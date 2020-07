Doble derrota de Calviño: revés en Europa y envalentonamiento de su enemigo Iglesias en España

La derrota de Nadia Calviño es la victoria silenciosa de Pablo Iglesias.

La ministra de Economía, que aspiraba a presidir el Eurogrupo económico, ha caído por un solo voto en la votación celebrada el 9 de julio de 2020 y ahora ve más que debilitada su posición en el Consejo de Ministros frente a su particular enemigo, el líder de Unidas Podemos.

Tal y como este 10 de julio de 2020 señalan los editoriales de los rotativos nacionales, el revés de Calviño no solo supone que Iglesias ve reforzada su posición, sino que Europa ha lanzado un claro aviso a Pedro Sánchez, que alegrías con los Presupuestos, ninguna, viendo los disparates que la parte podemita del Ejecutivo patrio está perpetrando:

El editorial de El Mundo habla de que la derrota de Calviño va a envalentonar más a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros:

La derrota de la ministra de Economía debilita no solo a España en Europa sino su propia posición en el Ejecutivo de coalición, y supondrá un acicate para el envalentonamiento de Iglesias, a quien Sánchez necesita para concluir la legislatura. Por otro lado, este fracaso no hace más que agravar el ya viejo cuestionamiento del papel de España en Europa, un peso demasiado ligero para la cuarta economía del euro. Parece obvio, por lo demás, que los incumplimientos presupuestarios de María Jesús Montero han proyectado en Bruselas la imagen de un país poco fiable. Y eso no ayuda en las votaciones.