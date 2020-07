Javier Cabrerizo Daniel: «Víctimas»

El ser humano no es capaz de imaginarse lo que supone la muerte inesperada (y en la mayoría de casos inevitable) de cincuenta mil personas. Esa incapacidad parece ser un mecanismo de autodefensa ante la barbarie.

Cuando uno muere (o lo matan) pierde la vida y por lo tanto todo aquello que podría haber vivido y nunca vivirá: aquel libro que nunca leerá, aquel viaje que nunca hará, aquellos nietos de los que nunca disfrutará , aquel amor que nunca conocerá (…)

España está muerta y muerta en vida que es lo más doloroso. Tenemos la posibilidad de vivir momentos de esplendor pero esta sociedad anestesiada, salvaje, ignorante y sectaria se lo está perdiendo todo y supongo que se lo perderá al igual que un fallecido por qué el daño ya está hecho y parece una fantasía imaginar un cambio.

Cincuenta mil personas que se han ido y nunca volverán, cuarenta mil negocios que han cerrado y nunca abrirán, ciudadanos ignorantes que nunca pensarán, un país que difícilmente medrará (…) esto es una muerte sistemática.

El homenaje a los muertos era una grosera e intolerable paradoja. El homenaje a todos los muertos es que desaparezca el Gobierno en su totalidad pues resulta inconcebible que unos imprudentes asesinos homenajeen a las víctimas (a sus víctimas)

Mi conciencia no me ha permitido ver el homenaje a las víctimas. He decidido venerarlas escuchando pausadamente Ave Maria de Schubert, les invito a que me acompañen.