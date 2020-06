Victor Entrialgo De Castro: «El discurso de Cayetana»

No debemos cansarnos de repetir las cosas importantes. Y creo que los españoles no insistimos lo bastante.

Cayetana Alvarez de Toledo desde la tribuna del Parlamento ha descrito homéricamente, lo mismo el talón de Aquiles que el burro de Troya de nuestra democracia.

Algo en lo que una parte del país e incluso algunos en su propio partido no ponen suficiente empeño, porque al margen de las simpatías y antipatías, algunos mezquinamente le discuten su valor y su valía.

Al margen de política rivalidad, no olvidemos, el capricho de la envidia constituye nuestro mayor pecado individual y colectivo. No olvidemos que el podemismo, en definitiva, por debajo de su ideológico disfraz, no es más que eso, de Vallecas a Galapagar.

Y, en fin, Sancho, donde reina la envidia no puede vivir la virtud. Maldita ingratitud y cobardía ha sido igualmente el cese del coronel de la Guardia civil Diego Perez de los Cobos, que tiene que ver, -más que con el informe sobre el feminazismo del 8-M de la ministra cajera-, con el pago que sigue haciendo el Presidente felón con dinero y bienes que son del Pueblo Soberano, al apoyo en el parlamento de los separatistas.

«No lo puedo decir tía, pero lo sabíamos de sobra tía, lo vamos a petar tía, cuatro positivos y así me quedo en el chalet y cierro el ministerio, estoy flipando tía.Te lo juro por snoopy». Y estas cretinas son las que hablan de fachas y cayetanos!

El coronavirus ha dejado corta la ciencia ficción pero ver actuar a esta banda, con la Nación secuestrada y la complicidad de los medios, amenaza aún más nuestra experiencia sensible, socava nuestra democracia y pone a prueba la capacidad de un ser racional para sobrevivir al absurdo.

Resulta desolador. Que seas un servidor público, como de los Cobos o Cayetana, que te partas la cara por tu país y que te paguen así. Mira Sancho, donde quiera que está la virtud en eminente grado es perseguida.

Por eso la brillante intervención de la Sra. Alvarez de Toledo, a la que sinvergüenzas y rufianes envidian y odian al mismo tiempo, la que ha desenmascarado las estupideces y peligros del maligno Pablo Iglesias, la que desde la tribuna de oradores, quitándole la careta, ha desvelado la encarnación ridícula de Mefistófeles, debiera enseñarse en los colegios como una de las piezas oratorias de nuestro mejor y más valiente parlamentarismo.

¿Hasta cuando Pablo Iglesias, seguirás abusando de nuestra paciencia?

Despues de tu conjuración disfrazada de moción de censura y despues de perder calamitosamente las elecciones, con la ayuda del felón, usurpásteis el poder en un manifiesto fraude de ley no suficientemente impugnado por la Nación.

Pero ha llegado Cayetana de Aragón y de España y en un discurso digno del mismo Cicerón, ha detallado tus felonías dejándote con el culo al aire, mientras tu asco intrínseco, tu violencia reprimida y tu matonismo cobarde te impedían levantar siquiera la cabeza.

En las playas que nos aprestamos a visitar hay aún instalado un burro de Troya que entre todos tenemos que vaciar y desmontar.

