a hablar de los santos inocentes, voy a hablar solo de los inocentes, de inocentes, pero no santos. Inocentes hay para todos los gustos, pero para mí hay uno que destaca de los demás: el inocente político. Este tipo de inocente es el más dañino porque en su estupidez hace que los demás sufran las consecuencias de su nefasta inocencia. En su inocencia y candidez cree que su partido, al frente del cual está ese líder adorado y único, es la solución a todos sus problemas y por eso lo vota. El paso de los meses le demuestra que ni su partido ni su líder le han solucionado nada. En esos momentos ve como fue engañado en su candidez. Pero no por eso deja de dejarse engañar. Inocentes políticos los hay a millones, no hay más que ver los resultados electorales. Otro tipo de inocente es el inocente del amor. Este, generalmente es el divorciado que tras un tiempo transcurrido desde su divorcio – pueden ser meses o años – ha encontrado a su “nuevo amor”. Cuando te encuentras con él o con ella te dice que, por fin, ha encontrado a “la mujer o al hombre de su vida”. Tú le dices que eso fue lo mismo que dijo de su anterior pareja con la que terminó tarifando. ¡Ah!, pero esta vez no es así. El siguiente inocente es el inocente consumidor – se da más en la mujer -. Este, en su candidez cree que teniendo 34 pares de zapatos será más feliz. Como comprueba que no es más feliz, que ni siquiera es feliz, va y se compra dos o tres pares de zapatos más para, de ese modo, alcanzar la felicidad en una búsqueda interminable de ella a través de los pares de zapatos y que termina en cada ocasión con un nuevo par de zapatos y una nueva amargura. Luego tenemos al inocente de las redes sociales. Es aquel que cree que tiene miles de amigos, que a todos los conoce y que todos lo conocen a él; a él, a su mujer, a sus hijos, a su coche, a su perro; que disfrutan leyendo sus experiencias en sus últimas vacaciones etc. Hasta tal punto es inocente que él mismo llega a creerse lo que escribe en las redes. El siguiente inocente es aquel que busca denodadamente el elixir de la eterna juventud. Se da sobre todo en mujeres, pero ¡ojo! cada vez son más los hombres que se apuntan a esa búsqueda. Dietas, cremas, mejunjes, antioxidantes, beber mucha agua, aunque no se tenga sed, baños de chocolate, yoga, bótox, cirugía, terapias alternativas y un largo etc. forman el universo de estos inocentes que nunca miran su carné de identidad porque puede sobrevenirles un infarto Otro tipo de inocente: el inocente de las nuevas tecnologías. Vive rodeado de todo tipo de aparatos tecnológicos en la creencia de que dan la felicidad. Camina por las calles hablando como orate, al tiempo que comprueba su “SmartWatch”, mientras percibe como el dispositivo “wearable” de su camisa le dice que está sudando o el chip subcutáneo le avisa de que le han subido las palpitaciones del corazón o está bajo de insulina. Es decir: vive un sinvivir. Pero, ya digo, ninguno tan nefasto como el inocente político que, en su estupidez nos conduce a situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos por la calamitosa gestión sanitaria y económica que este gobierno – elegido estúpidamente por él – está llevando a cabo. Yo también seré inocente en algo, estoy seguro; nadie es perfecto.