Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Los avisos de la vida»

Manteros salvan la vida de una mujer en playas de Marbella. Los senegaleses vuelven a ser protagonistas de protectores de la vida ante situaciones límite. Un vendedor ambulante que no dudo ni un instante en lanzarse al agua a la joven que estaba siendo también socorrida por un subcampeón de salvamento que se encontraba en la misma playa. El experto nadador fue ayudado sin duda por los manteros ya que el no podia mas , la joven se encontraba a varios metros de la playa. No es el primer caso que en nuestra sociedad ocurre esto. En 2029 un inmigrante sin papeles salvó la vida de un joven paralítico en silla de ruedas en Denia, Alicante. Este inmigrante senegalés salvó la vida subiendo a modo de «spiderman» a un tercer piso en llamas y después desapareció, tal vez porque no tenía papeles y tenía miedo a que lo deportaran. En nuestro país y en otros de nuestro entorno hay gestas mayúsculas de estas personas que no son consideradas como tales como seres humanos. ¿ Todo es tener papeles ? ¿Y si tengo papeles eso es la garantía de tener arrojo, cojones ante la vida ?

Tenemos una deuda grande todavía con el olvidado continente Africano. Los noticieros parece por alguna razón que no entiendo no querer hacer una profundización de estos hechos o un análisis periodístico.

Los hechos están ahí, y son irrefutables.