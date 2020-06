Pablo González: «Relación inversa»

En esta ocasión vamos a analizar un cuadro oficial que nos deberían enseñar y explicar a todos los españoles para saber de qué forma se construye la economía en nuestro país, de esa manera cada uno sabría donde está ubicado en ese marco económico y evitaríamos muchas discusiones absurdas que nacen de la ignorancia, hay que leer e informarse para dejar la ignorancia a un lado y hablar con conocimiento de causa. Opinamos de casi todo de forma superficial, decimos lo que pensamos sin conocer a fondo los temas, comunicamos lo que se nos ocurre como si existiera la ciencia infusa, en general estamos educados para contestar y no para escuchar.

LA FORMACION, ESCUCHAR Y EL ESFUERZO SIRVEN PARA PROGRESAR

LA IGNORANCIA, OÍR Y EL DESINTERÉS SIRVEN PARA FRACASAR

Este cuadro tiene un gran contenido, pero como en casi todo hay que hacer algunas aclaraciones para que la interpretación del mismo sea correcta, podrán observar que está actualizado el 28.04.20, lo cual significa que hasta la fecha de hoy habrá habido variaciones, pero no tan significativas como para evitar que podamos entretenernos con los datos publicados, se pueden utilizar sin temor a equivocarnos.

Para explicar el cuadro adjunto vamos a utilizar el concepto de una HUCHA, el número de personas que figuran en cada cuadrícula roja SACAN DE LA HUCHA y los que aparecen en las cuadrículas verdes APORTAN A LA HUCHA; las que figuran en gris corresponden a diferentes títulos de encabezamientos.

En mi opinión tiene un grave error, está orientado a clasificar la población activa e inactiva laboralmente para llegar a la conclusión de quienes mantienen el país, pues bien, dentro del título: Inactivos, en la primera cuadrícula roja de la izquierda aparecen los Jubilados, es bueno explicar, aunque están en el grupo de los inactivos laborales, que este colectivo durante toda su vida profesional ha pagado para recibir la jubilación correspondiente y realizar los temas sociales que hayan decidido los gobiernos en su momento: pago de la jubilación de generaciones anteriores, carreteras, hospitales, escuelas, etc.; y además los que tienen que recibir una pensión superior a la máxima porque han pagado lo necesario para recibirla, como el gobierno las tiene limitadas (topadas), reciben la que ha puesto el gobierno como máxima, por lo tanto, la diferencia entre la que deberían cobrar y la que cobran se está aportando al Estado y también se les aplica un porcentaje de descuento sobre su paga, o sea realizan dos aportaciones, otros son los que no tienen derecho a la pensión máxima, también aportan porque se aplica un descuento a la paga que reciben, parece muy lógico que su casilla debería ser azul.

Resumiendo, TODOS LOS JUBILADOS SON INACTIVOS LABORALMENTE, PERO ACTIVOS ECONÓMICAMENTE.

Aprovechando que el otro día escuchamos decir en el Congreso, sin ningún tipo de acierto, la palabra parásitos voy a comentar que su significado es:» Persona que vive a costa de otra o no realiza ninguna actividad provechosa para la sociedad»; esta palabra está muy relacionada con las cuadrículas rojas: «Otro Personal», “¿¿…??.

Muy importante es tener en cuenta el último párrafo que figura en la parte inferior izquierda que dice textualmente: «Ahora sumad porcentajes y descubrid que el 35´54% de la población activa mantiene el país», que cada uno saque la conclusión correspondiente, para entender esto en todas las direcciones da igual ser simpatizante político de un partido o de otro, esto es lo que hay; los superdotados de ahora están aumentando considerablemente las cuadrículas rojas mencionadas y en otoño estarán infladas como un dirigible, nunca mejor dicho «dirigidas», lo cual supone que si nuestra hucha ya no tenía monedas ahora sólo tenemos más papeles donde figura la deuda.

Por supuesto va a crecer el número de votantes como consecuencia de la inclusión en alguna cuadrícula roja de los PSVM (pensión social vital mínima), es otro acto de magia de Los Pinochos, para documentarles un poco sería bueno que tomaran nota de algunos países europeos en los que no se puede votar si estás incluido en PSVM, es la solución para no tener VOTOS COMPRADOS.

En Europa están hartos de nosotros, porque suspendemos todos los cursos y cuando aprobamos algo llegan unos nuevos que lo estropean. Saben lo que les debemos por no hacer los deberes de la escuela y además como proponemos pasar de curso con asignaturas pendientes, aprobado general, etc., es normal que no se fíen y por lo tanto nos vigilen con unos prismáticos magníficos para saber qué hacemos con el dinero que nos han vuelto a dejar y hay que devolver; menudo nuevo curso nos espera. El cuadro explica perfectamente la situación actual y a final de año con muchas más personas en el paro y la incorporación de los PSVM esta será mucho más alarmante.

A este artículo le he titulado: Relación inversa

POCOS APORTAN MUCHO

MUCHOS APORTAN POCO