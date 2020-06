José Luis Duran: «¡¡España!! ¿Una Nación de borregos?»

En 1.961 un ex oficial de la Armada norteamericana, William J. Lederer publicó el libro “Una Nación de borregos” examinando o tratando de averiguar el alma de los EE.UU. Describió a su país como una nación sumisa, ignorante y aletargada por los medios de comunicación. “Una Nación de borregos” analiza crudamente los métodos de la élite >político-militar-empresarial> que maneja la opinión.

Don Alfonso Guerra, persona poco sospechosa, en su libro “La España en la que creo” advierte frente a la actual “tropa de elementos torpederos” de la Constitución que buscan dividir el país – nacionalistas-populistas-antisistemas- etc., mientras los firmes partidarios de la libertad y la democracia van reculando en sus posiciones hasta conformar un “ejército de descontentos acobardados”.

Esta es la situación actual de España. Posiblemente ningún país entre los 27 miembros de la Unión Europea esté gobernado por una cuadrilla de irresponsables, sálvese el que pueda, y de más bajo nivel político que el nuestro. La incapacidad demostrada en gestionar el proceso así lo demuestra, 40.000 españoles fallecidos y una deuda económica inimaginable alrededor del Covid-19.

No me veo excesivamente listo ni estratega pero mi sentido común me dice que en caso de guerra, al enemigo ni agua, pues bien, está claro que el art. 116 CE (Constitución Española) autoriza al gobierno a establecer el Estado de Alarma y en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio desarrolla dicho artículo.

En el art. 11 apartado C), dice “ Se autoriza al Gobierno a intervenir y ocupar transito-riamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesa-dos”.

No hubiese sido necesario su aplicación. Se ha demostrado la solidaridad de Empresas y particulares en ayudar, sin nada a cambio, a este Gobierno inepto y falto de ideas positivas. Y me pregunto ¿”No hubiese sido mejor inyectar esa cantidad ingente de millones de euros en las Empresas españolas que dárselo a nuestro enemigo”?. Pienso con maldad en los intermediarios que se habrán forrado a costa de esta gestión.

España no está para bromas, sabe Dios hasta dónde llegará la lista de desempleados. España es y será más pobre y por consiguiente los ciudadanos. No me vale el rollo de esta “tropa” respecto a los ricos, la inmensa mayoría de ciudadanos tienen sus ahorros y su vivienda (los que lo tengan) y esto se puede ir al garete. Al Sr. Iglesias ardoroso lector de la Constitución que tanto predica y no practica ni respeta, le pido que aplique el cuento y aporte soluciones para desarrollar el Art. 35 CE. Un ciudadano normal tiene que trabajar muchos años para cobrar una pensión de jubilación, a él , le valen unos añitos de predicar soflamas al viento y asegurarse la vida.

En definitiva, a Al Capone no le pudieron juzgar por transgredir la Ley Seca pero si lo hicieron por evasión de impuestos. Al Gobierno de España habría que juzgarle, presuntamente, por malversación de dinero público. Respecto a los miles de fallecidos por su mala gestión en el Covid-19 será Dios y la memoria histórica quien lo haga, aunque lo tengan todo atado y bien atado. ¿El Art. 14 CE sólo es de aplicación al resto de españoles? Los errores hay que pagarlos.

España Una, Grande y Libre (Antes)

España ni Una, ni grande, ni libre (Ahora)