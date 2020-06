Antonio Sánchez-Cervera: «Derecha fraccionada, derecha derrotada»

La derecha española, tal y como está constituida en estos momentos, no tocará poder hasta que los socialistas y la compaña decidan no gobernar, o sea, nunca jamás.

Así las cosas, si Aznar erró manifiestamente designando a Rajoy como su sucesor, el mismo que sirvió en bandeja de oro la gobernanza del país a un Sánchez más audaz e inteligentemente superior en la astucia que el más que mediocre político gallego, el PP, después, volvió a equivocarse, pero ahora en su conjunto, eligiendo a Casado para presidir el partido. Y decimos esto, porque el líder del PP además de transmitir siempre una estéril y rutinaria crispación baila al son frívolo de un líder, el del PSOE, que hasta le marca el ritmo del crispamiento. Casado está obsesionado por desplazarle y ponerse en su lugar. Por eso, al no comunicar política de Estado alguna, el personal no interioriza su charlatana elocuencia parlamentaria. No rompe, políticamente. El PP seguirá mustio en su andanada electoral.

Por otro lado, Vox, que se ha situado donde Abascal y su plana mayor querían, dormitará cómodamente en ese espacio que ha ocupado y que garantiza una perdurabilidad de años. Al final, ni comen, ni dejan comer, pero están ahí, enredan y el sustento lo tienen ganado.

Finalmente, Ciudadanos, huido aquel líder que ambicionó más que nadie el poder sin guardar los tiempos que en política son tan necesarios, mece ahora la cuna de aquel que pueda evitar su evaporización. Ciudadanos fue una promesa incumplida y las gentes no olvidan que lo prometido no se cumpla.

Con este panorama, con una derecha deslucida, ni cóncava ni conversa, furtiva y sin cohesión, Sánchez, que sí ha manejado los tiempos de la política, continuará dando estabilidad al PSOE.