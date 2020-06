Anián Berto: «Presidente Sánchez repita: ‘Nunca más otro 8-M'»

Lo mínimo que se le puede exigir al presidente del Gobierno, a sus 22 ministros, comparsa de asesores, largo séquito de politólogos y personal de confianza de fiscalización y vigilancia (entre otros acólitos), es celo profesional de alerta ante las amenazas que puedan perjudicar los intereses del país, y si se trata de enfermedad y muerte debe atisbarse al enemigo antes que golpee, y para más inri el antagónico avisó insistentemente, al menos dos meses antes de aquel 14 de marzo.

Durante la máxima virulencia de la Covid -19, los incondicionales argumentaban que ‘no es el momento’ de críticas al Gobierno, sino todos callados y en casa, ahora manifiestan inocencia y ‘que a toro pasado todo son pases’. Es repugnante que incluso pretendan anunciar movilizaciones para frenar las protestas de los ciudadanos conscientes, de derecha, izquierda y centro, de tanto engaño, nefasta gestión de la pandemia y aprovechamiento de las depresiones sociales por parte del Gobierno sanchista, progre, separatistas y pro-etarras. Es decir, antes no supieron valorar lo que ya ocurría en Wuhan; durante, hicieron caso omiso y negligente ; y después «cabrones y apaleados». Se inventan su propio «golpe de Estado» y culpan al vecino de infinidades ataques a la Constitución, la Libertad y al Estado de Derecho. Una campaña de desprestigio al bloque de derecha con toda la artillería pesada, incluido el CIS del socialista José Félix Tezanos y los medios de comunicación, desde las redes sociales a las subvenciones de las televisiones, pasando por el intento de comprar voluntades en el seno de las fuerzas de Seguridad del Estado.

Cómo consecuencia de la ominiosa, e improvisada, intervención del Gobierno, la CEOE concluye que ‘España es el país más perjudicado del mundo’ cómo consecuencia del tratamiento frente a la pandemia.

Claro difícil será silenciarnos a la mitad de España, y la otra también, que de una manera u otra y en todo caso veíamos venir la tragedia.

Algunos hacíamos público prescindir de los premonitorios aplausos y exigir inmediatas soluciones determinantes del Gobierno para implantar un contingente inmediato y acciones de cierre de fronteras instantánea, cómo haría Portugal o Marruecos. En el día de hoy el país luso 1.500 fallecidos, y Marruecos no alcanza la cifra de 200, estimándose más del doble de víctimas en países de acogimiento europeos, que actuaron de similar manera.

Los muertos no hablan, la opinión pública olvida y los políticos lo utilizan cómo arma arrojadiza e incluso cómo cortina de humo ante la siguiente sarta de improperios.

Pero, sin embargo, en todo acontecimiento siempre existe quién continúa de por vida con la triste realidad, no olvidará jamás ni perdonará la negligencia de estos malvados atalayeros que en su función de centinelas minusvaloraron la hecatombe en su día y crearon desgracia en infinidad de familias por su falta de vigía, valoración e impropia adnegación en batallas ideologícas políticas. ‘Por qué en ello nos va la vida’, según estimación de la utrerana vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia Carmen Calvo Poyato, que animaba por tv con esta fúnebre frase a acudir a la manifestación feminista, pero ‘no se puede besar’ alertaban y en la cabecera ya se veían algunas protecciones frente al virus, ya familiar para ellos. ¿ Pudo ser una encerrona fanática a sus propias seguidoras y seguidores ?. Es evidente que la manifestación no mata, quiénes pudieron provocar el desastre son las adiadoras, radicales ‘feminazis’ y creadoras de enfrentamiento entre hombre y mujer, que no suspendieron, o advirtieron, del contagio que ya se propagada rabiosamente entre personas.

Con motivo de aquella concentración la gente se movió más. Los trenes, autobuses, metro, taxis y coches particulares iban abarrotados de fervorosos (fervorosas) activistas motivados para la exhibición pública, no sólo en Madrid, también en otras ciudades. Asimismo se permitieron otras concentraciones públicas que congregaron a miles de personas inocentes y desconocedores del riesgo de contagio.

Esta historia que sólo ha comenzado a escribirse está cargada de sentimientos, de dolor y tristeza por qué murieron quiénes debieron ser más protegidos y atendidos. Sin duda crispa la falta de sensibilidad, la indiferencia y la ironía del Gobierno que, en lugar de pedir perdón y asumir responsabilidades, muestra sarcasmo y se atreve a vanagloriar el 8-M. Presidente repita y maldiga aquella jornada gritando ‘¡ Nunca más otro 8-M’! .

Enfermaron 52.000 protectores de sanidad y fallecieron más de 50 profesionales de la atención técnica sanitaria enfrentándose en cuerpo y alma, nunca mejor dicho.

La deontología profesional es obligación de todos y el cumplimento de la ley también. La alta responsabilidad que debe afrontar aquellos que son directamente protagonistas de vigilar la seguridad pública debe ser minuciosa y requiere ser hábil. Más de 43.000 muertos nos sitúa en la población más perjudicada en estimación de víctimas mortales tras un largo y triste confinamiento, una grave depresión económica, una cifra de paro escalofriante que supera los 5 millones de personas, infinitas pequeñas, medianas y grandes empresas que desaparecen para siempre y distanciamiento social obligado que nos hace mirarnos de reojo. Mascarillas no, mascarillas si. Multas a tutipley, desconcierto generalizado, compras de material inservible, gestiones en vacío, normas del Decreto de Alarma que se contradicen, rectificaciones sobre la marcha, y un comité de expertos anónimos que siguen desconociendo el virus y al negado plantel político. Todo se salva con 2 metros de distanciamiento y obligar taparse la boca y la nariz, y es raro no anular los ojos, ya que también es receptor de virus y microbios. Toda una jugada de ases.

Cada cuál debe afrontar sus responsabilidades con escrúpulos, máximo interés y capacidad para dirigir cargos públicos que nos compete a 47 millones de ciudadanos.

La juez Carmen Rodríguez Medel sigue su curso por que ve indicios de delitos de prevaricación para seguir investigando, a pesar que la fiscalia del Estado, el galante de la legalidad, intenta quitar importancia y aporta recurrir diciendo que no existen conexiones entre la pandemia y la celebración del Día de la Mujer, solicitando el archivo de las causas en primera instancia, sin otros argumentos. Así arremete contra la decisión de la juez, que no incluye ni al ministro de Sanidad Salvador Illa Roca, que es aforado, ni al director de Emergencias y Alertas epidemeologicas, el médico Fernando Simón Soria, y si al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, que acaba de declarar en sede judicial. La abogacía y la Fiscalia del estado no observa falta de actitudes consciente ni otras acciones delictivas por parte del Gobierno e intenta restar importancia además de entorpecer la investigación para depurar responsabilidades. Se centra la investigación al Gobierno por permitir y alentar esta convocatoria que reunió a más de 120.000 personas cuando ya el virus campaba por sus fueros y los políticos lo sabían.

Parece claro que estas instituciones son meros instrumentos a antojo del Gobierno, y Sánchez lo decía contundente e insistentemente, ‘¿A quién pertenece la fiscalia?’.

Por otra parte se cree no tener recorrido penal, siendo las opiniones más cercanas las que se refieren a indecisión política de poca monta, que seguramente el presidente Pedro Sánchez podrá borrar vociferando ‘viva el 8-M’ en el Congreso de los Diputados.

Es probable que todo termine en aguas de borrajas, pero lo que no sería perdonable es que no se resienta «el ajuste de cuentas» por parte del electorado, por mucha aplicación de neuromarketing que aplique este Gobierno a la sociedad, con el dinero de todos (y todas), tras la paciencia de una España inmersa en incertidumbre, agotamiento e impotente ante el probable rebrote del virus que amenaza para el próximo otoño. Este seguro cogerá con armas en prevenga, pero las fuerzas tampoco serán las mismas. Repita presidente, ¡Nunca más otro 8-M!