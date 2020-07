Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Cuando te toso»

Está claro que nos quieren hacer responsables a los que ellos no son capaces de hacer. Quieren lavar su imagen. Si yo fuera una gran empresa farmaceútica les diría que esperaran a un segundo rebrote ante lo que va a hacer la mejor venta comercial mundial. Este virus es una Campaña de Marketing.

Si viene un segundo rebrote que nos dejen asumir a cada uno su responsabilidad.

Cada uno debe decidir enfermar o no , morir o no , vivir o no. Lo único que interesa es que no se colapse el sistema en este caso el sanitario para que no se colapsen otros sistemas como el económico. Se está engañando a la gente con las mascarillas y las distancias y se educa a la gente para que sea policía.

No se puede generalizar y meter a todos en el mismo saco. Aquí habemos gente que tratamos día a día de hacer las cosas bien. Si el gobierno no hace test en los aeropuertos el gobierno es el responsable de ese probable segundo rebrote. Ni que decir que el gobierno no está contratando nuevos sanitarios y por otro lado está echando a la calle a los que ya había contratado para la situación del Covid 19.

Lo que interesa es que el virus no lo pase la gente de forma que cada uno lo pueda controlar sino que lo que conviene es que después se haga el negocio del milenio no sino de esta prehistoria humana. La irresponsabilidad por otro lado de la gente joven es grande en esto , por los macrobotellones, por las fiestas y etc…

Con los medios que tenemos actualmente donde se puede enviar una sonda a venus y explorar el terreno in situ y que todavía no se sepa de dónde viene el virus es raro.

Un virus selectivo que se podría haber evitado simplemente con sacar por parte de los hijos a los padres de las residencias.