Jesús Antonio Fernández Olmedo: «El Mundo se ha vuelto Idiota»

¿ Quereís hacer algo ? ¿ Queréis explicar qué es lo que pasa ? Sois una auténtica vergüenza los que estáis gestionando esto del Coronavirus aquí.

El genio de esta situación que está prácticamente a la altura de un héroe que es el Sr. Simón, esto es un barca – madrid y ya está.

Son ellos los que cobran de todos nosotros para intentar proteger las vidas, y no han conseguido ni levantar la economía

ni proteger la salud de los españoles.

Esto creo sinceramente que es un auténtico esperpento.

No tienen recursos para unas cosas pero para otras no veas.

¿Cual es la solución cerrarnos otra vez?

Se nos mean en la cara nos dicen que llueve encima aplaudimos.

Es una auténtica coña marinera.

Sois unos incompetentes todos , los de todos los partidos, comunidades autónomas y gobierno central , vais a salto de mata, a lo que salga , no hay ningún plan de nada. ¿ Qué os pensáis que es esto ? Es un esperpento lo que está sucediendo aquí, no hay por donde cogerlo, se toman decisiones políticas para que. Si no se pueden abrir ciertos sitios pues no se abren. Cuánto tiempo vamos a soportar esto. Espero que muchos ciudadanos se posicionan y reclamen algo. ¿Cual es la solución que viene ? ¿ Volver a cerrar? Volver a dejar a la gente en la ruina económica, en la locura personal, no se.

Esto que es, somos marionetas en manos de unos pocos que se aferran al poder y ya está. Vamos a seguir pagando y que nos sigan los impuestos. Me parece que la sociedad ya debería hacer algo.

Esto ya da ganas de vomitar. Esto no se si se puede soportar más. Espero que la gente tome conciencia y pida una solución que no sea medieval, que sea todo menos cerrar. Ahora ya no hay excusa.

Ya se tiene la experiencia y todos estos asesores que hay pues con tanta inteligencia , el que no sepa hacerlo que se largue para su casa. Que digan que no saben hacerlo. Ya tienen todos pagas vitalicias pues nada que se vayan, no perderán nada, ¿que quieren mantener más ?

Ahí están para vergüenza de todos que los ex presidentes requisitan de los cuerpos de seguridad del estado, es decir de la Policía Nacional protección constante in situ para que ellos vayan a la playa y vacilen en las zonas de recreo.

Que otra vez la gente se arruine, que otra vez que la gente no tenga para comer, vamos a ver

necesitamos unos gobernantes con altura , me parece que así no podemos seguir.

¿ Ahora que vais a hacer ? No , la culpa fue de ….

Esto no es un tema de partidos políticos, es un auténtico desastre.

Hay muchos países que han fomentado por lo contrario , abrir , fomentar la economía y etc…

Estamos en mano de auténticos ineptos que no han logrado nada.