Victor Entrialgo De Castro: «Nos niegan hasta los muertos»

No sé si era Herodoto, el padre de la Historia, o su cuñao, el que decía que las cosas humanas son tan mudables que no sé qué pueblo enterraba a los muertos boca abajo porque las cosas cambiarían de tal modo, que lo que estaba boca abajo se pondría boca arriba y al revés.

Debe haber llegado ese momento porque el gobierno del socialismo mágico hace desaparecer incluso cadáveres. Primero cambiaron las calles, luego la historia, más tarde desenterraron a Franco para sacarlo del Valle de los caídos y ahora desentierran a las víctimas del coronavirus para darles la vuelta y volverlos a matar de cualquier otro mal que favorezca a Sanchez en su expectativa electoral.

Llega el ministro de Sanidad, por filósofo el más templado y el menos versado en tema sanitario, y por órdenes de su amo llama a los consejeros de las autonomías y les dice: hay que reducir el número de muertos porque nos hemos dado cuenta que están mal contados.

Se acerca el momento de dar cuentas y no nos salen las cuentas. Alguna patologia previa se nos debe haber colado. ¿Hay que decirle a alguna familia que su ser querido en realidad no ha muerto?

No. Sería demasiado duro. Limitaros a restar y decir que hemos revisado muchas patologias previas. En realidad nos remitieron, habrá dicho nuestro Calígula, certificados de defunción que yo creo que venían del partido popular.

No tienen vergüenza. Si la tuvieran no meterían a los muertos en esto. No añadirían el remate de las víctimas a la retahila de mentiras diarias que estamos soportando.

De este modo no podrán hacerse en adelante estadísticas fiables y no sabremos nunca cuantos españoles murieron de verdad, que es lo que vienen buscando.