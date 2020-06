Jesús Antonio Fernández Olmedo: «No puedo respirar»

Cuando el que nos gobierna es un descerebrado esto acarrea mas problemas. Si su propuesta de solución a los problemas es repartir palos a diestro y siniestro es que nos encontramos ante un grave problema. Esto lejos de ayudar solo enciende mas la llama de la violencia en las personas. ¿ Como hemos podido llegar a elegir a semejantes fantoches ?

La muerte de Floyd ha dado a conocer al mundo que el supuesto «imperio» está desnudo, no tiene soluciones a los problemas reales de la gente. No va a ser en vano.

Los políticos solo saben decir «quédate en casa y no te manifiestes, esta es nuestra recomendación» pero el hambre acucia en los estómagos y el desempleo, la falta de oportunidades, un país donde las mujeres de color cobran la mitad que las blancas ¿ que es esto en el siglo XXI ?. Es solo el epicentro del sistema, en muchos lugares del mundo por no decir la mayoría las dificultades por no morirse de hambre son grandes. Debemos quitarnos la mascara que nos impide respirar para poder expresarnos hoy.

Es la hora de actuar en forma no violenta construyendo desde 0 un mundo nuevo , empezando de 0 y sin el dinero como valor central.