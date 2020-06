Por unos medios de comunicación y demás instancias de socialización deontológicas y muy rigurosas: zapatero a tus zapatos con honradez

En este escrito doy cuenta del Whatsapp que envié al comienzo del domingo 07 junio 2020, a la noche, al programa deportivo “Tiempo de Juego” de la cadena COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas), al Sr. José Luís Corrochano, que lo estaba conduciendo, y que, en mi opinión, hizo dos entrevistas en plan “Políticamente Correcto”, lo que ha implantado la izquierda y extrema-izquierda americanas y que se ha impuesto, viene imponiendo, entre otras muchas partes, en España, incluso, en sectores de las fuerzas judiciales, del orden y seguridad, como hemos podido ver, entre otras partes, en las ruedas de prensa del Gobierno Socialista-Comunista de PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, pero, incluso, no sólo, por arriba y muy arriba, sino en medio y abajo, en fuerzas de orden, seguridad, judiciales, etc., y que actúan en las redes sociales, etc., etc.

Creo que los españoles, los ciudadanos que venimos defendiendo activamente la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 (por la que algunos arriesgamos “as orelliñas”-las orejitas -y nos tiraron de ellas… – y la salud y estabilidad de nuestras familias), que venimos defendiendo el juego, competencia y cooperación limpios, deontológicos, etc., debemos movilizarnos, muy bien, deontológica, honrada, activa y rigurosamente, individual y socialmente, en defensa de la democracia representativa, economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios, de medios de comunicación, y demás instancias de encarnación y socialización, deontológicas, honradas y muy rigurosas, con libertad, trabajo, cultura, critica y justicia justos, con seguridad y garantías, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, humilde (que siempre debe saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos), eficiente, rentable-enriquecedor económica, social-sanitaria-asistencial-etc., humana, medioambiental, ética, espiritualmente…, por el bien, la verdad, etc. Y todo ello muy bien medido, definido, aplicado y controlado.

Este es el Whatsapp que envié a «Tiempo de Juego»-Cadena Cope: Sr. José Luis Corrochano (el teléfono puso Cerrochado. Ahora, los teléfonos “inteligentes” ponen lo que les da la gana), acabo de escuchar su entrevista a Vero Boquete (jugadora de fútbol española-gallega que juega en los Estados Unidos, en Utah) y a otra española de Gijón que lleva como dijo, creo, que 16 años en los Estados Unidos y tengo que decirle que usted, en mi opinión, fue muy parcial en las entrevistas a estas españolas que residen en los Estados Unidos, pues, sólo se limitó a condenar reiteradamente la intervención muy violenta del policía americano contra el delincuente reiterado de raza negra que tenía detenido y que, por su detención muy violenta, le causó la muerte. Lo que condeno y pido justicia justa al respecto.

Sin embargo, usted, Sr. Corrochano, en Tiempo de Juego de la cadena COPE, donde está vigente para todos los que hacen la Cope, el Ideario Cope y que establece que los que hacen la Cope deben comportarse con deontología profesional, etc.; sin embargo, usted, que condenó reiteradamente la intervención del policía que mató al negro que tenía detenido, nunca se refirió ni condenó las intervenciones violentas, los saqueos violentos a los que se refirió la gijonesa que lleva muchos años en los Estados Unidos y que dieron lugar a la intervención de la Guardia Nacional de los Estados Unidos al verse la policía completamente desbordada, como dijo la gijonesa.

Creo que su intervención, Sr. Corrochano, del área del Deportes de la cadena COPE, fue muy parcial, muy poco rigurosa, contraria a lo que establece el Ideario Cope.

Sobre este asunto véase, en el diario “El Español”, el excelente trabajo de Cristian Campos: “Esta naciendo una nueva fe totalitaria frente a nuestros ojos? 8 argumentos para el ‘sí’”, 7 junio 2020 (se puede ver libremente por Internet). Creo que este asunto, como los problemas sociales, deben ser tratados con deontología y el mayor rigor, la mayor competencia y al margen de cualquier tipo de demagogia, contaminación, lavado de cerebro, manipulación, politiquería, partidismo, sectarismo, etc.

Licho Licheiro, Lyeandrín Lyendrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros y Noga Nogarova gran duquesa de Vegapolov, Ribapolov, Kastropolov y Tapiapolov: “Zapatero a tus zapatos pero con deontología, honradez, juego, competencia y cooperación limpios, mucha humildad y rigor, pues, hay mucho cocodrilo suelto en los medios de comunicación y demás instancias de socialización, y que, ayer y hoy, por quedar bien, sacar tajada material, inmaterial…, le vienen metiendo muchas y muy grandes dentelladas a la buena, verdadera y muy necesaria información, a la libertad, trabajo, critica, justicia y verdad justos; todo ello muy bien medido, definido, aplicado y controlado”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España):“Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-O Bo Camiño, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…