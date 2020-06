Manuel del Rosal: «Todos sodomizados»

Buceando por Google encuentro esta noticia fechada en enero de este año. Creo que nadie puede permanecer indiferente ante semejante pronunciamiento de Beatriz Gimeno directora del Instituto de la Mujer. Ha dicho lo siguiente: “Para lograr la total igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres deberán penetrar analmente a los hombres”

Que con este gobierno de Pedro los españoles íbamos a estar todos jodidos, lo sabíamos los que tenemos los pies sobre la tierra y estamos libres de ideologías decimonónicas y trasnochadas; lo que no sabíamos era que nos lo iban a decir tan a las claras y tan pronto. Se supone que la señora Gimeno, al pedir que las mujeres sodomicen a los hombres, no excluirá a los que forman el gobierno desde el presidente hasta el último subsecretario. No debe de haber discriminación ni positiva ni negativa. O todos penetrados o ninguno.

De momento los fabricantes de penes artificiales están trabajando a toda máquina para que no falte abastecimiento en los sex shop, donde se frotan las manos ante el monumental negocio que van a tener durante los próximos años, pues es obvio que su negocio va a crecer de forma exponencial. ¡Y qué decir de los fabricantes de vaselina y lubricantes sexuales!

España es un país diferente a los demás, ya lo dijo Fraga Iribarne. Puede que esta diferencia nos lleve tan lejos en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres que, en poco tiempo, este gobierno saque en uno de los consejos de ministros de los martes un decreto ley por el que obligue a todos los hombres españoles a quedarse embarazados. Sería alcanzar la total igualdad entre hombres y mujeres y un hito en la historia de la humanidad. De momento estamos jodidos y más que lo vamos a estar; ya solo nos falta quedarnos embarazados.