Jesús Antonio Fernández Olmedo: «El Nuevo Régimen del Coronavirus»

Después de meses de confinamiento en casi todo el planeta el coronavirus ha dejado al descubierto la fragilidad de las democracias occidentales por no decir la no existencia de ellas. Escribo este artículo porque es importante la reflexión y el análisis subjetivo y externo de las circunstancias del mundo en el que vivimos. Los vaivenes políticos y socioculturales han desvelado ante la gente la existencia de un control sobre las poblaciones que va creciendo dia a dia y que parece no tener fin. A la falsa democracia se le ha caído la máscara en plena pandemia. El coronavirus solo ha acelerado el proceso de una situación que ya estábamos viviendo. Se dice quien vive y quien muere. El sistema cuando se siente acorralado o sin control utiliza la violencia como única alternativa o arma para defender los intereses de los diferentes poderes que son solo económicos. Se decretan medidas medidas económicas, sociales, sanitarias , laborales y educativas que son propias de las «Dictadura del Coronavirus» .Pero es ahora cuando el ser humano le toca actuar. Dejar esta situación que ira empeorando con el tiempo en manos de los que ostentan el poder es un suicidio y una falta de respeto a la vida.

Es un juego sucio , cinico y sin futuro para las mayorias.

Tenemos que cambiar nuestra vida personal y social como nunca antes lo habíamos hecho comenzando por tenderle la mano al vecino en vez de verlo como enemigo, no vaya a ser que me saque los veinte euros que tengo en el bolsillo.

En nuestras manos está y ahora es la época del homo futuro.