Pablo González: «La inteligencia»

Llevamos unos cuantos años en los que estamos pasando por momentos muy graves de inteligencia y no lo digo por los mandatarios a los que se les ve el plumero cada vez que surge un tema algo delicado, con lo cual ya están muy vistos, ni por algunos medios de comunicación a los que no sólo les cuesta decir la verdad sino que además tergiversan o manipulan datos con el fin de dar una información que no es fiable desde ningún punto de vista, el centro de la diana está en la población pura y dura, a los que se les convence con muy poco porque la inteligencia, un gran bien muy escaso, no tiene el nivel adecuado para impedir que les convenza cualquier declaración política, ahora más que nunca, en que la libertad de expresión consiste en decir cada uno lo que le dé la gana sin ningún límite, se adoctrina mucho más fácil, de esta forma se puede mentir o insultar cada vez que se nos antoje sin ningún problema y fomentar la mentira para instaurarla permanentemente, aprovechando la situación mental que se pasea por las calles.

Afortunadamente han existido personas que nos han enseñado mucho, muchísimo, con sus lecciones han hecho que los conceptos anteriores puedan quedar como el estropajo: por los suelos, pero claro para que eso ocurra hay que informarse, hay que leer y escuchar a personas inteligentes que nos hablan sobre muchas cosas utilizando el sentido común, el menos común de los sentidos; todo esto choca con un gran problema que es la falta de lectura, una lectura que nos aporte información veraz y por consecuencia enseñanza, para leer no hace falta dar una guía de libros, cada uno debe interesarse por temas actuales y concretos para contrastar con la información que nos dan, la diferencia es abismal. Si la lectura y la escucha es buena, lógicamente vamos a tener un poco más de cultura de la buena y cuando casi por obligación tengamos que escuchar a los pinochos sabremos diferenciar lo que hemos aprendido de lo que quieren que aprendamos.

Voy a copiar una pequeña narración de ese maravilloso libro que se llama El Quijote de la Mancha escrito por D. Miguel de Cervantes, una vez que lo hayan leído entenderán perfectamente su similitud con la realidad actual, tampoco está de más repetir la lectura.

………………….. DE “EL QUIJOTE DE LA MANCHA”……………….

Tengo por costumbre querido Sancho que, en viendo el burro venir, ya de lejos me apercibo sin confundirme, de las patadas que pudiera propinarme, por tanto mi fiel escudero fíjate en los andares y si viéndole retorcido y mal encarado vieres que arranca sin compostura, hazte a un lado, que de estos con mala idea, sucios y desaliñados mejor no tener contacto.

Y hay que tener cuidado con tal calaña, que de ser menester utilizan a las más tiernas criaturas y hasta pretenden adoctrinarlas y que salgan de su mala hueste con títeres y cabalgatas. Y cuidado amigo Sancho que son los mismos que luego cobran de berberiscos y de otros que más allá someten a sus pueblos y ello, tanto mal vestidos cuando procede el buen hábito, como vestidos de la más cursi casta, cuando no es tan menester.

……………………………………………………………………

Hace más de cuatrocientos años D. Miguel de Cervantes ya adivinaba lo que podía haber en esos momentos y que se ha ido trasladando a lo largo de los años hasta la actualidad, no hace falta ser tan inteligente como él para darnos cuenta que escribió exactamente lo que tenemos, como dice un refrán: “A buen entendedor pocas palabras “.

Hay otro gran personaje D. Albert Einstein, que tampoco andaba falto de inteligencia tal como demostró sobradamente y de cuyas investigaciones todavía nos estamos beneficiando en gran medida, entre otras muchísimas frases dijo la siguiente:

“Intentar redistribuir la riqueza eliminando las fortunas es tan absurdo como eliminar a los genios para que el pueblo sea más inteligente “.

Inteligentes como estas dos eminencias que acabo de citar es muy difícil conseguir, por eso hay que aprovechar sus enseñanzas y consejos para intentar arreglar algunos temas que los del “cartón pintado” nos quieren imponer diciendo cuatro palabras para convencer a los ignorantes, digo lo del cartón pintado porque es tan superficial lo que dicen que si quitamos la pintura se queda en cartón.

Una aportación importante de este artículo son dos de los nombres de las personas que han realizado maravillas para el mundo, qué afortunados somos al conocer cómo se llamaban porque lo que no sabemos son los nombres de los llamados “expertos” del Coronavirus, es increíble que esto ocurra en el siglo XXI, hemos estado dirigidos sanitariamente por unas personas que no sabemos quiénes son, no quieren que esos expertos adquieran más prestigio del que tienen entre los ciudadanos españoles, a lo mejor es que tienen muy poco y les da miedo decirlo para no asustarnos más.

LA INTELIGENCIA UN BIEN MUY ESCASO