Jose Andrés Mayo: «Vuelta a la “nueva” normalidad»

Nueva era

Ya nada volverá a ser como antes. Además de ser el título de una canción de un grupo que precisamente no es santo de mi devoción, creo que así será nuestro futuro cuando acabe el periodo de confinamiento. Parece que ya dentro de poco.

Ese día D+1, todos tendremos menos que antes de que comenzara. Muchos, dinero. Otros, familiares. O sino trabajo. Y si eres de los afortunados que has salido bien librado de esas tres cosas, lo que tendrás serán menos posibilidades de elegir dónde veranear o bares donde tomarte esa cerveza. Porque la crisis económica será de aúpa, pero la moral, quizás acabe siendo peor.

Recibiendo esta bofetada inesperada hemos comprendido lo vulnerables que somos, así que ha llegado el momento de cambiar cosas para que el mundo pueda seguir girando sin más prohibiciones que libertades. ¿Nos gusta el distanciamiento social? Pues para que no se convierta en costumbre, hay que tomar medidas. Llega el momento de cambiar prioridades, establecer protocolos, ser más rigurosos, y sobre todo, destinar los recursos de manera eficiente.

Pero antes de eso, tendremos que superar la fase de incertidumbre, de recelos, para poder vencer a la desconfianza y al aislamiento social. Detrás de cada crisis, hay un periodo de responsabilidad. Para todos. Como colectivo pero también individual. ¿Y por dónde va a empezar? Pues nos va a tocar renunciar a parte de nuestra privacidad, de nuestra libertad. Ya nos lo pidieron hacer después del 11S y lo aceptamos. Se llama anteponer el bien común. Pero hay que establecer unos límites razonables, los Gobiernos no pueden abusar. Porque la ciudadanía tiene mucho aguante y admite medidas, pero siempre que detrás se vea, al menos un ápice de cordura.

Lo que parece que ha descubierto la sociedad es la importancia del sector sanitario. Vemos a médicos y personal sanitario batirse el cobre y jugarse la vida por ciudadanos que luego no los quieren cerca. Científicos con becas paupérrimas luchando a contrarreloj para encontrar una vacuna. Es imprescindible además del reconocimiento (vía puestos de trabajos y mejores salarios) que el gobierno los priorice, y se entienda que es imposible un estado de bienestar sin salud. Por tanto deben reorientarse los recursos, porque, ¿quién no nos dice que después del Covid-19, no puede venir dentro de unos años, el Sov-23 o el Chin-31?

Nueva vida laboral

Esta pandemia va a cambiar para siempre los patrones de trabajo de numerosas empresas. Muchas de las tradicionales van a tener necesidad de abrazar lo que era una obligación para las startups: confianza máxima en la tecnología. En todos los niveles: trámites administrativos, relación con los organismos públicos, entre empleados, y sobre todo con los clientes.

Del teletrabajo ya hablamos hace poco. Todos sabemos que ha llegado para quedarse, aunque yo soy de los que piensa que dos/tres días es lo óptimo para la mayoría de las empresas del sector financiero. Mayor eficiencia sin ninguna duda. Y si vives lejos, con más razón. Más días, tampoco.

El teletrabajo ha irrumpido en las entidades, al menos en las no punteras, como necesidad, cuando antes era una alternativa. Es el modelo más compatible con la gestión del resto de tu vida, permitiendo trabajar con los niños en casa (ya sé que este punto levanta mucha polémica, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno), y eliminado a los abuelos como cuidadores alternativos. Además el próximo curso escolar apunta a que los alumnos teleestudiarán parcialmente. Será obligatoria esa coexistencia.

Nueva normalidad

A Don Rafael Nadal Parera (casi me pongo de pie cuando escribo su nombre) no le gustó nada la frasecita de marras, y yo soy incapaz de llevarle la contraria a un deportista (y persona) tan grande como él. Utilizar una figura literaria como el oxímoron cuando estábamos en el punto álgido de la crisis, con miles de muertos y contagiados, fue un gran error.

Respecto al tema del ocio, creo que va a ser lo más difícil de acostumbrarse. Veremos como cambia la manera de veranear. Y de ir al cine o al fútbol. Tomarse una cerveza en una terraza ya es posible respetando las nuevas reglas. Pero yo lo que más echo de menos son los partidos de baloncesto de mis hijos.

¿Nueva positividad?

Además del teletrabajo ya comentado, quizás desaparezcan las horas punta, tengamos un mundo más verde, y mayor relación entre padre e hijos por el aumento de la convivencia. Alguna cosa más habrá pero ahora no se me ocurre, y me cuesta pensarlo.