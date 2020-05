Victor Entrialgo De Castro: «Carta a los Corintios y a los adefesios»

Ya podría yo hablar las lenguas de las bestias, como Torra y cantar como Victoria de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. O sea una cacerolada.

Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber, como Zapatero, Sanchez Iglesias o Iván Redondo; podría tener una fe como para mover montañas, como la Calvo; si no tengo amor, no soy nada.

Podría, como Sanchez, repartir en subvenciones y salarios mínimos de Yolanda Diaz todo lo que no tengo y aun dejarme quemar vivo, con tal de ganar las elecciones, y aún ganándolas contando con la estupidez de Tezanos y el pueblo de sus ensueños cuando duerme la siesta, Tezanos y el pueblo, me refiero, si no tengo amor, de nada me sirve.

El amor es comprensivo, hasta con la adefesios que lleva la ministra portavoz, el amor es servicial y no tiene envidia como Irene Montero; el amor no presume ni se engríe, como Pedro Sanchez; no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal, como Pablo Iglesias, ni de los muertos como Illa, no se alegra de la injusticia, como Marlaska, sino que goza con la verdad.

Disculpa sin límites, cree sin límites, como los militantes socialistas, espera sin límites, como los de podemos, aguanta sin límites, como la oposición.

El amor no pasa nunca. Pero este gobierno social comunista contra la Nación sí. Y pronto, esperemos.