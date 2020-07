Carmen de Soto: «Desde el burladero»

No cabe duda, que atravesamos una coyuntura inexplorada hasta ahora. ¡Cuántas personas se nos han ido sin ni siquiera un apretón de manos ni una caricia en la frente! Hay asuntos súper graves que nos conciernen a todos y que urge solucionar.

Desde el “burladero”, donde estoy para presenciar una “faena taurina”, les transmito lo que ocurre.

Esta vez, la localidad donde se encuentra el coso es de ámbito nacional, se trata de nuestra querida Madre Patria: España. Pero en lugar de “diestros” con trajes de luces, hay “siniestros” ataviados de guerra. Sí, son ellos quienes quieren anticipar el ocaso, de quién no solo nos trajo la libertad a los españoles, sino que luchó por ella y por cada uno de nosotros, con enorme señorío, y, sin pedir nada a cambio. Su intervención posibilitó grandes instituciones y, bienes para los españoles.

Lo suyo es el servicio a la Madre Patria y a cada uno de los españoles, como le había enseñado su augusto padre: S A R El Conde de Barcelona: Don Juan de Borbón y Battemberg. Quién desde su exilio, trabajó por edificar la libertad de cada español y lo mejor para su Patria.

Hoy, esto, molesta más que una mosca cojonera, a quienes no aman la libertad y desean una sociedad gregaria y manipulada a gusto de los nuevos “dictadores”. Sí, no cabe duda que hay quienes desean poseer una España a lo bolivariano, o a lo iraní, desde dónde han llegado, no los MM que aseguran recibió Larssen. La cantidad es muy superior en cuánto a liquidez y opacidad.

Esta vez, se trata nada más y nada menos que de S M El Rey Don Juan Carlos I, a quién quieren quitar del medio, para luego poder liquidar a su hijo el Rey Felipe VI y, organizar una República, con Mr Coleta a la cabeza y sus secuaces alrededor de él, como apéndice de las ya mencionadas.

Pero no. Para cualquier español de bien, y hasta para los de medias luces, eso no cuela.

He dado mi opinión al respecto, en aquellos medios que se dignaron publicarla, no así en los cobardes. Si algo debiera al erario público, que le aconsejen saldarlo, siempre y cuando lo deba.

S M El Rey don Juan Carlos I, ha hecho, mucho, pero que mucho, por España, e incluso por esos mismos que ahora quieren derribarlo, mostrarlo como apestado, e incluso separarlo de su familia. Es algo malévolo y totalmente falto de legalidad.

El primero en dar la voz de alerta, la semana pasada, fue un valiente Cardenal, desde Valencia: Cañizares. Una vez, rota la brecha, Felipe González también rompió una lanza a favor del Rey que, durante su gobierno, tanto hizo por la libertad de todos y de quienes ahora lo quieren liquidar.

S M El Rey don Juan Carlos I y S M la Reyna doña Sofía, merecen no solo nuestro respeto, sino nuestro más profundo agradecimiento. Es mucho lo que ambos han hecho y logrado por y para España, y nadie es quién para meterse en sus asuntos familiares.

A cualquiera, con dos dedos de frente, le repateará la conducta de la tal Larssen. Sin duda el gran error del Rey Juan Carlos, fue confiar en ella. Pero eso tuvo remedio y fin, como lo expresó el Rey, hace ya años, en la Clínica San José.

La Corona es la institución más respetada, y necesaria en España, dentro y también fuera de sus fronteras.

A S M el Rey Juan Carlos, siempre le ha gustado la caza, no así a S M la Reina Doña Sofía, que solía llegar una vez finalizada. Aquí, disfrutan en una finca con coto de caza, rodeados de personas de buena fe.