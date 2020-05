Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Cuando te expones»

Si tu explicas tu estrategia de lucha frente a un sistema que quieres reventar pareciera que te descubres y que el mismo te pueda hacer daño. Objetivos: libertad de expresión, una mayor justicia, igualdad real para todos y etc… Todas las personas tienen que hacer política, es decir, desde la antigua Grecia los ciudadanos se reunían en la plaza, en las ciudades estados, hablaban de los asuntos que le preocupaban, o sea, de nuestras normas de convivencia.

Es un derecho de cualquier ciudadano. De nuestros conflictos e intereses. Los que no querían saber nada de la política se les llamaba Idiotez en la antigua Grecia. Hacemos política diariamente todos porque hoy nadie puede vivir solo. Hoy día la Ágora antigua la tenemos en las redes sociales y por eso están intentando controlar eso. Ahora la gente puede crear su propia red social propia. Ese sería uno de los puntos en los que trabajamos.

Todas las personas tienen inherente la libertad de conciencia, uno decide libremente lo que hace en cada momento, muchos políticos le dan miedo la libertad política. El hablar como iguales. No se bajan a la arena, a la Ágora. No con los Idiotez. Hagan política de verdad, no tengan miedo. Están haciendo otra cosa, en una oligarquía.

Todos ustedes tienen derecho a realizar su propia política. Las cúpulas de los partidos están formadas por los dominantes y dominados. Yo no me sentaría con nadie con un guion pactado, ni presentar las preguntas de lo que vamos a presentar, sino con algo abierto. Lo que está pasando con el Covid-19 es una estafa encubierta. Este artículo es bueno que lo leáis dos veces para poder digerirlo y entenderlo, no vale de una pasada para comprender lo.

El monopolio de la violencia en general lo tiene el estado. La tendencia natural del poder normalmente intenta incrementar su poder. Yo expongo mi imagen diariamente y con estos artículos, otras veces me he expuesto en viajes, proyectos y etc.… ante lo que creo que es bueno y esto me puede llevar a que un Jaguar me dé un zarpazo.

Pero es lo que tiene la exposición. Os invito a que este Jaguar de sistema os haga un arañazo, porque este sistema cuando se siente atacado en sus intereses se va a defender para no perder sus privilegios. Pero no os asustéis en demasía ya que es un Jaguar debilitado por sus propios vicios. Si todos nos vamos exponiendo, cada uno una parte de sí mismo, esto lo vamos a cambiar.