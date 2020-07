Autonómicas Galicia, defensa del juego limpio, de las fuerzas democráticas constitucionales españolas, del mejor desarrollo

No pertenezco a ningún partido, fuerza política. Vengo defendiendo, muy activa y desde hace tiempo, en línea con lo que se hace en Alemania y otras grandes naciones democráticas occidentales, europeas, etc. (en la Unión Europea, 23 julio 2020, donde el partido mayoritario, en el parlamento europeo, es el Partido Popular Europeo, la mayoría política esta representada por fuerzas de centro derecha y centroizquierda moderados y fuerzas de derecha; fuerzas de extrema-izquierda como Unidos Podemos tienen una representación de menos del 6%. De ahí, acuerdos como la utilización responsable, controlada y eficiente de 750.000 millones en ayudas -390.000 millones euros – y créditos 360.000 millones euros – para hacer frente a la muy grave crisis económica, creada en la Unión Europea y mundialmente, por el coronavirus y que afecta, de forma mucha mas grave, a naciones como Italia y España, pero también al resto de naciones de la Unión Europa), un acuerdo de las fuerzas políticas, económicas y sociales democráticas constitucionales españolas (y de otras naciones, de la Unión Europea/UE, etc.), responsables, moderadas y eficientes, que defiendan, apliquen y promuevan, con deontología, honradez, rigor, mucha humildad y compromiso, con los debidos y justos controles democráticos (sistema de “Checks and Balances”, de Chequeos, Balanzas, Contrapesos, Contrapoderes democráticos y que, también, deben ser controlados democráticamente con critica y justicia justas; todo ello debidamente, bien medido, definido, aplicado y controlado); que defiendan, apliquen y promuevan la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 y las leyes derivadas de la misma, las reformas necesarias, por el mas amplio consenso posible, de dicha/nuestra Constitución española (algunos, por la democracia constitucional española arriesgamos “as orelliñas”-las orejitas – y nos tiraron de ellas – y la estabilidad y salud de nuestras familias) para mejorar la defensa de España, de la gran nación española, gravemente amenazada.

Y para hacer posible, frente a la muy grave crisis sanitaria y económica que ha supuesto la pandemia del coronavirus hasta el punto de que España, en la actualidad (23 julio 2020), es una de las naciones mas perjudicada de Occidente, Europa y el mundo en lo relativo a los muertos por coronavirus por cien mil habitantes (mas de 43.000 muertos), al personal sanitario contagiado (mas de 52.000 contagiados y donde también ha habido muertos), a los ancianos muertos en las residencias de la tercera edad (del orden de 20.000 muertos. El extremista gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, se viene negando a facilitar el numero de muertos por coronavirus en dichas residencias y a pesar de que los medios de comunicación, etc. se lo han solicitado del orden de 20 veces) y a las muy graves, negativas consecuencias socioeconómicas, empresariales, etc., cierre de empresas, autónomos, gran aumento del paro, de la deuda y déficits públicos de España, etc.; muy graves consecuencias socioeconómicas, empresariales, etc. generadas por la pandemia del coronavirus y la muy mala gobernación, gestión de la misma por parte del extremista Gobierno socialista-comunista de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, iglesias, etc. Cum Fraude.

Como estábamos diciendo, vengo defendido un acuerdo de las fuerzas democráticas constitucionales, realmente, españolas, responsables, moderas y eficientes, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios, y para hacer posible, para luchar, de la mejor manera, por todas y cada una de las partes de España, por la Unión Europea, por las naciones hermanas hispanas, ibéricas, por los “pueblos de la Tierra” (como dice literalmente nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978); para hacer posible, para luchar por su mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, respetuoso, unitario, integrador, competente, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social-sanitaria-asistencial-etc., humana, cultural, medio-ambiental, ética (“Nulla aesthetica sine ethica” – “Ninguna estética sin ética”), espiritualmente, etc. Todo ello, bien medido, definido, aplicado y controlado, democrática y judicialmente, con comportamiento, libertad, trabajo, critica y justicia, etc. justos, bien medidos, definidos, aplicados y controlados.

NO AL EXTREMISMO POLÍTICO, ETC. ANTI-ESPAÑA, ANTI-NACIÓN ESPAÑOLA, ANTI-ESPAÑOL, ANTI-CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA, ETC.

Para luchar por el mejor desarrollo deontológico democrático, eficiente, etc., y frente a los muy, muy peligrosos extremismos por los que, tras la muy arbitraria Moción de Censura de PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, etc. Cum Fraude, contra el Gobierno del PP (Partido Popular) de Mariano Rajoy (Moción de Censura posibilitada, muy arbitrariamente, por un “juez amigo” y debido al control politiquero, partidista, clientelar, etc. de la justicia española y de otras muchas instancias sociales); para luchar frente a los muy peligrosos extremismos por los que viene optando PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, que incluye a los viejos y nuevos extremistas socialistas-comunistas, nacionalistas, no nacionalistas, etc., de la Nueva Internacional Comunista del Foro neocomunista de Sao Paulo 1990 y sus extremistas regímenes, fuerzas, partidos, instancias, medios, movimientos, redes, etc., del extremismo viejo y nuevo socialismo-comunismo, izquierdismo, de los extremistas viejos y nuevos identitarismos, interiores y exteriores; que incluye a los extremistas nacionalistas e izquierdistas separatistas, racistas, golpistas ilegales catalanes e, incluso, al brazo político de la banda terrorista nacionalista, izquierdista vasca ETA-Bildu.

La opción política extremista, nacionalista y no nacionalista, que, en Galicia, significa la suma del PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude con un gran numero de fuerzas extremistas (del orden de diez-10), las que se presentaron como extremista oposición a la Xunta de Galicia-Gobierno autónomo gallego en manos, por mayoría absoluta del PP de Galicia liderado por Alberto Nuñez Feijóo; esta extremista opción política es mucho mas peligrosa y negativa para Galicia, España, la nación española, etc., que el extremista Gobierno Bipartito PSOE-BNG (Bloque Nacionalista Galego) de Touriño-Quintana y que fue un verdadero desastre de gobernación, gestión política de la Xunta de Galicia y cuando el PP de Galicia, liderado por Manuel Fraga y que había ganado las elecciones autonómicas con 37 escaños y amplia diferencia de votos con la segunda fuerza política en dicha eleccione; cuando el PP de Galicia perdió dicha Xunta por un escaño y después, entre otras cosas, de una muy grave manipulación política, mediática, social, etc. en el «Caso Prestige» (del petrólero «Prestige»).

Pues, bien, en Galicia, en las elecciones autonómicas del domingo 12 de julio 2020 (en otro trabajo facilitaremos mas ampliamente los datos sociológicos en un trabajo de sociología electoral del Galicia de dichas elecciones autonómicas gallegas), la opción política que, frente al PP (Partido Popular) de Galicia, optó al gobierno autonómico de Galicia es mucho peor, mucho mas extremista que el muy negativo Gobierno bipartito PSOE-BNG de Touriño-Quintana y con fuerzas mucho mas extremistas (del orden de diez/10) como el extremista BNG que ha firmado, no hace mucho tiempo, un pacto con fuerzas extremistas golpistas, nacionalistas, izquierdistas, separatistas, anti-nación española, anti-Constitución española, anti-español, anti-Monarquía constitucional española, prorepública, etc., como ETA-Bildu, ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), CUP (Candidatura de Unidad Popular), JxCaT (Juntos por Cataluña).

POR UN MUY NECESARIO ACUERDO DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS CONSTITUCIONALES REALMENTE ESPAÑOLAS, RESPONSABLES, MODERADAS, EFICIENTES

Frente a este muy peligroso extremismo, avunturerismo, radicalismo, muy grave inestabilidad, etc., defiendo, vengo defendiendo para España, para la gran nación española, un acuerdo, pacto, en línea con lo que se viene haciendo en Alemania y otras naciones democráticas occidentales, europeas, etc. que, entre otras cosas, tienen un paro de menos del 7, 6, 5, 4 y 3%, un gasto publico mucho mas eficiente, mejores salarios, pensiones, estabilidad laboral, institucional, etc.

España, antes de la pandemia del coronavirus, tenía un paro general de cerca del 14% (paro juvenil del 31% y mas, etc.), uno de los mayores paros de Occidente, Europa, etc., una deuda pública de cerca del 100% del PIB, un deficit público superior al 2,7%, es decir, un muy grave malgasto público, muy ineficiente y que fomenta el desmadre politiquero, clientelar, localista-provincialista-regionalista-nacionalista, separatista, el reino de taifas, todo tipo de muy peligrosos localismos, provincialismos, regionalismos, nacionalismos, separatismos, internacionalismos, de viejos y nuevos extremismos, demagogias, caciquismos, tráfico de influencias interiores y exteriores (extremista Foro neocomunista de Sao Paolo 1990 y sus regímenes, fuerzas, medios, instancias, movimientos, redes, etc., del viejo y nuevo extremismo socialista-comunista, extremismos identitarios varios, interiores y exteriores, y con el firme apoyo de los regímenes antidemocráticos imperialistas de Rusia putinista-antes la URSS, China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía eroganista islámica, etc., y de la extremista vieja y nueva izquierda de Europa, Estados Unidos, etc., contraria a la democracia representativa parlamentaria y a la economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios, con trabajo, critica, justicia, etc. justos, con seguridad, garantías, los justos y necesarios controles democráticos, etc.); que fomenta todo tipo de juegos sucios… y donde los medios de comunicación, sobre todo, los mas influyentes, y demás instancias de encarnación y socialización, ocupan un lugar muy importante, estratégico.

Defiendo un acuerdo por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, etc. de España, de todas y cada una de sus partes, como, en este caso, de Galicia, pero también de la Unión Europea, internacionalmente, etc.; defiendo un acuerdo posible, responsable y riguroso de las fuerzas políticas democráticas constitucionales, realmente, españolas, responsables, eficientes y moderadas de derecha e izquierda, y siempre a favor del juego, competencia y cooperación limpios en una democracia representativa-parlamentaria y economía de mercado de juego limpio, deontológicas, honradas, con seguridad y garantías justas, con justicia justa, y por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, etc. Todo ello bien medido, definido, aplicado y controlado.

Esta claro que PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, no es, realmente, una fuerza democrática constitucional española de centro-izquierda moderada. Lo que sí son grupos, muy positivos y constitucionales, como, por ejemplo, “La España que reúne”, que ha sido promovido por exdirigentes del PSOE como Nicolas Redondo y Joaquin Leguina (que fue presidente de la autonomía madrileña por el PSOE), que son muy críticos con el extremismo del gobierno español PSOE, Unidos Podemos Sanchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, y que esta firmado, “La España que reúne”, por trescientas personas de diversas procedencias políticas, profesionales y entre las que están: Mikel Azurmendi; Francesc de Carreras; Alejandro Cercas; Alvaro Delgado Val; Enrique García Asensio; Victor Gomez Frías; José Luís Leal; Gorka Maneiro; Mercedes Monmany; José Maria Múgica; Cesar Antonio Molina; Elisa de la Nuez; Antonio Ojeda; Feliz Ovejero; Jose Manuel Otero Lastres; Elvira Roca Barea; José Rodríguez de la Borbolla; Francisco Sosa Wagner; José Ignacio Torreblanca; Andrés Trapiello; Fernando Savater; Teo Uriarte; Manuel del Valle Arévalo; Ramón Vargas Machuca; Paco Vázquez; etc.

Defiendo, activamente, lo que se ha hecho, viene haciendo en la Comunidad Autónoma de Madrid bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso del PP, en el Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de José Luís Martinez-Almeida y en otras comunidades, municipios, etc.; defiendo los acuerdos de las fuerzas democráticas constitucionales españolas, moderadas, responsables, eficientes, etc. de centro, centro-derecha, derecha, reformistas, liberales, conservadoras, pero, también con fuerzas democráticas españolas moderadas, responsables, eficientes, etc. de centro-izquierda, y para defender España, la nación española, la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 y la economía de mercado de competencia, cooperación y juego limpios, y la reforma de la misma por acuerdo ampliamente mayoritario de dichas fuerzas y que permita defender mucho mejor España, la gran nación española, su unidad, integridad, su sistema democrático, su mejor desarrollo deontológico democrático eficiente y frente a los extremismos nacionalistas, izquierdistas, fundamentalistas, etc.; extremismos, fundamentalismos, demagogias, etc. todo vale, etc., que quieren romperla, desintegrarla, lincharla, etc. Y que, de nuevo, quieren llevarla, vienen queriendo llevarla a lo peor, tal y como se ha venido viendo en el País Vasco con el terrorismo de la banda terrorista nacionalista izquierdista, socialista-comunista, etc., ETA-Batasuna y sus múltiples brazos, y con el golpismo separatista en Cataluña, con el racismo supremacista, superiorista, ensoberbecido, endiosado, divinista…

En Galicia, donde vivo (Santiago de Compostela), he defendido, activamente, el voto al PP liderado por Feijóo, como la mejor opción, la menos mala, la que podía conseguir los mejores resultados, la gobernación estable de Galicia y frente al extremismo nacionalista e izquierdista, separatista, anti-español, anti-Constitucional, racista supremacista, superiorista, etc., que tiene enfrente. Y que, como he dicho, sería un gobierno extremista, inestable, ingobernable, un peligroso aventurerismo, etc.; sería muy negativo para Galicia, España, la Unión Europa, las naciones hermanas hispanas e ibéricas, etc., para los “pueblos de la Tierra” (como dice nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978); incluso, como he señalado, sería mucho mas negativo y extremista que el muy negativo y extremista Gobierno bipartito de de Galicia de PSOE-BNG Touriño-Quintana que malgobernó Galicia del 2 de agosto 2005 al 16 de abril 2009.

Ya hemos visto, sufrido, muy negativamente, en Galicia, el extremismo izquierdista socialista-comunista, nacionalista separatista, su verdadero y gran desastre de gobernación y gestión de Unidos-Podemos/Anova/Las Mareas en los municipios, las ciudades de La Coruña, Santiago de Compostela (capital de Galicia) y Ferrol, y que fueron muy duramente castigados en las elecciones municipales del domingo 26 de mayo 2019.

Continuando con este muy duro y justo castigo electoral, en las elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 de julio 2020, la coalición extremista “Podemos-EU (Esquerda Unida)-Anova”, esta coalición extremista liderada en Galicia por Antón Gómez Reino y Yolanda Díaz, que tenía 14 parlamentarios autonómicos y había sido la segunda fuerza política, tras el PPdeG de Feijóo, en las elecciones autonómicas del 25 de setiembre 2016; la colación extremista “Podemos-EU-Anova”, con varios ministros en el extremista gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias (vicepresidente del Gobierno de España), etc. Cum Fraude, como la comunista gallega Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo; la coalición extremista “Podemos-EU- Anova” liderada por Antón Gómez Reino y Yolanda Díaz, ha sido barrida en las elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 de julio 2010, pues, no ha sacado ningún parlamentario cuando tenía 14 y sus votos han ido a parar a la fuerza de extrema-izquierda nacionalista, separatista, anti-española, antiConstitucional, BNG, que ocupa la segunda posición en dichas elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 julio 2020, tras la nueva mayoría absoluta del PPdeG liderado por Alberto Nuñez Feijóo, que ha sacado mas 625.000 votos, el 47,98% y 41 parlamentarios (ha conseguido otro escaño, el 42, por la provincia de Pontevedra, en el recuento del voto emigrante y que ha perdido el PSOE), es decir, la cuarta mayoría absoluta seguida del PPdeG de Alberto Nuñez Feijóo.

Con 42 escaños, el PP de Feijóo consigue los mejores resultados, en escaños, en las elecciones autonómicas gallegas y que ganó cuatro veces seguidas por mayoría absoluta en las elecciones de 2009, 2012, 2016 y 2020. Lo que había conseguido el PP de Manuel Fraga Iribarne con la mayor votación en votos (832.751, elecciones 1997) y escaños (43, elecciones 1993) y que ganó cuatro veces seguidas por mayoría absoluta, las celebradas los años 1989 (38 escaños), 1993 (43 escaños), 1997 (42 escaños) y 2001 (41 escaños), en tres ocasiones por mas del 52% de los votos y otra por el 44,20%, y ganó las elecciones pero perdió la mayoría absoluta con 37 escaños (le faltó uno para la mayoría absoluta) en las elecciones de 2005 en que sacó 756.562 votos, el 45,81% y con el 64,2% de participación electoral. El PP de Feijoó ganó en dos ocasiones por mas del 47% y en las otras dos elecciones autonómicas gallegas ganó por el 45,80% y el 46,68%. El PP gallego, liderado por Feijóo, en las elecciones autonómicas gallegas, sacó 38 escaños (2009), 41 escaños (2012), 41 escaños (2016) y 42 escaños (2020).

El BNG, liderado por Ana Pontón, ha conseguido, en estas elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 julio 2020, la segunda posición electoral con 310.137 votos, el 23,80% y 19 parlamentarios.

El PSOE, liderado por Gonzalo Caballero, ha sido la tercera fuerza política con 252.537 votos, el 19,38% y tiene 15 parlamentarios (14 si, tras el recuento general por la Junta Electoral, se confirma la perdida de un escaño de Pontevedra por el PSOE y que gana el PP con el voto de los emigrantes). Son los peores resultados en votos del PSOE en Galicia, salvo las primeras elecciones autonómicas de 1981 en que el PSOE, liderado por Paco Vazquez, sacó 193.456 votos, el 19,62% y 16 parlamentarios, pero con la participación electoral mas baja de las elecciones autonómicas gallegas, el 46,3% y que tuvo lugar en las primeras elecciones autonómicas gallegas, las celebradas el martes 20 de setiembre de 1981. Recordemos que el referéndum de Estatuto de Galicia, celebrado, en Galicia, el domingo 21 de diciembre 1980, tuvo la gran abstención del 73,8%. La mayor hasta la fecha, en España, de un referéndum de autonomía.

Recordemos que durante toda la campaña electoral de las elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 julio 2020 y antes, el líder del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, había anunciado “un tsunami electoral contra el PP de Feijóo”, “para retirar a Feijóo”…

El PSOE gallego, debido a su política extremista del extremista gobierno socialista-comunista de PSOE Sanchez, iglesias, etc. Cum Fraude, al igual que en el Pais Vasco y Navarra con ETA-Bildu, potencia, viene potenciando en toda España, el peor extremismo nacionalista de extrema-izquierda, anti-español, anti-nación española, anti-Constitución española, anti-Monarquía democrática constitucional española, etc. De ahí, que el PSOE gallego, saque uno de sus peores resultados y haya quedado en tercera posición, por detrás de la extremista fuerza nacionalista, izquierdista, separatista BNG y cuando el PSOE gallego llegó a sacar, en Galicia, en las elecciones autonómicas, sus mejores resultados en las 11 elecciones autonómicas celebradas en Galicia, con mas de 550.000 y 520.000 votos, 25 parlamentarios y con Emilio Pérez Touriño de líder del PSOE gallego. El PSOE liderado por Fernando Gonzalez Laxe, en las elecciones autonómicas gallegas de 1989, sacó 433.256 votos (la tercera mejor posición del PSOE gallego en votos en unas elecciones autonómicas, tras los votos conseguidos por el PSOE gallego de Touriño) y 28 escaños (el mayor número de escaños sacados por el PSOE gallego en una elecciones autonómicas gallegas, las citadas de 1989, con una participación electoral del 59,5% y que supusieron el 32,81% de los votos).

Es decir, el extremista gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, con mucha propaganda embaucadora, tóxica, linchadora, recoge, en Galicia y Pais Vasco, el muy irresponsable y negativo extremismo que ha sembrado y que, de nuevo, lo paga España, la nación española, la Unión Europea, etc.

Es fundamental, prioritario, defender, aplicar y promover en España, en la nación española, en todas sus partes, interior, exteriormente y en línea con Alemania y otras naciones democráticas occidentales, europeas y asiáticas, las mas desarrolladas y avanzadas del mundo, de las que forma parte, debe formar parte España, la gran nación española, el acuerdo, pactos de las principales fuerzas políticas, económicas, sociales, etc. democráticas constitucionales españolas, de fuerzas moderadas, responsables, eficientes, etc., y para defender, frente a todo tipo de demagogias, extremismos, radicalismos, populismos, aventurerismos, fundamentalismos, tajadismos varios, corrupciones, juegos sucios, etc., frente a los diferentes narcisismos individuales y de grupo, egocentrismos, grupocentrismos, frente a los racismos (nacionalistas, izquierdistas, fundamentalistas, etc.) supremacistas, superioristas, ensoberbecidos, endiosados, divinistas, etc.; para defender, deontológica, responsable, respetuosa y muy humilde, rigurosa, competente y comprometidamente, España, la gran nación española, todas y cada una de sus partes, interior, exteriormente (y otras naciones, la Unión Europa, las naciones hermanas hispanas e ibéricas y los “pueblos de la Tierra”, de acuerdo con lo que establece nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, etc.), su mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, honrado, de por, para el juego, competencia y cooperación limpios, integrador, responsable, respetuoso, competente, riguroso, humilde critico positivo fundado (que siempre sabe aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos; que siempre sabe que cuando mas se estudia, investiga y trabaja menos se sabe y hay que seguir estudiando, investigando y trabajando, con deontología, mucha humildad y mucho rigor, para resolver unas preguntas, hipótesis, problemas y proyectos sociales y dar paso a otras/otros en una búsqueda, proceso sin fin por el mejor desarrollo deontológico democrático, por el bien, la verdad responsable, etc.), eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social-sanitaria-asistencial-etc., humana, cultural, medioambiental, ética (“Nulla aesthetica sine ethica”-“Ningún estética sin ética”), espiritualmente… Todo ello bien medido, definido, aplicado y controlado.

MEDIDAS DEL PRESIDENTE MACRON PARA DEFENDER FRANCIA Y SU DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

En Francia, al ver lo que viene sucediendo en España con los extremismos nacionalistas e izquierdistas separatistas, anticonstitucionales, anti-españoles, anti-Constitución española, etc.; al ver lo que viene sucediendo, en la nación francesa, española y otras partes, con diversos extremismos, radicalismos, populismos, demagogias, nacionalismos, internacionalismos, fundamentalismos, terrorismos, etc., el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, ha decidido poner en marcha una serie de firmes medidas democráticas para defender la unidad e integridad democrática francesa, de la nación francesa, y frente a los extremismos, demagogias, fundamentalismos, populismos, identitarismos, radicalismos, nacionalismos, internacionalismos, terrorismos, etc., que, claramente, amenazan, ponen en peligro a Francia, la gran nación francesa, la Unión Europea, las democracias representativas occidentales, europeas, etc., y como ya sucedió anteriormente.

Por otra parte, no hay más que ver la gran destrucción material, inmaterial, moral, socioeconómica, etc. que han sufrido, vienen sufriendo naciones como Cuba, Venezuela, Argentina, debido a regímenes, medios, fuerzas, instancias, movimientos, redes, etc., interiores y exteriores, extremistas, demagógicos, fundamentalistas del viejo y nuevo extremismo socialista-comunista, populista, identitarista, corruptor-corrupto, todo vale por el poder y muy injustos privilegios, incluido lo peor de los peor, vinculados con el Foro neocomunista de Sao Paulo 1990, y cuando, Cuba, Argentina y Venezuela, formaron parte de las naciones mas ricas del mundo y que, junto a Estados Unidos, atraían el mayor numero de emigrantes, buena parte de ellos procedentes de España. En la actualidad, julio 2020, el salario mensual medio de Cuba comunista es de 30 euros y la pensión mensual media esta por debajo de 15 euros. Al mismo tiempo, los regímenes extremistas del viejo y nuevo socialismo-comunismo, del extremismo populista, identitarista, etc., de Cuba, Venezuela y Argentina, vienen expulsando a buena parte de su población y que podrían ser muchos más si pudiesen salir libremente. En 2020, tenemos los siguientes datos que pueden explicar lo que estamos diciendo: salario mínimo mensual 2020, en dólares y euros (cambio 1 euro por 1,16 dólares): Argentina 235 dólares (202,58 euros); Cuba 15 dólares (12,93 euros); Venezuela 2 dólares (1,72 euros) y España 1.102 dólares (950 euros), con la particularidad de que España, en Europa occidental, se encuentra entre las naciones que tiene los salarios mas bajos, incluido el salario mínimo interprofesional.

