Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Los Chiringuitos de la Sanidad»

Lo de subirles los sueldos a la gente es algo como para mantener callados a la gente. En algunos lugares ha llegado la gota que ha colmado el vaso. Quizá en Estados Unidos. La gente lo que tiene que hacer es luchar por sus derechos. Las pagas que dan van para conseguir votos. No van para solucionar la pobreza. Esto no va de romper escaparates. Hay que manifestarse, pero de forma coherente. La gente no puede estar bebiéndose una cerveza en una terraza como si no pasara nada. Esto, el mundo, está grave. No tienen todos los mismos derechos, ya ni siquiera puede aspirar una persona a fundar una familia. Parece que a lo que se aspira es cobrar cuatro duros de forma individual. Esto es una mierda bien gorda. La policía son personas igual que los demás, que sufren, comen, beben y cagan, podrían tener un poco de empatía con las personas. Tanto defender a los de arriba que no nos ayudan en nada.

Pero hoy vamos a hablar de los “Chiringuitos Sanitarios” que son Hospitales de la sanidad paralela donde sus cargos políticos salen a dedo. Son centros de alta resolución como ellos le llaman y son una compra de votos. Si tu les dices a una población que vas a construir un Hospital pues la gente te vota. En estos Hospitales no te atienden “te derivan” son “Centros de Derivación”, te suelen enviar a casa con ibuprofeno y paracetamol. Son sitios de “sanidad paralela”, lugares privados lo que ocurre es que se financian con dinero público.

Aquí con el rollo este de “quédate en casa” mucha gente ha muerto sin ningún tipo de tratamiento, donde nadie te atiende, sólo telefónicamente. Vaya, vaya…. Con la “gran sanidad española que es la mejor del mundo” . . Para decir “quédate en casa” no tienes que estudiar una carrera, eso también lo puedo decir yo que no tengo estudios universitarios. Una gran falta de sensibilidad que tienen muchos sanitarios de la paralela y que se ha realizado con dinero no fiscalizado. Los chiringuitos son los “hospitales” que no son realmente hospitales que tienen profesionales y médicos y que son “centros de alta derivación”.

Todo esto es mantenido por soplapollas integrales y gente puesta a dedo que no quieren perder ese chiringuito. Si te da un infarto y vas a alguno de estos centros te dan una aspirina. Esta gente cobra mas que los que están en Hospitales públicos y que no se complica la vida para nada. Gente por la cara y con el dinero de todos tienen buenas plazas. Ya tenemos casos gente que ha fallecido porque te mandan para casa con una aspirina. Estoy en contra de estos Chiringuitos y debemos de ir poniendo cada vez mas las cartas sobre la mesa.