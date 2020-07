Victor Entrialgo De Castro: «Qué fue lo que pasó»

La izquierda pierde estrepitosamente las autonómicas y la derecha tiene que disfrazarse de nacionalista para ganar.

El nacionalismo catalán, vasco, gallego, es la promesa de repartir entre los cercanos, de priorizar al terruño sin salirse del todo del mundo.

Esto da confianza a los que piensan que queda poco por repartir y a los que piensan, -porque débiles gobiernos de España han hecho que pensemos así-, que estos partidos

nacionalistas son los que mejor van a llorar lo que mande Bruselas, con apoyos a cambio de chantajes.

¡Cuánto daño han hecho en ésto por su falta de autoridad y de escrúpulos los gobiernos de España!

Ser moderado es fácil cuando no están las hienas del separatismo dándote el coñazo todos los dias. El triunfo del Pp gallego y Feijoo no se puede cifrar en la supuesta moderación de su líder ni extrapolar al conjunto de la Nación porque es fruto de una realidad socioeconómica de siglos.

No se debe a grandes éxitos de gestión porque no existen, aparte del apoderamiento de la lengua que pretende la izquierda, aunque ni siquiera eso es excusa para que, cuando

Feijoo se dirija al resto del país, lo haga en gallego y no en español. Y si hay que perder por eso se pierde.

Que se sepa, el presidente gallego no tiene en su haber grandes, ni siquiera pequeños logros. Igual que en los barcos no es siempre el capitán el primero en recibir en la proa el nuevo viento que sopla, aunque él cree ser el primero en recibirlo, así las comunidades guían a sus jefes en muchas cosas, aunque ellos ni siquiera lo sospechen.

Cuando eres nacionalista y solo quieres conservar, no tienes tarea a la que convocar a tus conciudadanos. Si compartir proyectos con las demás regiones limítrofes para crear algo superior, o sea España, es pecado, estamos apañados. ¿Qué fue lo que pasó en las autonómicas? Si lo que se quiere es ganar por ganar, para qué la política

Que se ponga el acento en el territorio de la comunidad autónoma y existan cargos de confianza es lógico, pero que se blinde esa política y ese reparto a los controles del Estado como los terceros grados a los golpistas separatistas catalanes que tuvieron en vilo a la Nación eso es inconstitucional y antiespañol, eso es la creación de un régimen.