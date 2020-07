Anián Berto: «Entrevista: ‘La mascarilla al aire libre no sólo no sirve para nada, sino que los va a enfermar'»

El médico de familia Rafael Gazo Lahoz ha sido entrevistado por PERIODISTA DIGITAL, inmediatamente después de hacerse viral un escrito de su puño y letra en las redes sociales, con argumentos explícitos y donde tacha a la corporación médica y sus colegios de ‘cobardes’ por no defender a los ciudadanos de ‘mentiras y barbaridades’. La citada carta, que rula por Facebook y Wastsapp, dice; ‘cada vez siento más asco por pertenecer a este colectivo tan cobarde’, refiriéndose al silencio de los médicos en torno a las tropelías que se exigen a la población por parte de los representantes políticos que ‘por lo general son unos inútiles y sólo van a lo suyo’.

El veterano médico, jubilado forzoso por su edad, asegura que la utilización de la mascarilla al aire libre no sirve para nada y carece de protección. Manifiesta que se trata de respirar un cúmulo de bacterias putrefactas que la persona acumula constantemente, ‘es inútil y además los va a enfermar a la corta y a la larga’. Añade el médico que ‘no podemos respirar nuestro CO2 por mucho tiempo, salvo en momentos muy especiales y escaso período de tiempo’.

El doctor Gazo Lahoz escribe en este artículo ‘con el corazón y la cabeza’, para dejar claro que ‘ya está bien, ningún germen se transmite por el aire. Necesitan un vínculo’, cómo es la saliva, sangre o fluido. Sin embargo, si recomienda la distancia, pero no el bozal en la playa, en el campo o por la calle y cuando se permita mantener el metro y medio. ‘Es una barbaridad que haya que llevar una barrera al aire ‘libre con infinidades de contraindicaciones que supone taponar la respiración y almacenar bacterias tremendamente infecciosas y ‘los colegios de médicos lo dijeron en febrero, ahora están todos callados cómo momias’.

Las mascarillas obligatorias por la calle ‘son una barbaridad, los médicos lo saben y callan’, y si alguno cree lo contrario ‘lo siento, no tiene ni idea de medicina’.

Asimismo, deja constancia de su indignación por ‘la casi desaparición de la medicina de atención primaria en España’, dejando saber que la ‘telemedicina’ es un fraude. ‘La atención primaria por teléfono no debiera ser aceptada por ningún médico que haya obtenido el título y hecho el juramento hipocrático’.

Por otra parte, deja saber que ‘ estoy harto de tanta iniquidad. Los médicos estamos para aliviar a la población e intentar curarla si en el proceso vital tropiezan y enferman, aunque al final fracasamos: todos morimos, pero para lo que no estamos es para aterrorizar a la población’.

La sensibilidad humana y reconocimiento profesional del doctor Gazo Lahoz queda demostrada una vez más, y tras una larga carrera vocacional, dice saber lo que se ‘juega’ al hablar claro y alto del tema que le ha preocupado toda su vida cómo médico de familia, en destinos distintos, aunque su ciudad natal es Zaragoza ‘Yo no tengo miedo, por qué me preocupa lo que está pasando en mi país y no sé qué panorama vamos a dejar a las nuevas generaciones’, destacando a los niños, ‘que no tienen culpa de nada y no pueden defenderse’.

Respecto a la ley del uso de mascarillas obligatorias comenta que ‘es anticonstitucional e ilegal’, y que los colegios y médicos deberían defender a los ciudadanos.En total 50 colegios médicos en España que continúan sin pronunciarse sobre lo que está científicamente probado y ahora, sino con valentía, que también, Rafael Gazo Lahoz cómo destacado profesional comprometido nos recuerda.

En nuestra entrevista comprobamos que Rafael es un médico cercano, afable y probablemente sus 70 años le permitan saber más por ‘viejo que por diablo’. Es relativamente fácil para un experimentado médico recetar, colocar la pantalla o revisar una radiografía. Pero, firmemente acrédito que es mucho más complejo tener capacidad de transmisión, naturaleza de trasladar una noticia negativa al enfermo o ser capaz de elevar la autoestima a quién lo necesita. Me permito decir que es ‘curar con arte’, ser consciente del padecimiento de los demás y resultar más efectivo que la propia farmacología. Es la impresión clara que a este redactor le ofreció D. Rafael Gazo Lahoz. Un auténtico galeno que su sensibilidad le permite ser polifacético. Escritor y autor del libro novelado ’40 millones de asesinos’ editado a mediados de los años 90, con 293 páginas, y que sorprende al lector con predicciones que bien podían narrarse en la actualidad, coincidiendo con acontecimientos que ahora suceden en el ámbito político y social.

Su clara disposición artística, de igual modo, le lleva a ser un consagrado pintor, con múltiples obras expuestas en salas de prestigio.

Por todo ello, y más, ha sido reconfortante, y hasta curativo, el intercambio de criterios personal con ‘el médico amable que dice lo que conoce, no miente ni tiene miedo». Quizá muchos debieran tomar su ejemplo, ejercer sus propias responsabilidades y luchar por los intereses comunes. España necesita personas así.