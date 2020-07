Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Ya tenemos la Vacuna»

En breve y creo que podrá ser ahora en agosto sacaremos una nueva vacuna. La mayor plaga que tiene nuestra sociedad es los poderosos y la inepta clase política de todos los partidos políticos. Por alguna razón que no sabemos ellos no quieren ayudar a mejorar esta sociedad. Mucha gente se pregunta cuál es la solución para cambiar este sistema. Poneros esa vacuna. Muchos no os la vais a poner porque esa vacuna implica generar dentro de sí y afuera una gran responsabilidad.

Ponerse esta vacuna que costó hacerla, mucho esfuerzo, sacrificio y demás, muchos de vosotros no vais a querer ponérsela. Muchos de vosotros vais a seguir la corriente, dejaros llevar por lo que hay, etc.…pero la sociedad la ponen en marcha los valientes y los cobardes os quedareis mirando.

Enseñáis a vuestros hijos para que vayan a los suyo y pensar solo en su propio culo y que mejorar la sociedad no es posible, muchos pensamos lo contrario que hay que esforzarse por lo que merece la pena y que se impere el interés común sobre el interés personal.

La lucha por lo justo, por la verdad, por nuestros derechos y sobre todo porque seamos quien seamos y tengamos el dinero que tengamos podamos tener las mismas oportunidades, desgraciadamente eso no es así.

En agosto cuando tengamos la Vacuna ya tendremos a nuestro favor aquellos que piensan por ellos mismos, que no están arruinando su vida pensando todo el día en ese mito que es el dinero.