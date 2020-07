Jesús Antonio Fernández Olmedo: «El origen de la Democracia en peligro»

Este jueves el parlamento griego aprobó una ley que restringe severamente el derecho de manifestación . Desde que se sacaron la crisis económica de la manga el pueblo Griego ha luchado mucho: rodear el parlamento, manifestaciones, protestas, ha defendido sus casas de los bancos, sus derechos laborales, su dignidad, han defendido su vida en suma, aunque las cosas después hayan ido por otro lado.

Este pueblo en un tiempo breve ha vivido 40 huelgas generales. Evidentemente el Covid 19 y sus secuelas han generado un nuevo caldo de cultivo para nuevas protestas.

La clase política,” siempre preocupada por su pueblo”, han dado allí como respuesta la casi prohibición de las manifestaciones por no decir que se pueden realizar “manifestaciones controladas”.

El gobierno actual propuso una ley que restringe severamente el derecho de manifestación.

Vaya con la “cuna de la democracia”.

La ley habilita a las autoridades a restringir y a desviar los recorridos de las manifestaciones. Uno de los pilares de la reforma contempla poder prohibir las manifestaciones que , según puedan observar las autoridades puedan obstruir el tráfico o la vida comercial de las ciudades. La ley contempla una nueva figura la del “organizador” de la movilización, cuya obligación será colaborar con la policía para garantizar el carácter pacífico de la protesta y que también será el responsable de los daños que se puedan producir. Cualquier manifestación que no haya sido aprobada será considerada delito y se tomarán medidas contra sus organizadores. Se contemplan penas de cárcel para los organizadores en caso de que se produzcan altercados aún cuando estos hayan sido realizados por grupos ajenos a la protesta. En tal panorama ¿quien se adviene a convocar una manifestación ¿

Yo me pregunto entonces ¿a qué viene tanto miedo por parte de estos señores políticos ¿ no dicen que están ahí para luchar y representar al pueblo , que les ocurre ¿ acaso no pueden soportar las críticas de su propio pueblo ¿

¿ En que ha quedado la democracia occidental ¿ ¿ Es solo papel mojado o algo nominativo ¿

Si esto ocurre en el origen de la democracia occidental ¿ que impedirá que esto vaya sucediendo también en el resto de países de la zona ¿

Ya existen en Grecia a día de hoy manifestantes detenidas en cárceles. El gobierno tiene miedo ya que sabe que la gente no puede aguantar mucho más el peso de sus políticas donde prima el dinero como valor central.

Es cada vez más urgente y necesario que las personas tomemos conciencia de la situación en que vivimos y que vayamos haciéndonos fuertes y solidarios entre nosotros para poder cambiar este estado de cosas.