Jesús Antonio Fernández Olmedo: «La Carga Viral y el Nuevo Rebrote»

La carga viral es importante en este virus, es la cantidad de partículas de un virus que circula por nuestro cuerpo. Si no hay concentraciones , partidos de fútbol, fiestas, Ferias y etc..pues realmente no tendría que haber ningún problema. Gente que gana mucho dinero se puede permitir , como grandes empresarios , futbolistas, cantantes , famosos de vez en cuando estar encerrado, pasar esta pandemia, la gente humilde no se puede permitir pasar este virus , los arruina social y económicamente. Desgraciadamente la gente tiene miedo a hablar por el que pensaran . Hay que quitar el miedo , no el respeto al coronavirus y empezar a hacer vida normal. Esta debería de ser nuestra vida normal hasta que salga la vacuna.

En mi opinión China que es una potencia mundial y desarrollado tecnológicamente tiene algunos aspectos oscuros en relación a su actitud resolutiva frente a este virus.Nos contaron unas cosas pero no es un país en donde no se respetan mucho los derechos y libertades. En un momento en que muchos de sus ciudadanos se estaban levantando como en el caso de Hong Kong. A lo mejor les interesa a los que van a hacer la vacuna que no llegue y esperar en un segundo rebrote.

Vivir de forma normal parece que a la gente le cuesta mucho, sin futbol , sin circo, sin gritar, sin hacinamientos, sin toserle a nadie en la cara, estar concentrados miles , etc… Este virus les permite jugar de forma increíble por nuestros gobernantes , les permite jugar con nuestros derechos. A la mayoría les come el miedo.

A los políticos les permite este virus controlar la imbecilidad de la mayoría. Es hoy un instrumento de poder y control de la población sin necesidad de policía, ejército ni drones o robocops.

Lo importante es pasar este virus con una carga viral baja.

Espero que esta breve nota haya sido de utilidad para todos y que sirva para que reflexionéis.