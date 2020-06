Cesado el inspector jefe médico de prevención de riesgos laborales en la Policía Nacional, José A. Nieto, por su comportamiento ejemplar

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESPAÑA, 4 MARZO 2020: EL RIESGO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, DE LOS MAS IMPROBABLES



EN DEFENSA DE LA DEONTOLOGÍA INDIVIDUAL, SOCIAL Y JUSTO RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES

José Antonio Nieto González, ejemplar funcionario superior del nivel A1, medico especialista en medicina del trabajo y con un master en prevención de riesgos laborales, inspector jefe médico del “Servicio de Prevención de Riesgos Laborales” en la Policía Nacional española, que el creó de la nada; Jose Antonio Nieto, tras 36 años de ejercicio profesional, fue cesado, destituido muy injustamente, de forma totalmente arbitraria, por el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude.

El 21 de enero 2020, José A. Nieto, a la luz de lo que venía observando desde el “Servicio de Prevención de Riesgos Laborales” de la Policía Nacional, y por lo que le había advertido algún miembro de su equipo que, a mediados de enero 2020, había estado de viaje de ocio, de que en algunos países asiáticos se estaban haciendo controles de temperatura en los aeropuertos debido a un virus del que se sabía poco en España; entonces, en estas condiciones, el inspector jefe médico, José A. Nieto y su Servicio, investigaron lo que estaba sucediendo y, por las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas, se dan cuenta de que se trata del coronavirus, de la enfermedad “Covic-19”.

Por ello, desde su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, el 21 de enero 2020, advierten del peligro del coronavirus y la Policía Nacional, el 26 de enero 2020, acude a aeropuertos, etc. con guantes y mascarillas, y para lo que se habían preparado.

En el Ministerio de Sanidad del Ministro Salvador Illa (filósofo, que, prácticamente, toda su vida se viene dedicando únicamente a la política y solo trabajó, al margen de la política, unos meses como dirigente de una empresa audiovisual), el “Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias” que dirige Fernando Simón Soria, le comunicaron, a José A. Nieto, un mes después, por medio de la Numero 2 de este organismo (María José Sierra Moros), que retirase la orden de que la Policía Nacional llevase mascarillas y guantes, y que retirase los términos de “potencialmente mortal” con relación al coronavirus, pues, había causado una alarma social no justificada.

El Sr. Nieto les comunicó que había que anticipar riesgos con necesarias medidas preventivas, los medios sanitarios necesarios. Le dijeron, también, desde el Gobierno de España, que estaban elaborando un documento diciendo que, la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, el Personal de Emergencia, corren muy bajos riesgos por el coronavirus.

El Sr. Nieto les comunicó que, desde su Servicio y como era su justa obligación, seguirían tomando medidas y advirtiendo de los graves riesgos del coronavirus que habían detectado. Debido a ello, el Sr. Nieto fue cesado, destituido. Pidió hablar, ser informado de su destitución y se le negó. Nunca le dijeron por que fue cesado y lo trataron de desleal desde el Ministerio del Interior de Marlaska Cum Fraude. En muy poco tiempo, Marlaska como Ministro del Interior, desprestigió, total y gravísimamente, su profesión de juez, magistrado.

Es decir, con grandes titulaciones o sin titulaciones, con grandes doctrinas, ideologías, conocimientos, ciencias, saberes, etc., con unas etnias u otras, etc., lo fundamental, la condición imprescindible, “conditio sine qua non”, para hacer las cosas bien, como es debido, en lo público, privado, eclesial, creyente, no creyente, etc., es, a escala individual, familiar, grupal, social, colectiva, local, regional, nacional, internacional, etc.; es la deontología, la honradez, el juego, competencia y cooperación limpios y, también y fundamentalmente, con mucha humildad, rigor y compromiso, al saber aprender, siempre, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, al saber que cuando y cuanto mas estudiamos, investigamos y trabajamos, tratando de hacer las cosas lo mejor posible desde la deontología, honradez, humildad, rigor y compromiso, menos sabemos y debemos seguir estudiando, investigando y trabajo, de forma muy bien medida, definida, aplicada y controlada, para resolver, de la mejor manera, unas preguntas, hipótesis, problemas y proyectos sociales y dar paso a otros en una búsqueda, proceso sin fin por el trabajo, critica, justicia, etc. justos, por el mejor desarrollo deontólogico democrático eficiente, por el bien, la verdad, etc.

Países como Corea de Sur, Singapur, etc., prestigiosos medios como la revista médica británica “The Lancet”, instancias como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, etc. advirtieron, en enero, febrero 2020, de la gravedad del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), de nuevo, advirtió en el mes de febrero 2020, en cinco ocasiones, del peligro real del coronavirus y, por tanto, de la necesidad de dotarse debidamente del material médico necesario para hacerle frente, etc., etc.

Todo lo cual no fue tenido en cuenta por el Gobierno de España. El cual, además, por boca de su presidente Sanchez Cum Fraude, etc. dijeron, entre otras cosas, que no había motivos para suspender el “Mobile World Congres-MWC2020”-Congreso Mundial de Móviles (teléfonos. Es el congreso mundial mas importante y que se viene celebrando anualmente en Barcelona desde el año 2006) que tenía prevista su celebración en Barcelona (Cataluña-España) del 24 al 27 de febrero 2020, y que debió de suspenderse cuando grandes empresas, debido a la amenazada del coronavirus, anunciaron, a mediados de febrero 2020, que no acudirían al mismo.

También, desde el Gobierno de España, de PSOE, Unidos Podemos, S Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, dijeron que tenían medios sanitarios suficientes y que no había motivo para estar alarmados por el coronavirus. Al poco tiempo, se vio, muy dramáticamente, que era completamente falso y tuvieron que adquirir medios sanitarios, no en España y eso que había empresas preparadas para ello, sino en China comunista, una parte material deficiente.

El extremista Gobierno socialista-comunista, PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, debieron, deprisa y corriendo, adquirir medios sanitarios de forma muy poco legal, limpia, por ser benévolos en los términos, lo que dio lugar al contagio de la enfermedad del coronavirus en el personal sanitario.

Dicho extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, entre otras cosas, pusieron en marcha el Estado de Alarma, suspendieron el Portal de Transparencia y actuaron de forma politiquera, partidista, sectaria, clientelar, tajadista…

Y todo esto, lo hacía, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que hablaba, proponía el “Cambio Ético”, que llegó al gobierno de España con una Moción de Censura justificada en la lucha contra la corrupción del PP y que se ha convertido en uno de los partidos responsables de una de las corrupciones mas graves a escala occidental, como el Caso de los EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) de cientos y cientos de millones de euros, y otros muchos casos (se han hecho varios libros-diccionarios sobre la corrupción en España y donde el PSOE ocupa un lugar muy importante), desde 1977 hasta la actualidad, junio 2020, incluidos también los graves casos de corrupción que tienen que ver con sus (del PSOE; vinculadas con el mismo, etc.) organizaciones sindicales, económicas, mediáticas, ecológicas, de genero, sociales, etc., y en múltiples versiones interiores y exteriores.

El Gobierno de España con PSOE Sanchez, Zapatero, etc., y sus socios extremistas del viejo y nuevo comunismo, del golpismo ilegal nacionalista e izquierdista anti-nación española, anti-Constitución española, etc., grupos extremistas con los que hizo la “Moción de Censura”, incluido el brazo político de la banda terrorista nacionalista vasca ETA-Bildum responsable de más de mil muertos y que sigue haciendo homenajes públicos a etarras, etc. (PSOE pactó, también, con ETA-Bildu, en la Comunidad autónoma de Navarra, etc.); el Gobierno de España, en lugar de informar y trabajar, con deontología, el mayor rigor, humildad, etc., para combatir de la mejor manera la pandemia del coronavirus y contando con las fuerzas democráticas constitucionales españolas, políticas, económicas, sociales, etc., en linea con grandes naciones democráticas como Alemania y otras, se dedica, entre otros extremismos, demagogias, etc.; se dedica a promover la peor propaganda, una utilización politiquera, partidista, sectaria, etc., sobre los muertos causados por el coronavirus, los contagiados en el personal sanitarios (incluidos los muertos en este sector), los ancianos muertos en las residencias de la tercera edad y la gestión de este sector de afectados, los ancianos, los mas afectados por la pandemia del coronavirus, etc.

El Gobierno de España, con mas de 43.000 muertos por coronavirus, con una población española de 47 millones de habitantes, en lugar de comportarse en línea de lo que vienen haciendo naciones como Alemania con mas de 8.500 muertos (8.895 cifra facilitada el 23 junio 2020) por coronavirus, con una población de 83 millones de habitantes, cuando se hace este escrito el 23 de junio 2020; el Gobierno de España del extremismo socialista-comunista de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, en lugar de situarse en la línea de las naciones democráticas occidentales, europeas y asiáticas que vienen facilitando los muertos reales por coronavirus, que vienen teniendo los mejores resultados en la lucha contra la pandemia del coronavirus; el Gobierno de España de PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, se viene situando, desde la Moción de Censura, en linea con los regímenes extremistas del viejo y nuevo comunismo, de los extremismos identitaristas (extremista ideología de la ideología de genero-Movimiento Queer/Maricón, de ahí la preferencia de celebrar los numeroso actos y manifestaciones del 8M-8 de marzo 2020, Día Internacional de la Mujer; etc.), de las fuerzas, medios, redes, etc. extremistas izquierdistas, socialistas-comunistas, etc., del Foro neocomunista de Sao Paulo 1990 (la Nueva Internacional Comunista, de los Nuevos Extremismos Identitarios, etc.), y del que forman parte, en el que vienen participando fuerzas extremistas izquierdistas, nacionalistas, separatistas, anti-nación española, anti-Constitución española, racistas supremacistas, superioristas, etc., como Izquierda Unida-Partido Comunista, Podemos, ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), CUP (Candidatura de Unidad Popular), ETA-Bildu, BNG (Bloque Nacionalista Galego), etc., etc.

EL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESPAÑA Y LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

El Consejo de Seguridad Nacional de España, el máximo órgano del Estado español en la materia, estableció, el 4 de marzo 2020, el riesgo de pandemia en España como el segundo más improbable de los 15 que evaluó y siendo el primer riesgo la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Consejo de Seguridad Nacional, que estuvo presidido por el Rey de España Felipe VI, y al que asistieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los cuatro vicepresidentes, nueve ministros y varios secretarios de Estado, aprobó un informe con el análisis de riesgos para la seguridad de España a corto y medio plazo según sus niveles de probabilidad y peligrosidad.

En el momento en el que se aprobó el informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había declarado la alarma internacional, Italia había cerrado los colegios y en España se registraban los primeros casos. Diez días después se decretó el estado de alarma, pero una vez que, de forma totalmente irresponsable por parte del Gobierno de España, pues, ya había sido reiteradamente advertido, permitió que se celebraran, en toda España, las numerosas manifestaciones, actos masivos del 8M (8 marzo 2020: Día Internacional de la Mujer), partidos de fútbol, etc., etc.

Si todas las previsiones del Consejo de Seguridad Nacional de España son como las del coronavirus, esta claro que la seguridad española corre un muy serio peligro.

LA URGENTE NECESIDAD DE DEFENDER EN ESPAÑA, A TODOS LOS NIVELES, EN TODOS LOS MEDIOS, SECTORES Y CAMPOS SOCIALES, EL TRABAJO, CRITICA, JUSTICIA, ETC. JUSTOS, EFICIENTES, ETC., EL JUEGO, COMPETENCIA Y COOPERACIÓN LIMPIOS…

Es fundamental, en España, y de acuerdo con la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, garantizar el cumplimiento deontológico, honrado, de juego limpio, constitucional, riguroso, competente, eficiente, etc., de los jueces, fiscales, del personal judicial, de orden y seguridad, del personal sanitario, asistencial, etc., etc.; es decir, de todo el personal, grupos, instancias, medios, aparatos, redes, etc. públicos, privados, etc., empezando, necesaria, obligada, constitucional, legalmente, etc., por los máximos responsables políticos, privados, etc., y que deben dar ejemplo.

Es fundamental que, en España, en la gran nación española, desde lo político, publico, privado, eclesial, creyente, no creyente, etc., haya, definir, aplicar, promover y controlar, en la realidad-practica real, individual, familiar, grupal, social y colectivamente, local, regonal, nacional, internacional, globalmente, etc., un comportamiento deontológico, honrado, constitucional, legal, responsable, riguroso, competente, eficiente, etc., de juego, competencia y cooperación limpios, etc.

El Sr. Nieto respondió que fue, completamente, leal a sus obligaciones constitucionales, legales. El Sr. Nieto, a los dos días de ser cesado injustamente, fue contagiado por el coronavirus, tuvo pulmonía bilateral y pudo superar la enfermedad.

Posteriormente, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otras instancias del Gobierno de España, con la mayor cara dura, falta de escrúpulos y desfachatez, en el marco de la contaminación, lavado de cerebros, manipulación, propaganda incesante (incluido el Centro de Investigaciones Sociológicas/CIS del Sr. José Felix Tezanos Tortajada-PSOE y que, dentro y fuera de España son conocidas sus hazañas de propaganda intoxicadora, partidista, politiquera, sectaria y por lo que, ya, llaman al CIS Centro de Intoxicaciones Sociológicas, Centro de Intoxicaciones Socialistas PSOE Tezanero, etc. Cum Fraude, etc. El que suscribe, Miguel Cancio, conocí al Sr. Tezanos cuando, en Madrid y en unas oposiciones, sacó la plaza de catedrático de sociología de la Universidad de Santiago de Compostela en el Departamento de Sociología donde yo estuve de profesor hasta que me jubilé. Estaba sentado en dicho Departamento de Sociología, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y llega el Sr. Tezanos diciendo que era del PSOE. A continuación, se dirige a mi y me dice “Firma, aquí, mi nombramiento como director del departamento”. Le respondí: “Perdone, pero aquí ya tenemos un director que fue elegido democráticamente de acuerdo con las normas vigentes”. Me respondió “Atente a las consecuencias”. A los pocos días, volvió para Madrid y no apareció más. Es fundamental que las instancias publicas al servicio del Estado como los Abogados del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Estado, etc., etc., estén al servicio de la justicia justa y no, como el CIS, RTVE-Radio Televisión Española y otros medios, servicios públicos, al servicio de la politiquería, partidismo, sectarismo, clientelismo, tajadismo, etc. varios, del peor carrerismo, etc.) que los caracteriza, viene caracterizando y para lo que cuentan con el muy firme apoyo de grandes y diversos medios de comunicación y demás instancias de socialización; como decíamos, el. Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otras instancias del Gobierno de España, declararon que, en su Ministerio, etc. y por los organismos competentes, habían tomado las medidas de dotarse de medios sanitarios, mascarillas, guantes, respiradores, etc., para luchar contra la grave enfermedad del coronavirus…

Por eso, España, con mas de 43.000 muertos por coronavirus, mas de 50.000 contagiados en el personal sanitario, del orden de 20.000 ancianos muertos en las residencias de la tercera edad; por eso, España ocupa la primera posición del mundo, cuando se hace este escrito, 21 junio 2020, en muertos por coronavirus por cien mil habitantes, en numero de contagiados en el personal sanitario (una parte de ellos han muerto), en número de muertos en las residencias de la tercera edad, en las muy graves consecuencias económicas, empresariales derivadas de la muy grave crisis del coronavirus. Estos datos de muertos por el coronavirus, no se facilitan como es debido por el Gobierno de España presidido por Pedro Sanchez Cum Fraude. Lo que se hace en otras naciones democráticas occidentales, europeas, etc.

Anteriormente, el Sr. Simón, director del “Centro de Coordinación de Alertas y y Emergencias Sanitarias” y de acuerdo con la política del Ministerio de Sanidad del extremista Gobierno socialista-comunista, PSOE, Unidos Podemos, Sanchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, y con el fin de poder celebrar las manifestaciones, los numerosos actos previstos para el 8M, 8 de marzo 2020, Día Internacional e la Mujer; el Sr. Simón, reiteradamente, declaró, públicamente, que no había riesgo de la enfermedad del coronavirus, pues, podría haber algún caso pero serían muy pocos e importados, “en general en España el riesgo va a ser bajo o muy bajo”, que no eran necesarias las mascarillas, que “si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación (del 8M) le diré que haga lo que quiera”, “La gripe es un problema conocido, llevamos muchos siglos con ella, pero la gente no se agobia con la gripe porque es algo a lo que nos hemos acostumbrado y no podemos quitarnos de encima. Me sorprende este exceso de preocupación”.…

HAY QUE DEJARSE DE POLITIQUERÍAS, PARTIDISMOS, SECTARISMOS, TAJADISMOS, ETC. Y DEFENDER EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO EFICIENTE Y A LOS QUE, INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE, LO HACEN POSIBLE

El Sr. Nieto dijo que si les hubiesen hecho caso a lo que advirtieron desde su Servicio, se hubiesen podido evitar bastantes muertes. Recordemos que el 21 de enero 2020, el “Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional” propuso evitar aglomeraciones por el peligro del contagio del coronavirus. Sin embargo, el 8 de Marzo 2020, no fueron suspendidas las manifestaciones, los actos del Día Internacional de la Mujer, los partidos de futbol, los actos multitudinarios, es decir, minusvaloraron, completamente, el riesgo del contagio del coronavirus.

Que hubiese sucedido si esto mismo lo hubiese protagonizado el PP, el centro-derecha, etc., pues, ademas de acusarlos de las peores corrupciones, etc., les plantearían otra “Moción de Censura”, los denunciarían ante la justicia internacional, nacional, convocarían numerosas manifestaciones, protestas, etc. Ya vemos lo que hicieron por la epidemia del ébola entre 2014 y 2016 y que solo causó la muerte, sacrificio de un perro de una auxiliar de enfermería que cogió el ébola y fue curada. El PSOE junto a otras fuerzas extremistas convocaron numerosas manifestaciones (20), acciones de protesta, pidieron la dimisión del Gobierno PP de Mariano Rajoy, etc., etc.

Los diversos representantes sindicales de la Policía Nacional salieron en apoyo del Sr. Nieto, el cual se limitó a cumplir, deontológica, honrada, muy justa y responsablemente, con las obligaciones de su profesión. Todo un ejemplo de un gran funcionario español, en este caso del Cuerpo Nacional de la Policía española, de la Policía Nacional: José Antonio Nieto González. Lo que también han hecho miembros de la Guardia Civil y que también fueron cesados como el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, pues, los funcionarios militares, de orden y seguridad, civiles, eclesiales, etc., están, deben estar al servicio deontológico, honrado, de juego limpio, justo, responsable, riguroso, competente, eficiente, etc., del Estado democrático constitucional español, de la justicia justa bien medida, definida, aplicada y controlada, del bien, etc., y no al servicio particular, politiquero, partidista, sindicalero, corporativista, clientelar, tajadista, narcisista, egocentrista, grupocentrista, racista, etc., de un partido, sindicato, grupo de intereses, etc., etc.

Creo que, de acuerdo con la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, de acuerdo con el cumplimiento, aplicación de la justicia justa, es necesario exigir las responsabilidades, políticas, judiciales, a las que hubiera lugar por graves tropelías, desafueros, injusticias cometidas, como en el caso de José Antonio Nieto González, Diego Pérez de los Cobos, etc., y mas, aún, en el caso de los muertos por coronavirus, de los contagiados por el coronavirus y que pudieron evitarse, del caso especial de los ancianos muertos en residencias de la tercera edad, etc.

Hay que dejarse de politiquerías, partidismos, sindicalerismos, patronalismos, funcionarismos, corporativismos, ideologicismos, doctrinarismos, fanatismos, fundamentalismos, clientelismos, comisionismos, tajadismos (materiales, inmateriales, sexuales, etc.), oportunismos, pelotillerismos, servilismos, tecnocratismos, carrerismos sin principios, trepismos, arribismos, racismos supremacistas, superioristas, divinistas, endiosados, etc., por arriba, muy arriba, en medio, abajo, etc.; hay que dejarse de todo tipo de corrupciones, juegos sucios, individuales y sociales, y que deben de ser perseguidos con justicia justa bien medida, definida, aplicada y controlada.

Con relación a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se viene denunciando internacionalmente que ha venido estando controlada, en su máxima dirección, por China comunista y que, por ello, fue complice con China comunista en lo relativo a la pandemia del coronavirus, al no intervenir a su debido tiempo, etc. Lo cual es muy grave y por eso se esta haciendo una auditoria externa para analizar con justicia lo que sucedió en la OMS y tratar de evitar que se vuelva a repetir algo así. Pero, OJO, fallaron también los organismos occidentales, europeos, otras organizaciones internacionales y nacionales del máximo nivel y creadas para prevenir, hacer frente a epidemias, pandemias, catástrofes varias y que, históricamente, ya causaron en el mundo mucho millones y millones y millones de muertos.

Es fundamental que los españoles, los ciudadanos, de las diversas procedencias, tendencias políticas democráticas, etc., que, necesariamente y de acuerdo con las leyes democráticas, como la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, sean, deben ser deontológicos, honrados, justos, responsables, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios, etc.; es fundamental que los españoles, los ciudadanos defiendan, apliquen, promuevan y controlen, con libertad, comportamiento, trabajo, critica y justicia justos bien medidos, definidos, aplicados y controlados, a los mejores responsables políticos, públicos, privados, etc.

Los cuales, unos y otros, por arriba, muy arriba, en medio, abajo, a todos los niveles, en todos los medios, instancias, sectores y campos sociales, individual, familiar, grupal, social y colectivamente, necesariamente, deben ser deontológicos, honrados, de, por y para el juego limpio, responsables, los mas eficientes posible, es decir, deben defender, aplicar, promover y controlar el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, respetuoso, humilde, critico positivo y fundado (que, siempre, sabe aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, etc.), competente, riguroso, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social-médica-asistencial-etc., humana, cultural, medioambiental, ética (“Nulla aesthetica sine ethica”-“Ninguna estética, etc., sin ética”), espiritualmente, etc.; el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, eficiente, etc., bien medido, definido, aplicado y controlado.

Véase el excelente libro de Jano García (graduado en economía y comercio internacional; autor; creador y director del programa “En libertad”), La Gran Manipulación. Como la desinformación convirtió a España en el paraíso del coronavirus, publicado en España el 10 de junio 2020.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; 23 junio 2020, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…