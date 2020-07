Pablo González: "Sonrisas....Hay acciones que dan risa"

No paro de sorprenderme con las declaraciones que veo y escucho en TV, no contentos con lo dicho hasta ahora, sale en una de las televisiones “privadas” subvencionadas un personaje diciendo que con las informaciones que conocían del Coronavirus hace más de tres meses hubieran actuado igual que lo hicieron, hay que tener poco nivel moral para hacer esas declaraciones, es decir que hubieran vuelto a mentir todo lo que hiciera falta, en pocas palabras: según ellos es un éxito lo que han realizado, como se suele escuchar a muchos indocumentados e ignorantes “Todos juntos vamos a vencer al Coronavirus”; ¿pero qué vamos a vencer?, no vencemos a nadie, al virus no se le vence mientras no haya una vacuna; los inteligentes que dicen esa frase intentan transmitir que dentro de unos meses, con más muertos hasta entonces, aparecerá una vacuna y en teoría se habrá acabado esta terrible pesadilla, pero eso no es vencer a nada ni a nadie, eso es dejar pasar el tiempo hasta que aparezca el remedio, cuando todo el mundo esté vacunado nos informarán de “su cifra” en cuanto al número de muertos hasta ese momento y a este suceso se le llamará victoria con cientos de miles de muertos ¡qué victoria ni que ocho cuartos!

Otra intervención muy graciosa ocurrió en el Congreso, sale un potentado diciendo con mucha autoridad y rigor, como si fuera a informarnos de algo muy trascendental: “No tengo ningún problema en hablar sobre nacionalizaciones”, es muy posible que en ese momento tuviera que hacer un gran esfuerzo mental para decirlo, porque no da para más, es fácil opinar sobre empresas que no son suyas y que se han conseguido con gran esfuerzo, sacrificio, riesgo de inversión y conocimientos, que fácil le resulta sacar la lengua a pasear sobre lo ajeno, estoy seguro que muchos millones de españoles tampoco tendrían problema en hablar de la nacionalización de la finca y casa que tiene en las afueras de Madrid.

Siempre me he hecho una pregunta sobre estos listísimos, ¿por qué teniendo tan claro lo que hay que hacer, en vez de juzgar no se ponen a hacerlo ellos, es decir, a trabajar? Por supuesto no haciéndose dueño de algo construido, empezando de 0, veríamos su resultado y además si tiene éxito podría bajar el número de parados, no como con la PSVM (pensión social vital mínima) que se ha hecho con el dinero de los demás. Es alucinante con lo listos que son, como no son capaces de crear productividad de la que echa dinero a la hucha no de la que saca y además siendo tan listos no les haría falta esas financiaciones que les vamos a pagar toda su vida, porque encontrarían trabajo en cualquier empresa privada donde les abonarían un gran sueldo por sus rendimientos, ja, ja, ja, ja.

También oí hacer referencia a un cambio en el modelo de Estado y es verdad pero no como el potentado quiere, se debería realizar una gran reconversión organizativa y económica, un cambio radical de la estructura del Estado: menos ministros, menos diputados, menos dietas, menos asesores, menos servicios, menos sueldos, menos retribuciones a largo plazo, más información transparente de todo que no nos vamos a asustar, etc. etc. etc., en general: menos parásitos pagados durante muchísimos años por los de siempre, una propuesta sería que cuando dejen de pertenecer al sector público les pagamos generosamente dos años para que busquen trabajo obligatoriamente en una empresa privada y……..a producir como todo el mundo que produce, porque hay muchos que no lo hacen ni les interesa.

Tenemos diputados y otros de todos los tipos: ignorantes, mentirosos, agresivos, mudos, etc., algo a tener en cuenta es que hay mucha variedad de clases en general, porque hay excepciones como siempre, los que pertenecen a estos tipos les une un denominador común: les gusta la aparición en público porque así se hacen famosillos, después aparecen en un montón de medios de comunicación sus frases, disputas, etc., para que el pueblo pueda entretenerse discutiendo sus opiniones, no les importa intentar mejorar el prestigio que no tienen, a poco que se esforzaran conseguirían elevar un poco su nivel porque le tienen en el fondo de la Tierra; el lugar donde se encuentran no es muy recomendable para la Selección de Personal de cualquier empresa porque les falta: experiencia en el sector privado, iniciativa productiva, veracidad, integridad ideológica, nivel de Estado, etc., pero por si acaso a alguien le interesa, muchas clases sí hay; de todas las formas con el chollo que tienen tampoco a ellos les interesaría que les seleccionaran.

También he escuchado en las informaciones que daban por la mañana sobre el Coronavirus, decir que los cuerpos de seguridad siempre trabajan 24 horas al día, 365 días, al igual que los sanitarios; me llamó la atención escuchar ese tipo de declaraciones ya que se hizo mucho énfasis, como si fuera un esfuerzo y sacrificio tremendo al servicio de la sociedad; no digo que no sea de agradecer, pero me gustaría recordar que hay muchísimas empresas privadas que no salen en TVE y realizan mucho más, o sea, que también trabajan 24 horas al día, 365 días, durante toda la vida y además con el pago de los impuestos correspondientes sufragan los costes de todos los que salían a dar las noticias. Por cierto como he escrito en otro artículo a las empresas privadas no las han dado ningún Premio ni tienen un Día de la Empresa Privada para celebrar.

Uno de los que salía en esos informativos es el “Dr. Simón”, sinceramente hay que reconocer que salir a defender unos números indefendibles tiene su mérito pero no tanto como para llamarle doctor, ¿cómo que doctor? Supongo que querrían decir cuando se dirigen a él: Licenciado Sr. Simón, porque lo de doctor es otro título bastante diferente, esto en España es muy usual y es un error, sobre todo en Medicina, hay muchos Licenciados que no son Doctores, el título de Doctor es superior al título de Licenciado por lo tanto se debería llamar a cada uno con el título que le corresponda.

En esto como en todo hay excepciones, conocemos a uno que dicen que es doctor y no sabe leer el comunicado de la OMS en el que pone los conceptos a tener en cuenta para incluir a las personas fallecidas como muertos por el Coronavirus, pero no le interesa hacerlo bien, porque se volverían a equivocar en la suma, o sea, ni leer ni sumar, pero puede que sea doctor, la vida da a veces estas sorpresas.

También en el Congreso se ha pedido Unidad de Estado, unidad para la mentira, para nombrar cargos a troche y moche, para todo tipo de manipulaciones, ¿para eso se pide Unidad? Pongan todos los calificativos que quieran, no se equivocan seguro. Es verdad que de esa forma todo lo que haga el que pide unidad, estará respaldado por los que asienten su propuesta y la parte positiva de este asunto hubiera sido que estando todos unidos a lo mejor conseguían sumar bien.

… Y LÁGRIMAS

Es para llorar, a que sí