Pablo González: «Cada uno en su sitio»

Este es un tema que suscita controversias y enfrentamientos por falta de conocimientos, intentaré aclararlo, en España hay tres sectores importantes: el privado, el público y el político. En cualquiera de ellos hay excepciones que habría que tratar analizando cada una de ellas y que por lo tanto no voy a realizar, puesto que estas letras son de carácter general.

El sector privado es el responsable de realizar la productividad en todos los ámbitos, es decir, tanto a nivel industrial de cualquier tipo como económico, esto quiere decir que sus rendimientos tienen que ser capaces por sí mismos de sostener la actividad laboral y mantener a los sectores improductivos económicamente. Es fácil de entender poniendo el ejemplo de una familia, esta se mantiene porque los que tienen trabajo han de esforzarse por conservarlo y además realizar una aportación económica capaz de cubrir los gastos que se producen en la casa junto con realizar unos pagos, en forma de impuestos, los cuales tienen que ser suficientes para financiar los otros dos sectores; el sector privado es: imprescindible y además desarrolla una enorme labor de solidaridad que se tratará en otro momento.

El sector público es el que actúa y desarrolla los servicios que necesita cualquier nación, con su esfuerzo y trabajo realizan labores para el resto de la sociedad que son de más o menos importancia en función de la actividad de que se trate, su rendimiento se financia con una parte de la economía producida por el sector privado como se ha comentado anteriormente y aunque en general son improductivos económicamente, este sector es: necesario.

El sector político pertenece al sector público, pero merece tratamiento aparte ya que es muy especial, no hay que mezclar las churras con las merinas, intentan fijar unas directrices que tienen que desarrollar los trabajadores privados y públicos sin ningún tipo de responsabilidad, de la que hablan mucho, por cierto. Menciono falta de responsabilidad porque cuando se hacen mal las cosas o hay malos resultados o ambos, el llamado responsable se tendría que ir o habría que echarle. Como no ocurre ni una cosa, ni la otra, está bien decir: falta de responsabilidad, puede ser que saquen de la chistera mágica otro tipo de responsabilidad, si es así, perdonen porque esa no la conozco, creo que soy capaz incluso de entenderles y eso que es difícil, si se van o les echan, ¿dónde van a ir? ¿A otra empresa pública? Supongo que sí, a la empresa privada imposible porque hay que demostrar con hechos y números la valía profesional y claro esto para ellos es muy complicado, es mucho mejor la solución anterior donde hagan lo que hagan durante años e incluso generaciones el sueldo les cae sí o sí, se imaginan en una reunión de dirección, en la empresa privada, que uno de los directivos con todo tipo de medios, haga una exposición y al final diga, con TV incluida, más o menos:¨ Nos hemos equivocado por actuar con toda transparencia¨, es seguro que junto con miradas de asombro alguien le contestará: haga el favor de pasar por el departamento de Personal que le van a dar el finiquito con toda transparencia.

De verdad estoy asombrado y perplejo de la Peña Los Pinochos, se ha hecho famosa, pero seguro que no saben lo siguiente: ¨La fama se consigue, el prestigio se gana¨, les pueden invitar a cualquier fiesta porque son muy graciosos y van a hacer reír mucho, entiendan lo que he querido decir con la palabra invitar, pues eso: invitar, si pagan ellos pagan con nuestro dinero y se pagamos nosotros, el impuesto de las consumiciones + los impuestos del que nos atiende lo reciben ellos, eso sí que es magia. Continuando con algo más de magia, es casi normal que siempre se den casos extremos, incluso en Física ha quedado demostrado que los polos opuestos se atraen, ahora estamos asistiendo a este acontecimiento, como ya existe la pensión máxima vitalicia que es la que tienen ellos, ahora se instaura la pensión mínima vital; curiosamente ambas pensiones las pagamos siempre los mismos, el principio físico se ha producido porque los polos opuestos se han atraído. Los que perciben mucho se unen con los que perciben poco y si ponemos siglas son exactamente iguales: PSVM (Pensión Social Vitalicia/Vital Máxima/Mínima) que incluso valen para otra obra de arte y también coinciden: PSVM (Plan Social Vivienda Máxima/Mínima) los conceptos de uno y otro lado de las barras depende de la selección de personal que se haga. Muy importante: están excluidos los que pagan las PSVM.

Por otro lado, el sector público político, como todo el mundo sabe, recibe unos ingresos que debería esclarecer, sería aconsejable que nos informaran de primera mano cuánto reciben en efectivo y en especies, claro, no vale decir el Sr. Tal que ocupa el puesto X gana no sé cuánto, esto no es así: no hijo, no; queremos saber, da igual del partido que sea, cuanto nos cuesta de media cada uno de los puestos: todos los ingresos en efectivo + el coste de: casa, luz, gas, teléfono, coches, chóferes, servicios de seguridad, asesores, material de los asesores, vestimenta (han mejorado bastante), gas oíl, pago durante años, jubilación etc., etc., todo; si lo pagamos nosotros sería interesante conocer las cifras, a lo mejor nos parece poco, más aún cuando se supone que la transparencia va innata en las personas que ocupan esos puestos. En las empresas privadas y en las casas se hace porque es fundamental, hay que conocer los ingresos y los pagos realizados por cualquier concepto para saber si se pueden mantener o no.

No hay quien entienda que por medio de Hacienda conozcan todas nuestras cifras y no tengamos ni idea públicamente de lo que nos cuestan los cargos que ocupan.

Simplemente para que todos los españoles lo sepamos.

Juntos, pero no revueltos, cada uno en su sitio.