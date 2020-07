Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Radiografía del País»

Mientras que el «testaferro» del Borbón revela que creó una red en Suiza para ocultar la comisión del AVE Saudí el ejército español homenajea a dos militares franquistas. La sala principal , salón de actos, de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas de la base de Torrejón de Ardoz ha sido bautizada con dos nombres «honoríficos» del franquismo, dos militares que dieron en su momento pleno apoyo al golpe de estado de 1936.Oficiales que fueron abiertamente partidarios de aquel golpe.

¿ En qué mundo realmente y nunca mejor dicho vivimos ? ¿ Avanzamos o estamos yendo hacia atrás a pasos de gigante ?

¿ Estaremos viviendo una pesadilla y nos despertaremos solo más adelante ?

¿Será esto de hoy solo un esperpento o algo peor que supera a la ficción de una película de terror ?

El caso del Rey Juan Carlos que mandó crear una estructura desde Zarzuela para gestionar un mandar en Suiza los cerca de 100 millones procedentes de Arabia Saudí es patético.

Con ese dinero y demás comisiones se podría haber levantado varias ciudades en el continente Africano, pero no el «generoso» y «campechano» rey no quiso en ningún momento deshacerse de ese capital como si lo hubiera sudado con su esfuerzo.

En el caso de la educación pública queda desfinanciada si la comparamos con la concertada que se lleva 6.000 millones cada año aunque las afirmaciones de los políticos aparentemente en primera instancia sean el favorecimiento de lo público pero no dejen de observar que al final no será así.

Todo un teatrillo o sainete al descubierto para el que sepa ver con suma atención a donde va todo.

La llamada «Mochila Austriaca» para las pensiones en España es un documento que consta de dos partes y que a los grandes grupos empresariales les interesa mucho su aplicación. Es una aportación obligatoria a un plan de capitalización , dinero que podremos a utilizar si somos despedidos de la empresa. Una hucha .Con esto el despido en España se convertirá en libre que ya lo es pero además gratuito , la empresa ya no nos tendrá que indemnizar.

Las consecuencias son especialmente dañinas para el conjunto de trabajadores y de los pensionistas ya que se va a producir la privatización de las pensiones.

Las residencias de mayores en España la mayoría están en manos de empresas privadas que ya estamos viendo que no son precisamente unos honestos en su gestión ni que estén altamente preocupados por los abuelos.

Y para terminar este articulo saeta de la sociedad española vamos con la noticia de que España mantuvo a trabajadores migrantes completamente desprotegidos durante la pandemia. Migrantes temporeros de la fresa estuvieron en activo como «trabajadores esenciales» durante el confinamiento pero en pésimas condiciones y desatendidos. Por supuesto que a los que enfermaron no se les garantizo atención médica. Hubo casos en los que ni siquiera se les pagó en absoluto por el trabajo realizado. Los empresarios del sector tienen el hábito cojido del «pasarse la pelota» mientas que las autoridades permanecen en silencio.

E

spero amigos pasar en otros artículos a temas más reconfortantes pero me parecía de importancia hacer una pequeña radiografía de la situación actual en la que me he saltado muchos más temas del país dada las enormes incoherencias que está acumulando y que por supuesto estas nos afectan a todos los que vivimos dentro del él.

Muchas gracias.