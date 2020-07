José Luis Palacios: «¡Nadando entre millones!»

¡Estoy súper contento! ¡Muchas gracias Presidente! Y también al Vicepresidente, y a su señora; creo que se llama «Irenita» y que es Ministra de algo de las mujeres, o puede que se llame “Dina no sé qué más”, es un apellido raro. Con esto de los nombres me hago un lío. Pues eso, gracias a todo el Gobierno de mi España querida por su trabajo encomiable; ¡sin ellos no estaríamos donde estamos!, ¡nadando entre millones de euros!; ¡oye!, son 140.000. Mi nieto ha pasado los millones de euros a pesetas y no pude leer el número de lo largo que era…, y eso que estudié en los Salesianos.

Gracias al perseverante esfuerzo y a la profesionalidad técnica y humana de nuestros políticos, los españoles viviremos sin aprietos en los próximos años (los dos mandamás son doctores cum laude y las malas lenguas dicen que plagiaron sus tesis; y eso está por ver). Ellos siempre están atentos y vigilantes a las necesidades de sus compatriotas (de nosotros), y han logrado que los de la Unión Europea tiren a ciegas la casa por la ventana; se han tragado sin respirar el “órdago a la pequeña” de Sánchez. Los europeos nos regalaran un mogollón de millones de euros para que los españoles disfrutemos de las bondades del Capitalismo Liberal en un Gobierno Social Comunista. ¡Viva Europa!

He estado echando cuentas y los números que me salen son más que cojonudos. Si en España somos alrededor de 47 millones de habitantes, y repartimos los millones como hermanos, nos toca por cabeza unos 3.000 euros; eso si no regularizan a un par de millones de inmigrantes, y entonces la cosa bajaría un cacho.

Este año mi señora y yo no nos vamos de vacaciones por eso del «bicho», pero el año que viene nos pegamos unas vacaciones de aquí te espero. Para mi “muyer” y para mí nos caerán de los europeos casi un millón de pesetas de las de antes (6.000 euros más o menos); al hotel en que pernoctemos lo sacamos del apuro. Lo he hablado con la «mi muyer» y aún no tenemos decido el sitio…, pero seguro que saldremos de Asturias. La idea es ver y comer algo diferente, seguro que más malo que lo de aquí, y regresar a la nuestra tierra con morriña. Los 257 tonos de verdes que tenemos en los montes no se ven en ninguna parte del mundo…, esto es el Paraíso casi Natural.

Lo de los 140.000 es mucha pasta. Hombre, espero que esto de recoger los euros de la Unión Europea se gestione mejor que lo de los ERE. Un vecino mío, el del 4º izquierda, aún no ha cobrado ni un duro. Me parece que no echó bien los papeles…, y el dinero de la Unión Europea como es dinero para todos los españoles con seguridad que se gestiona como un tiro.

El problema que se me plantea es en dónde se va a meter tanto dinero, aunque parece que en España tenemos bancos de sobra y políticos por un tubo para gestionarlo…, podemos exportar de las dos cosas y a bajo precio. ¡Por cierto!, he oído que a los «ricos» no les tocará ni un euro. Y si en España hay…, no sé cuántos ricos hay, pero la «cosa» me va a subir. Échale 200.000 pesetas más.

Por las declaraciones del «Presidente Sánchez…, y del Vicepresidente», a estos de la Unión Europea le hemos dado «sopas con honda», no saben bien con quiénes se juegan los cuartos. Sánchez, un socialista arrepentido de su “ideología centenaria” que ambiciona ser rey, e Iglesias, comunista con varias «amigas», con un «chalet grande» y con una cuenta bancaria de más de 20 millones abierta en el partido “Podemos”; estos dos “charranes”, sin inmutarse, por un «puñado de dólares» le cuentan los bigotes, uno a uno, a un león famélico. Son capaces de jugarse la vida para que los españoles disfrutemos de unas merecidas vacaciones el año que viene.

Mi nieto, con esto del dinero de la UE, es pesimista. Me habla de algo que llama “rescate”. ¡Ni que estuviéramos ahogándonos! Dice que este dinero no nos va a salir gratis, que lo pagaremos con intereses y en muchos años, y que está condicionado al sueldo de los funcionarios, a las pensiones y a otras cosas para que seamos más competitivos (a veces creo que me habla del futbol), y que van a vigilar en qué nos gastamos el dinero. Y hombre, no sé gran cosa de la Economía, pero si el Gobierno está dando dinero a los que no han cotizado ni un duro y a los que vienen de otros países, creo que a mí… ¡yo coticé! Otra cosa es que cuando llegue fin de año nos suban la pensión algo más de un 2 o un 3%, ¡bueno, vale!; porque dinero vamos a tener. Sobre todo si nos apoquinan los millones a tocateja, que es lo más probable.

Aunque de todo esto…, ahora que lo pienso, ¿quiénes han sido los ingenuos que nos han dado todos esos euros? Mi nieto dice que ha salido del bolsillo de otros ciudadanos europeos, ¡y no me lo creo! ¡Qué no! Ni siquiera mi cuñado, de luces bien pocas, te deja por la cara ni un euro.

Mi nieto, que estudia cosas de la economía española, insistió en que el dinero público es de los contribuyentes. Y me contó una historieta de «La Calvo», a quien llamó reinona, y dijo que esta aseguraba en el pasado que el dinero que nos dan los europeos no es de nadie. Dijo, mi nieto, que este dinero se financia con impuestos y con la emisión de deuda del estado español, y que las “cosas” de comer, de vestir y, ¿cómo dijo?, sí, lo del asueto, que cada día nos costará más dinero darnos una alegría por eso de la…, la “infracción” o impuestos directos y el IVA. No lo entendí muy bien, pero habló de que las empresas nos repercutirían unos cuantos impuestos…, y como yo no pago nada de eso no puse mucha atención.

También me aseguró que la actividad económica y el empleo van a caer en picado, y que tengo que olvidarme del millón de pesetas que me tienen que dar los del gobierno; que me prepare para ver bajar los números de la cartilla; “cuesta abajo y sin frenos”, eso dijo. ¡Y del PIB! Sí, me habló del PIB y del golferío que se traen entre manos Sánchez, Iglesias y sus “buitres”, y que nos están arruinando. No lo entiendo, ¿si estos dos son unos golfos, cómo es que nos dan dinero los políticos de Europa?, ¿también son unos golfos? Me parece que esto tiene toda la pinta de una estafa al pueblo europeo y a los españoles.

Mis años de vida me dicen que nada es gratis y que los políticos de izquierdas, los rojos, cuando te prometen algo relacionado con el dinero ponte a temblar, lo que dan por un lado te lo quitan por otro con creces. Si quiero irme de vacaciones el año que viene, mejor me voy a olvidar del millón y me pongo a ahorrar…, me voy a quitar del café, me lo tomo en casa; del «purito» y de… ¿de qué más me puedo quitar? ¡Ah! Me compraré una “maquinilla del pelo” para no ir al peluquero; nada de ir a nadar al club para la osteoporosis, se me van unos euros inútiles; nada de celebrar cumpleaños ni santos de los nietos; y al nieto de la hija mayor que lo recoja la madre, que la gasolina se me va; las mascarillas del “bicho” las reciclo, que esto es un cuento; nada de.., ¡joder, joder, joder! ¿Y no será mejor que no nos den ni un chavo los señores contribuyentes de la Unión Europea? Retiro lo dicho; ¡de contento nada! Estos comunistas seguro que nos joden.