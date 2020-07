«¡Claro que siento que no hayan elegido a Nadia Calviño! Y todavía más que España pinte cada vez menos en la UE»

Naturalmente que como español he sentido que Nadia Calviño Santamaría no haya sido elegida presidenta del Europrupo, el órgano informal de la Unión Europea en el que los ministros de Finanzas y Economía de los Estados miembros de la zona euro examinan cuestiones vinculadas a las responsabilidades con la moneda común. Y lo siento más cuando constato que España tiene únicamente en la Comisión un director general (Daniel Calleja) responsable del servicio jurídico, además del más decorativo de Josep Borrell Fontelles como vicepresidente y Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común.

Frente a los que creen que cuanto peor le vaya a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, mejor para España y para ellos, la mayoría creemos lo contrario. Y por eso sentimos que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya sido preterida en beneficio del ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, que será quien tenga la última palabra sobre la condicionalidad de un rescate económico, en caso de que España tenga que acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para hacer frente a sus imperiosas necesidades económicas.

Si Calviño hubiese sido elegida presidenta, España tendría un papel más relevante y la posibilidad de “liderar desde dentro” las condiciones del rescate. Esa posibilidad se esfumó en la segunda votación por dos votos de diferencia: Donohoe, 11; Calviño, 8; después de ganar por 9 la primera votación, frente a 5 de Donohoe y otros 5 del candidato luxemburgués, Pierre Gramegna. Además de favorecer a Donohoe la retirada del luxemburgués en la segunda ronda, alguien que votó en la primera a Calviño lo hizo en la segunda por el irlandés y alguien que no votó en la primera por Calviño volvió a negarle el voto en la segunda, de ser cierta la aseveración de Calviño de que “teníamos el compromiso, tanto a nivel de presidentes como de ministros, de que diez países nos votarían, pero hubo nueve votos, de lo que se deduce claramente que uno no hizo lo que se comprometió a hacer”. Y por esas cosas de los equilibrios, de los trueques y del debe y el haber, los votos pactados para Calviño los ha pagado España con concesiones en otras decisiones ya tomadas. Los países más pequeños y duros con las cuentas se impusieron a los grandes de la UE porque desde la salida del Reino Unido no pocos cuestionan la autoridad franco-alemana, así como la división norte-sur frente a otra más profunda entre el este y el oeste y los nacionalismos de ultraderecha.

Como ha escrito el eurodiputado Esteban González Pons, “Una coalición de pequeños es más fuerte que un pacto de grandes”. Y si, además, nuestra carta de presentación como Gobierno es la incapacidad para elaborar unos presupuestos generales del Estado y gobernar en coalición con quienes blanden la hoz y el martillo, aumentan el déficit y están contra la economía de mercado y la propiedad privada, apaga y vámonos. El resultado es que España, que hasta hace unos meses tenía cuatro directores generales en la cúpula de los funcionarios europeos, queda igualada con Austria, Chipre y Luxemburgo, con un director general cada una, frente a los dos de Suecia y Dinamarca; los tres de Finlandia e Italia; los cuatro de Francia, y los cinco de Alemania. España, cuarto país de la UE por PIB, está en la cola de altos cargos. Un fracaso de la diplomacia y la constatación de nuestro peso presente en la UE. Menuda diferencia entre lo que España fue con Felipe González Márquez y José María Aznar López, y lo que es ahora con el dúo José Luis Rodríguez Zapatero-Pablo Iglesias Turrión. ¡Y encima se pavonean! ¡Tendrán cara dura! El primero genera cada vez más desconfianza en la UE por tener a los comunistas en la mesa del Consejo de Ministros y el segundo, uno de los que más se ha alegrado del fracaso de Calviño y con la que mantiene un permanente y chulesco pulso, por disparar el déficit, subir el gasto y querer aumentar los impuestos y derogar la reforma laboral en el sentido contrario al que nos pide la UE.

El Eurogrupo seguirá teniendo el mismo papel que tuvo en el rescate de Grecia, Portugal e Irlanda, con interminables sesiones de presión sobre los representantes de los países a rescatar para exigirles que aprueben las medidas antes de recibir el dinero salvador. Tras la pandemia, España será uno de los países que más ayuda necesitará, junto con Italia y Francia, y quien más presión recibirá para aceptar las condiciones del rescate, en las que estarán el fin del derroche público y recortes de ministerios, asesorías, empresas públicas innecesarias y utopías económicas social-comunistas. “Europa no va a tolerar que España dispare el gasto, el déficit y la deuda, ni tampoco subidas de impuestos que arruinen aún más la economía», han señalado fuentes comunitarias. Y de momento llevan razón, a tenor de lo que está pasando en la cumbre que se está celebrando en Bruselas desde el viernes y que lleva camino de convertirse en una de las más largas y cruciales de la historia comunitaria. Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia siguen obstaculizando un acuerdo y oponiéndose al volumen del fondo de rescate, a la distribución de éste entre subvenciones y préstamos y a las condiciones para acceder a ambas modalidades. Veremos cuál es el resultado de tanto pulso, pero que los españoles tendrán que hacer enormes sacrificios para sanear las cuentas públicas es innegable aunque poco asumido aún.

Sánchez debería leer (o que se lo dé masticado Iván Redondo Bacaicoa) “La espada de Damocles”, compendio de artículos del escritor griego Petros Márkaris, difundidos en la prensa alemana entre 2009 y 2012, y al que hace referencia Luis Sánchez Merlo es un espléndido artículo publicado el 10 de junio en Diario de Mallorca bajo el título “¿Qué más tiene que pasar?”. Haciendo un paralelismo con las causas y consecuencias para los griegos del rescate de su país por la UE en 2010, Sánchez Merlo señala que el actual “cuadro español es reflejo de una paleta de colores completa: deslocalización de empresas, fuga de capitales, aumento desaforado del gasto público y la deuda, anuncio de subidas de impuestos, alteración de las condenas por sedición. Con el desempleo y la pobreza encabezando todas las preocupaciones. Habrá que esperar a ver si la condicionalidad que, inevitablemente, acompañara al rescate, resistirá la tajante negativa a un Gobierno mejor pertrechado para afrontar una situación muy delicada”. No hace falta añadir más palabras a las de una persona admirable e independiente, libre de toda sospecha, experimentada y fuente de autoridad en esta y otras materias.