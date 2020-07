Manuel del Rosal: «Europa no cree no confía en Sánchez. El fracaso de Nadia Calviño es el fracaso de Sánchez»

Ocurre todo lo contrario que aquí en España donde, a pesar de todo lo que está haciendo con el único fin de mantenerse en el poder a cualquier costo, millones de españoles, ciegos ante la evidencia, creen y confían en él. ¡De traca!

Nadia Calviño es, según afirman todos los medios de información, la ministra más liberal de este gobierno social-comunista de Sánchez. Si eso es así y Europa le ha dicho no, imagínense si el enviado por Sánchez para engañar a Europa es José Luís Ábalos.

Dicen los viejos sabios que nunca se debe vender la piel del oso hasta que está bien muerto. Pedro Sánchez, haciendo gala una vez más de su narcisismo, su prepotencia y su soberbia vendía la piel del oso europeo antes de haberlo cazado. Decía el pasado miércoles ante el primer ministro italiano Giuseppe Conte en el marco de la Moncloa lo siguiente respecto a la candidatura de Nadia Calviño a presidir el Eurogrupo: “Soy razonablemente optimista en que podemos tener ese importante puesto para España y para un gobierno feminista”. Este hombre cree firmemente que es el elegido por los dioses, el ungido, y claro, se permite hablar “ex cátedra”. Ahora se está lamiendo las heridas junto a su Rasputín, el mercenario Ivan Redondo que le da friegas de eucalipto para refrescarle del tremebundo disgusto y de los tórridos calores de julio. Pedro se pregunta asombrado cómo es posible que Europa no le reconozca como el político más notable de la historia democrática del mundo moderno.

La sociedad española, los españoles en su conjunto, es una sociedad extraña cómo mínimo; sigue creyendo en Sánchez, un señor en el que. allende nuestras fronteras nadie cree. Esa creencia de esta sociedad está llevando a España a una situación que, ni los mismos españoles somos capaces de discernir adormilados los unos y sesteando los otros. Que la sociedad española crea y confíe en Sánchez es de diván de psiquiatra, pero de psiquiatra psicoanalista tipo Freud. Que una sociedad sacudida hasta la médula por un tipo como Sánchez, siga creyendo en él es de estudio psicoanalítico profundo y pormenorizado. Este nuevo varapalo de Europa era previsible a todas luces porque en Europa conocen al tal Sánchez, no como presidente de España, sino como un trilero. Ahora, cuando los repartos de las ayudas que Europa dará a los países para reconstruir lo provocado por la pandemia, Europa verá en Sánchez y en su gobierno de espanto lo que desde el minuto uno de su constitución vio: un gobierno social-comunista-populista imposible, no ya de creer en él, si no ni siquiera de hablar con él, y las ayudas serán miradas con lupa antes de ponerlas en manos de Sánchez e Iglesias. Pero esto que para Europa está claro y diáfano y tiene una importancia capital, los españoles no le damos importancia en comparación con leyes tan avanzadas y “progresistas” como “la sopa lésbica” de Irene Montero…y así nos va.

¿Qué van a decir ahora los medios de comunicación afines a este gobierno de calentura cuando han estado hasta el último momento afirmando que sería Nadia Calviño la elegida? Lo que uno se pregunta es si lo afirmaban porque así lo creían o porque, en su labor de masajeo y mamoneo a Pedro Sánchez para elevarlo a alturas estratosféricas de la política, tenían que vender a los incautos ciudadanos el poderío de Sánchez, un poderío que en Europa no se ve como tal, si no todo lo contrario. En Europa se ven las cosas desde el prisma de la razón y no de la pasión; en España – cegados los ciudadanos por las luminarias “progresistas” y “feministas” – estos ven las cosas desde la pasión y ya sabemos que la pasión ciega más que la propia ceguera y que la ceguera puede abocarnos al abismo. Ahora todos esos medios de comunicación y todos los que le han puesto cara y voz intentarán dar la vuelta al estacazo que Europa ha dado a Sánchez y – a través de él – a España y los españoles, intentando convencer a la ciudadanía de que es Europa la que se equivoca al no comprender a Pedro Sánchez, el único que puede salvar a España, a Europa y al mundo mundial. ¡Qué pena de país Señor!