Extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude y el fracaso de Nadia Calviño

Para la presidencia del Eurogrupo, es decir, de los ministros de economía de la Unión Europea (UE), el candidato de Irlanda, el conservador Paschal Donohoe, de una nación ejemplar en su desarrollo económico y miembro del Partido Popular Europeo (PPE), vence a la candidata de España, a Nadia Calviño del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España del extremista y malgastador gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude.

Anteriormente, Nadia Calviño también optó, sin éxito, al máximo puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI), director/a gerente. Hacía unos pocos días, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del mismo gobierno socialista-comunista, Arancha González Laya, también perdió la presidencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

PSOE Sanchez Cum Fraude estuvo alardeando de que se harían, con Nadia Calviño, con la presidencia del Eurogrupo. Anteriormente, entre otras cosas, había anunciado que la empresa de automóviles de Japón, Nissan, no se iría de España, que nunca pactaría con Pablo Iglesias/Podemos, que hemos derrotado al virus y, sin embargo, España, la nación española, es una de las naciones occidentales y no occidentales con más muertos por el coronavirus por cien mil habitantes, con más personal sanitario contagiado, con más ancianos muertos en las residencias de la tercera edad, con peores consecuencias económicas en paro, deuda y deficit públicos, etc.

Este gobierno extremista, malgastador, etc. socialista comunista, PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, que, antes de la pandemia del coronavirus, presentaba una de las mayores cifras de Occidente, de Europa occidental, de paro general (cerca del 14%), paro juvenil (31% y más), de economía sumergida, precariedad, de muy grave malgasto público, etc., lo que viene dando lugar, antes de la pandemia del coronavirus, a un gran aumento de la deuda (cerca del 100% del Producto Interior Bruto/PIB) y déficit (del 2,7% y más) públicos, a una baja productividad, a unos bajos salarios y pensiones (que, de no cambiar la política económica, la política del muy peligroso malgasto público, etc., están gravemente amenazadas), a un grave juego sucio racista supremacista, superiorista, endiosado…

Como decíamos, este extremista gobierno socialista-comunista, PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, genera un grave peligro para España, la gran nación española, para la Unión Europea, etc., entre otras muchas cosas, por sus muy peligrosos vínculos con el extremismo nacionalista e izquierdista, golpista, separatista, anti-nación española, anti-constitución española, anti-español, anti democracia representativa y económica de mercado con justicia justa, seguridad y garantías, etc., y que incluye al brazo político de la banda terrorista nacionalista-izquierdista vasca ETA-Bildu; por sus muy peligrosos vínculos con la Nueva Internacional Comunista del Foro neocomunista de Sao Paulo1990 y sus extremistas regímenes, fuerzas, medios, diversas instancias, movimientos, redes, etc., como, entre otras cosas, se vio en la reunión ilegal, según la legislación de la Unión Europea, de España, del ministro PSOE, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Barajas (Madrid-España) con la vicepresidenta del régimen neocomunista, del narco y otros tráficos ilegales, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela necomunista-Cubazuela, Delcy Rodríguez, con maletas cargadas de oro, etc.

Conviene recordar que PSOE Sánchez Cum Fraude, en 2015, no apoyó a Luís de Guindos del PP (Partido Popular de España) para la presidencia del Eurogrupo, se enorgulleció públicamente de ello y criticó muy durante al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy del PP, diciendo que nadie apoyaba al PP en Europa. Sin embargo, los partidos democráticos constitucionales españoles, PP y Cs (Ciudadanos) SÍ apoyaron a la socialista Nadia Calviño para la presidencia del Eurogrupo.

El Banco Central Europeo, del que es vicepresidente el español Luís de Guindos, viene comprando mas del 30% de las emisiones de deuda de España, del Estado español. Lo que viene evitando una muy difícil, negativa situación económica y financiera para España, para la nación española.

Creo que las fuerzas democráticas constitucionales, realmente, españolas, como en Alemania y otras naciones democráticas occidentales de las que forma parte España, la gran nación española (pero debe hacer méritos para ello), deben huir de extremismos, aventurerismos, radicalismos, muy graves inestabilidades, de muy peligrosos izquierdismos, populismos, nacionalismos, fundamentalismos, juegos sucios, etc., y deben poner en marcha, con los mejores-deontológicos responsables públicos, privados, etc., políticas moderadas, responsables y eficientes de juego, competencia y cooperación limpios, deontológicas, honradas, constitucionales, legales, que, con los acuerdos pertinentes y necesarios, apliquen, promuevan y controlen, con comportamiento, libertad, trabajo, critica, justicia, etc. justos, el mejor desarrollo deontológico democrático de España, de la gran nación española; el mejor desarrollo constitucional, legal, integrador, responsable, riguroso, critico positivo fundado (que debe saber, siempre, aprender de sus errores, fallos, fracasos propios y ajenos, etc.), competitivo, cooperativo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social-sanitaria-asistencial-etc., humana, cultural, medioambiental, ética (“Nulla aesthetica sine ethica”-“Ninguna estética sin ética”), espiritualmente…

Todo ello, debidamente medido, definido, aplicado y controlado democrática, deontológica, muy rigurosa, constitucional, legal, eficientemente, de forma honrada, humilde (sabiendo, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.), con, por, para… el juego, competencia y cooperación limpios, a escala personal, familiar, grupal, social y colectiva, a escala local, regional, nacional, internacional, global, en los medios de comunicación y demás instancias de encarnación, socialización, mediación, representación, acción, movilización, etc. sociales, a todos los niveles, en todos los medios, instancias, sectores y campos sociales.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; sábado 11 julio 2010, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…