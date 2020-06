Jose Mateos Mariscal: «El grito de un Emigrante»

“Nuestras maletas maltrechas estaban apiladas en la acera nuevamente; teníamos mucho por recorrer. Pero no importa, el camino es la vida”. ( Jack Kerouac )

Vivir se ha convertido en un privilegio. Tenemos que pedir permiso para vivir, permiso para movernos, permiso para sobrevivir, permiso hasta para usar y disfrutar del sol… No me extrañaría en un futuro próximo pedir permiso para respirar.

Soy una persona tranquila, para algunas personas demasiado tranquila pero la discriminación, la injusticia y la desigualdad son cosas que me intranquilizan, que me hacen perder mi calma.

No es fácil ser un Emigrante español en Alemania . La soberbia con que muchos tratan al mediterráneo es hiriente, cuando no directamente agresiva. ¿Es posible hacer una unión en nada con estas bases sociológicas de desprecio al sur?

“Ya está aquí el típico grupo de españoles”. Estas palabras escupidas con desprecio por un ‘armario empotrado’ de seguridad a la entrada de una tienda de Wuppertal.

Desgraciadamente, el racismo ya no es solo un problema de la extrema derecha en este país. Se ha movido al centro de la sociedad,

el racismo tiene que ser un tema a tratar en la educación infantil, primaria, secundaria, universitaria y en la educación de la vida (política, parental, vecinal…). El racismo, disimulado, es una actitud normalizada en las sociedades modernas, una actitud que nos recuerda a nuestro ser animal. Por ello, necesitamos avanzar, y evolucionar, en este aspecto.

Alemania tiene un problema persistente de discriminación racista y no apoya a los afectados de manera consecuente a la hora de hacer valer sus derechos

Todas las sociedades tienen su punto racista, también la española. Ningún país está libre de caer en la intolerancia

el racismo es veneno, el odio es veneno y este veneno existe en la sociedad

Racismo es una Ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país.

El Racismo es el rechazo por diferencias biológicas hacia una persona a quien se le considera de raza inferior, es decir, es una ideología de superioridad. La xenofobia proviene del griego xenos que significa “extranjero” y phóbos que significa “miedo,” por lo tanto, es un rechazo únicamente hacia las personas extranjeras.

El racismo surgió en la Europa Occidente con el fin de justificar la supremacía de la raza blanca sobre el resto de la humanidad.

El racismo fue usado a partir de las últimas décadas del siglo XIX por los países europeos para comprobar la legalidad de movimientos de dominación colonial, jingoísmo y genocidio, en varias partes del mundo.

Intentas hablar su idioma, pagas sus transportes, sus impuestos , contribuyes al pais trabajando,sonríes por igual a hombres y mujeres, te informas sobre su cultura e historia, alabas su selección de fútbol campeona del mundo… nada de eso es suficiente. Al final no puedes nunca olvidar que no formas parte de ellos. Muchos te buscarán las cosquillas para tratar de quedar por encima de ti. Otros simplemente te ignorarán. “Tienen muchos extranjeros y es normal”

Vivir en Alemania no es sinónimo de riqueza, buena vida y de un buen trabajo!!: vivir en Alemania es sinónimo de lucha, de trabajo duro, de sacrificio, de soledad, valentía, de sobrevivencia y muchas veces ser humillado y despreciado! También significa renunciar a muchas cosas y sacrificarse con otras con el fin de tener una mejor vida. El enfrentar la barrera de el idioma con mucha dedicación y esfuerzo, es muy necesario parte de la vida Alemana adaptarse a las costumbres y tradiciones de una patria diferente!.. Esto es para aquellos que nunca han salido de su tierra y se atreven a criticar a aquellos que una vez con un poco o mucha valentía, mucho miedo, esperanza y sobre todo mucha fe en Dios. Nos atrevimos a dejar nuestras tierras a nuestras familias para buscar nuevos horizontes y un futuro mejor, pagando así el alto precio del sueño Alemán y estar lejos de nuestro seres queridos!!!

Mi perspectiva es clara: no voy a agachar nunca la cabeza ante quien pretende darte a entender que es mejor que tú y pretende que lo asumas. Por supuesto que mi país ha caído muy bajo, tanto que a veces me avergüenzo de él. Su imagen es pésima por culpa de unos políticos corruptos que han sido legitimados, elección tras elección, por ciudadanos desinformados, por no decir analfabetos en política. El luterano norte de Europa no entiende que no se pidan responsabilidades y es algo muy comprensible.