Victor Entrialgo De Castro: " El Gobierno contra la Nación"

El Estado está enfermo y la Nación no quiere llevarlo al médico. Mientras el Gobierno Sanchez socava la institución de la Monarquia y retuerce sus agendas vacías para ausentarse de la Misa por las víctimas, el Presidente y el vicepresidente de España vulneran con su cobarde y clamorosa ausencia la Constitución que, dentro de su aconfesionalidad, recoge las especiales relaciones del Estado con la Iglesia católica.

Todo en este Presidente, como su raquítica chaqueta, es una talla menos. El vicepresidente segundo, en cambio, el que iba en camiseta, se ha comprado una casa que le va grande y una chaqueta dos tallas más, para poder cambiarlas. Todo en estos chaqueteros es disfraz y verborragia democrática para ocultar su propósito de cambiar de vida, de casa, de status, y si cuadra de régimen, con la destrucción del estado unitario hacia esa república bolivariana federada de estados que no se qué coño es, pero no es España. El Gobierno contra la Nación. Una traición tras otra, fruto de la debilidad de un Gobierno que no sólo no rechaza, sino que instiga y comparte para sostenerse vilmente en el poder.

Víspera de las elecciones gallegas y vascas, el Ministerio del Interior, con un juez al frente, va ayudando a huir de las cárceles a los asesinos de sangre, a los terroristas que segaron violenta y cobardemente la vida de compatriotas, asesinos con más serrín en la cabeza que el necesario para tapar la sangre de sus víctimas. Y el ministro vil, no por ciruelo sino por colaborador, lo hace justamente como con los presos separatistas fruta de pactos ocultos y víspera de los comicios, cuando no se cumplen los requisitos establecidos en el código penal y en la Ley general penitenciaria.

Eso, y sacar a Franco del Valle de los Caídos, son los grandes logros de éste Gobierno sanchezcomunista. Fue desenterrar a Franco y tener que enterrar a 50.000 compatriotas, pero tampoco se puede hablar de ellos, ni asistir a su funeral. El telediario dice que los jóvenes son los grandes perjudicados de la situación. Será entre los vivos supongo. En campaña no se habla de los Falcon, ni de Villa Tinaja, ni de la libertad de información, ni de Dina ni de Vallés, todo lo cual parecen desconocer estos hippies de pelo sucio con subsecretaría que ocupan los ministerios y que por no ser no son ni siquiera hippies sino una auténtica secta que sigue la coleta de fumanchú atusada feminoidemente en las ruedas de prensa de Moncloa mientras su líder se beneficia de sus miembras y de coche oficial en vez de andar, como predican, en bicicleta.

El sistema, el estado de partidos-empresa, por donde toda la vida supuestamente democrática tiene que pasar, visto lo visto, no es sino un coladero de indeseables lleno de nóminas inútiles, que deja a la Nación indefensa frente a estos okupas del poder que carecen de buena fe y de justo título, pero tienen, gracias al ínclito Rajoy y “la listísima Sorolla”, los telediarios.

Éste país no se levanta, debe estar muerto. De indignidad y de vergüenza. De resignación, frente a la invasión de estos otros cien mil apoyados de nuevo por potencias extranjeras, que han colocado a sus esbirros en el gobierno. Un sistema que permite lo que estamos viendo, que lleguen estos bárbaros y no haya controles para atajar sus abusos de poder, sus bravatas, sus amenazas a las libertades y sus memeces, es un sistema capaz de nombrar en cualquier monmento a una cabra, ministra de cultura. Y no pasaría nada. Un sistema que, ni es sistema, ni es nada. Mientras la Nación española no lleve al Estado al médico de la reforma electoral y de la ley de partidos, el enfermo no hará sino agravar.

Este Gobierno de una talla menos, actúa una y otra vez contra la Nación pmientras la oposición, con cálculos estrictamente electorales, lleva a cabo una tarea parcial y estratégica carente de hombres y mujeres de estado, sin ser capaz de encarnar el interés general de una Nación desencantada e indefensa atacada por su propio Gobierno.