Antonio Morales Sánchez: «Héroes sin vocación de serlo»

El título de mi reflexión puede parecer descortés, pero en absoluto, precisamente es realista y respetuoso, porque nuestros sanitarios, incluyendo ambos sexos, no pretendían la heroicidad (médicos, enfermería, auxiliares, celadores, camilleros y personal de limpieza), el destino y las circunstancias les obligaron a serlo. Hay momentos en la vida que hay que armarse de valor para cumplir con tu trabajo y la sociedad. Me siento muy orgulloso de ellos, porque los he visto en primera persona trabajar denodadamente, siempre con un talante positivo y humano. Por desgracia, mi anciana madre pasó los primeros cuatro meses de este fatídico año en varios hospitales, luchando por sobrevivir a distintos y graves problemas de salud. Yo estuve tiempo observándoles junto a la cama de mi madre, hasta que el coronavirus me obligó a recluirme en casa. Siempre reconfortado, confié en su profesionalidad y me informaban cada día.

El premio Princesa de Asturias que le han concedido, es el mejor reconocimiento institucional que les podemos ofrecer. Porque aquellos aplausos desde los balcones era sólo el ánimo ante lo que ellos reclamaban, la mínima protección personal para poder trabajar con seguridad. La incompetencia de nuestros gobernantes de no aprovisionar y tomar las medidas oportunas con antelación, dejaron a nuestros héroes desnudos ante el maldito virus. Las estimaciones de sanitarios contagiados son de 50.000, pues fueron cayendo abatidos como conejos en una cacería, mientras clamaban por las mascarillas, batas, guantes y demás material de protección. Pese a su impotencia ante tanta ineptitud, todos nuestros sanitarios continuaron trabajando a destajo, sin descanso, la pandemia había saturado nuestros hospitales, mostrándonos unos pasillos ocupados en el suelo por enfermos que no tenían una cama donde reposar.

Tuvo que llegar la solidaridad de la sociedad civil, empresas, deportistas famosos y otros ciudadanos anónimos que colaboraron desinteresadamente con material sanitario y donativos cuantiosos y oportunos para ayudar a nuestros esforzados “ángeles de la guarda” que han cuidado como jabatos de nuestra salud, muchas gracias a todos los que ayudaron a paliar el caos de esta pandemia, demostrando su compromiso y patriotismo, esa es la unidad, la que nos hace fuertes a los españoles. Muchas gracias por cuidar nuestra salud, que no valoramos hasta que nos falta, estuvisteis en la trinchera mientras peligraban vuestras vidas. Es por ello que pido más recursos públicos para un mejor servicio a la sociedad, en lugar de que se gaste el dinero en ocurrencias y utopías que no mejoran el bienestar social y la salud.

Han pasado más de tres meses y todavía no se conocen los muertos exactos porque este gobierno infame se niega a decirnos la verdad de su nefasta gestión, muchos de esos fallecidos eran sanitarios que merecen una remuneración económica especial por el peligro junto a sus familias. No quiero olvidarme de agradecer en esta reflexión a otros grupos que han trabajado para cubrir los servicios básicos, así como las fuerzas armadas y de seguridad, todos ellos han dado muestras de un servicio leal y noble a los ciudadanos. El próximo día 16 de Julio se pretende hacer un homenaje nacional a todos ellos, pero para que eso resulte digno, serio y ceremonial, nuestros dirigentes deben asumir responsabilidades y no mentir a los ciudadanos que merecemos un respeto, ya que son los que nos representan.